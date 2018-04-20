Нестатусные добровольцы: как признать добробаты?

Многие добровольцы, воевавшие в добробатах в 2014-2015 годах, до сих пор остаются непризнанными.

Их количество, по разным подсчетам, может достигать трех тысяч.

Часть из них погибли или стали инвалидами, но их семьи не получают помощи от государства, ведь статус участников боевых действий (УБД) эти люди по разным причинам оформить не смогли.

Добробаты

Image caption 19 апреля возле парламента прошел митинг за признание добровольцев

Бывший командир "Отдельного добровольческого взвода "Карпатская Сечь"(не следует путать с батальоном МВД "Сич") Олег Куцин рассказывает ВВС News Украина, что его подразделение с лета 2014 года воевало под Дебальцево, затем - в Песках у Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и защищало шахту Бутовка.

За это время через его добробат прошло около 570 человек. Впоследствии 150 из них легализовались в 93-й механизированной бригаде и получили статус УБД.

"Соответственно, около 400 наших бойцов такого статуса не имеют", - говорит Олег Куцин.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Олег Куцин был командиром добровольцев в "Карпатской Сечи", а затем командовал штурмовой ротой в 93-й бригаде после легализации "сечевиков"

Он добавляет, что для 16 погибших из "Карпатской Сечи" добиться статуса УБД удалось лишь после двух лет судов.

Часть добробатов, которые с точки зрения Минских соглашений фактически можно считать "незаконными группами", после 2015 года вошли в состав ВСУ, и таким образом их бойцы получили официальный статус.

Остальным же, чтобы получить удостоверение УБД, необходимо обращаться в специальную комиссию и предоставлять доказательства своего участия в боях на Донбассе, например, нотариально заверенные свидетельства других бойцов, командиров официальных подразделений и фото или видео.

Но это не дает гарантии - от многих требуют дополнительные доказательства и документы.

"Согласен, что, возможно, не всем надо этот статус давать. Некоторые не выдержали испытания войной и вернулись. Но большинство - реально участвовали в боевых действиях", - отмечает экс-глава "Карпатской Сечи".

Бывший командир другого неофициального формирования - "Батальона ОУН" - Николай Коханивский жалуется, что чиновники игнорируют обращения его бойцов.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Николай Коханивский

"Нам никто не отказывает - все чиновники Минобороны кивают головой... Мы ведем переписку, подаем списки, которых становятся все меньше, потому что некоторые люди погибают, некоторые - переходят в ВСУ. Но в ответ - игнор", - говорит Коханивский.

Он добавляет, что 47 "оуновцам", а это меньше трети "батальона", удалось получить справку от Антитеррористического центра, что они воевали на Донбассе, но и им статус УБД не дали.

В Минобороны же настаивают, что присвоение статуса должно происходить по четко установленной процедуре, обход которой может привести к появлению самозванцев.

Істории бойцов

Image caption Марлен Мисиратов из Крыма прошел бои в ДАП, Иловайске и Дебальцево

Крымский татарин Марлен Мисиратов воевал в составе ДУК ПС в Донецком аэропорту (по его словам, он стал одним из прототипов персонажа фильма "Киборги" с позывным "Гид»).

Рассказывает, что дважды был в плену - впервые попал туда под Иловайском, во второй раз - под Дебальцево.

Там потерял военный билет, который получил еще до 2014 года. Когда пришел восстанавливать его, чтобы оформить статус УБД, его попросили предоставить документы из военкомата в Крыму.

"Сказал "Слава Украине" и ушел оттуда", - говорит Марлен Мисиратов.

Он добавляет, что не намного проще ему собрать свидетельства командиров подразделений ВСУ, вместе с которыми воевали добровольцы - "кто демобилизовался и уехал, кто-то погиб".

Image caption Юрий Кирикович был медиком в "пятом батальоне Добровольческого украинского корпуса Правого сектора" (ДУК ПС)

Еще один "правосек" - Юрий Кирикович из Ровенской области, который входил в "5-й батальон ДУК ПС" - рассказывает BBC News Украина, что с осени 2014 года он, его жена и сын были на Донбассе, где выполняли функции военных медиков.

Жена Лариса получила тяжелую контузию под Старогнатовкой.

Однако, никому из семьи статус участников боевых действий не присвоен.

"Все документы собрать невозможно. Когда ехали на войну, никакие справки не собирали. Фотофиксация началась уже позже, и многие были тогда в балаклавах, лицо не показывали", - объясняет мужчина.

Признается, что устали ходить по кабинетам, а статусы на самом деле больше нужны семьям погибших.

По информации Юрия Кириковича, только в Ровенской области - около десяти семей погибших бойцов "Добровольческого украинского корпуса", которые не имеют никакого статуса.

Законопроекты

Image caption Когда Верховная Рада сможет рассмотреть предложения о предоставлении статуса УБД добровольцам, пока неизвестно

В парламенте зарегистрированы несколько законопроектов о предоставлении статуса УБД добровольцам.

Один из них - поданный депутатом Юрием Левченко - уже полгода не может рассмотреть профильный комитет по делам ветеранов, участников боевых действий и участников АТО.

В нем политик предлагает предоставлять статус УБД бойцам добробатов, которые докажут, что находились на фронте не менее 30 дней (по совокупности), или же получили там тяжелые ранения - независимо от срока.

Доказательствами должны стать ходатайство командиров добровольческих формирований, а также нотариально заверенные показания как минимум двух других участников тех боев, которые уже имеют статус УБД.

При этом, на вопрос BBC News Украина о том, что командиры добробатив и сами могут не иметь какого-то официального статуса, Юрий Левченко объясняет, что речь идет о признанных руководителях.

"Никто не будет отрицать, что Коханивский был руководителем батальона "ОУН", а Дмитрий Ярош руководил "добровольческим украинским корпусом Правого сектора".

"Вопрос не только и не столько в льготах. Вопрос в принципах и чести - как так получается, что государство, которое они защищали, не признает их?" - добавляет Юрий Левченко.

В начале апреля был зарегистрирован еще один законопроект о статусе для добровольцев, который подал председатель упомянутого комитета по делам участников АТО Александр Третьяков.

В его проекте основаниями для статуса значатся официальные справки, в частности от Антитеррористического центра (сейчас, как отмечалось, они не являются гарантией).

Оппоненты такого подхода говорят, что это - "консервация" нынешних проблем для добровольцев.

Впрочем, в законопроекте Александра Третьякова указывается, что указанные справки не являются исключительными основаниями для предоставления статуса УБД. То есть таких оснований, очевидно, может быть больше, хотя они и не уточняются.

По состоянию на конец марта статус участников боевых действий, по данным Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО, получили почти 330 тысяч человек.

Но экс-командир "Карпатской Сечи" Олег Куцин настаивает, что внимания от государства заслуживают все добровольцы, прошедшие бои 2014-2015 годов.

"Особенно с учетом того, что война еще не закончилась, она в любой момент может вспыхнуть снова. И потребность в таких мотивированных людях остается", - резюмирует он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram