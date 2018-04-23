"Моя учительница спасла меня от самоубийства"

Image caption Сегодня Хати - будущий учитель технологии и дизайна

Когда Хати Спер-Саут исполнилось 16, она уже пережила несколько попыток самоубийства. И предприняла бы еще одну, возможно, даже удачную, если бы не учительница, которая заметила ее горе.

Девушка говорит, что своей жизнью она обязана именно ей.

Сегодня Хати 26, и она сама учительница, которая стремится помочь своим ученикам.

"Я бы продолжала это делать, и сейчас была бы там, где трое моих друзей, умерших в 20 лет", - говорит она.

"Я страдала от депрессии, когда мне было 14. Была очень подавлена, не могла спать. Казалось, эта тоска никогда не кончится".

Ее родители развелись, а мать практически не выходила из больницы.

"Все внимание было приковано к моей матери, и никого не интересовало мое состояние".

Наконец кто-то спросил

"Был выпускной год, урок дизайна.

Не знаю, какой это был день, но хорошо помню момент. На мне была майка Motorhead, которую подарила папина девушка, и я только что остригла волосы.

Учительница была очень приятным человеком, и, очевидно, увидела, что мне плохо. Просто сказала: "Привет, как дела? Все в порядке?"

Выслушала меня и запомнила все, что я рассказала. Она просто со мной поговорила. Этого раньше никто не делал.

Я сказала, что мне грустно и заплакала.

Она была приветливой всегда ко всем, но меня это поразило, потому что другим не было до меня никакого дела. Я плакала и не могла остановиться".

Учительница Хати отказалась от интервью, предпочитая остаться на заднем плане, но Хати говорит, что ее спокойствие и доброта очень ей помогли.

"Я просто "вылила" на нее свое горе", - говорит девушка.

С тех пор жизнь Хати заиграла другими красками.

Она нашла в себе силы закончить школу и измениться эмоционально. Девушка вышла замуж, училась, работала, однако своего призвания не находила.

Однажды ее муж, студент-биолог, сказал, что хочет стать учителем.

Ее реакция была мгновенной: "Звучит неплохо. Я люблю детей. Может, и мне стать учителем".

Сегодня Хати - будущий преподаватель технологии и дизайна.

Во время практики в школе Хати познакомилась с учениками, которые напоминают ей ее саму в подростковом возрасте, и она посвящает им все свое свободное время.

"Остриженные волосы, сжатые руки ... повязка на одной руке, что, как правило, говорит о попытке нанести себе повреждения", - говорит она.

"Я рассказала им о своем опыте. Только несколько фрагментов, никакого давления.

У нас были удивительные беседы, я много с ними работала".

Хати чувствует, что смогла изменить ситуацию к лучшему.

"Я получила много писем от детей, но есть одно особенное: "Вы мне очень помогли. Больше, чем вы думаете. Из вас выйдет замечательный учитель".

"Я не смогла сдержать слез".

Подростковая депрессия

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый подросток может страдать от психических расстройств.

Депрессия может вызвать чувство грусти, снижение интереса или удовольствия от жизни.

Другие симптомы:

безнадежность, беспомощность, тревога или беспокойство

низкая самооценка

чувство вины

плаксивость, раздражительность или нетерпимость к другим

трудности с принятием решений

мысли о самоубийстве или желание нанести себе повреждения

Хати говорит, что теперь она понимает, как ее учительница чувствовала себя 10 лет назад.

"Если бы я ее не встретила, я бы все-таки сделала то, к чему так стремилась тогда, - ушла бы из жизни".

Она надеется, что дети, которым она сейчас помогает, когда-то помогут другим.

"Вот почему дарить надежду очень вдохновляет. Эта, на первый взгляд, мелочь имеет большую силу - просто спросить у ребенка: как дела?

Говорите им, что они - замечательные. Жизнь - трудная, но нужно жить здесь и сейчас. Они должны знать, что их любят".

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