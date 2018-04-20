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Бывший директор ФБР ранее уже успел зарекомендовать себя как отличный рассказчик: в минувшем году он опубликовал свои записи, которые делал после каждого разговора с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Записок было девять, по числу встреч. Затем Джеймс Коми дал показания комитету сената по вопросам разведки, еще раз закрепив свою репутацию остроумного и словоохотливого собеседника.

После этого бывший директор Федерального бюро расследований взялся за более крупную форму, написав книгу "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". Ее отрывки за несколько дней до официальных продаж цитировали большинство американских и мировых СМИ.

Издатели выбрали самые яркие моменты: Коми - в прошлом прокурор Южного округа Нью-Йорка, многие годы охотившийся за главарями мафиозных кланов, - без обиняков сравнивает нынешнего президента США с донами преступных группировок.

Затем - в подробностях описывает желтоватую кожу Дональда Трампа, белые полукружья под глазами, замысловатую прическу (несмотря на многочисленные слухи, Коми не ставит под сомнение, что это не парик, а собственные волосы американского лидера) и "невысокую" - с 203-сантиметрового роста самого Коми - фигуру лидера Белого дома. Рост президента США - 190 сантиметров.

Русская служба Би-би-си внимательно изучила все 290 страниц книги Коми, выяснив, когда началось расследование возможного вмешательства России в американские выборы и как на него реагировал президент Барак Обама, а также кто еще, кроме Трампа, требовал от главы ФБР уступок, встречал ли он лично Хиллари Клинтон и как прошел вечер разведчика после его громкого увольнения.

1. Расследование возможного вмешательства России в американские выборы началось в середине лета 2016 года - практически одновременно с завершением первого витка дела в отношении Хиллари Клинтон.

2. Глава министерства юстиции Лоретта Линч приказала Коми называть дело Хиллари Клинтон не "расследованием", а "ситуацией". Глава ФБР выполнил указание, отметив в своей книге: "я сделал то, что приказал мне делать мой босс". Высокопоставленные чиновники Белого дома неоднократно поддразнивали Коми, называя его ведомство Федеральным бюро ситуаций (Federal bureau of matters).

3. Коми утверждает, что ни разу не говорил и не встречался с Хиллари Клинтон, экс-кандидатом от Демократической партии, хотя неоднократно искал с ней встречи.

Ее допрос завершал расследование ФБР в отношении небрежного обращения с секретной информацией - Клинтон использовала личные сервер и адрес электронной почты вместо государственных. На допросе экс-госсекретаря присутствовали следователи и ее адвокаты, но сам Коми в нем участия не принимал.

4. Коми публично объявил о возобновлении расследования, после того как в компьютере отставленного мужа помощницы Клинтон, бывшего конгрессмена-демократа Энтони Уинера были найдены электронные письма госсекретаря.

Примечательно, что следователи наткнулись на имейлы Клинтон практически случайно. Компьютер Уинера был вещественным доказательством в деле о его секстинге - бывший конгрессмен был фигурантом трех сексуальных скандалов, испортивших его карьеру. В последний раз он отправил фотографии своей интимной зоны, рядом с которой был запечатлен его спящий сын.

После того как эта история стала достоянием общественности, от Уинера ушла жена, правоохранительные органы получили ордер на проверку его компьютера, наткнулись на письма Клинтон и оповестили об этом ФБР. Агенты получили отдельный ордер на проверку ноутбука и возобновили расследование против Клинтон.

5. Коми не координировал свое заявление о возобновлении расследования против Клинтон с министерством юстиции - оно прозвучало за считанные дни до выборов. После того как об этом стало известно широкой общественности, он лично встретился с генеральным прокурором США Лореттой Линч. После общего собрания Линч вызвала Коми в свой кабинет и обняла.

6. Администрация Обамы знала о ходе расследования в отношении возможного российского вмешательства в американские выборы, о кражах электронной почты и попытках взломать базы избирателей.

По словам Коми, Белый дом был настолько уверен в том, что Трамп проиграет выборы, что Обама решил не давать американцам повода сомневаться в избирательной системе и не ставить под вопрос ее защищенность.

В качестве одного из вариантов уведомления граждан США о происходящем и активности со стороны России рассматривался вариант написания колонки: она должна была выйти в одном из центральных изданий под именем Коми.

Копірайт зображення EPA Image caption Книга Коми поступила в продажу и в Лондоне

7. По словам Коми, одна из самых ярких черт нынешнего президента США - то, что Трамп никогда не смеется.

Бывший директор ФБР утверждает, что ни разу в жизни не слышал смеха Дональда Трампа и даже делал по этому поводу собственное исследование, обнаружив на видео, датированном январем 2016 года сцену, во время которой тогда еще кандидат от республиканской партии США "изображал смех".

Как пишет Коми, Трамп проводил встречу с избирателями в штате Нью-Хепмшир и услышал звуки, похожие на собачий лай, доносящиеся из подвала. Он поинтересовался, что бы это могло быть, и кто-то из аудитории прокричал: "Это Хиллари!" Эта реплика и "рассмешила" Трампа.

8. После того как в мае 2017 года Коми во время служебной поездки в Лос-Анжелес узнал о своем увольнении, ему позвонил генерал Джон Келли, занимавший тогда должность руководителя министерства национальной безопасности (а ныне руководитель администрации Белого дома). Тот пообещал Коми уволиться в знак солидарности.

Для перелета из Лос-Анжелеса обратно в Вашингтон уже уволенный Коми воспользовался правительственным самолетом - такое распоряжение отдал его сменщик, новый руководитель ФБР Эндрю Маккейб, вызвав сильный приступ гнева у президента США.

Во время путешествия домой Коми в одиночестве выпил бутылку красного вина из бумажного стаканчика и получил у пилотов разрешение присутствовать при посадке самолета в их кабине.

9. Бывший директор ФБР - зарегистрированный республиканец (перед выборами американцы регистрируются как сторонники той или иной партии и в этом статусе ходят на праймериз), а вот жена Коми Патрис поддерживала демократку Клинтон. Она и старшие дочери Коми принимали участие в Женском марше.

10. Коми был открытым противником пыток, применяемых ЦРУ в отношении заключенных, обвиняемых правительством США в терроризме. Официально она называлась "допросом с пристрастием".

Коми было известно о существовании тайных тюрем и наличии у правительства видеозаписи допроса.

По данным открытых источников, и о пытках, и о наличии кассеты доподлинно знала и нынешний номинант на должность директора ЦРУ Джина Хаспел. Слушания относительно ее кандидатуры в американском сенате должны состояться до конца весны 2018 года.

11. Свое детство и юность Коми описал более чем подробно, посвятив этому периоду своей жизни три главы из 14.

Выяснилось, что в дом семейства Коми пробрался вооруженный грабитель, заперший Джеймса и его младшего брата в ванной, из которой им удалось выбраться, чтобы позвать на помощь. Однако побег был замечен преступником, который приставил к голове будущего директора ФБР револьвер.

Джеймс Коми также признался, что его дразнили, били и травили в школе из-за акцента, непривычного для местности, куда перебралась его семья, а из-за также коротких брюк, роста и острого языка. При этом он признается, что однажды и сам принимал участие в травле одноклассника.

12. По мнению Коми, самые большие его недостатки - гордыня и уверенность в собственной правоте.

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