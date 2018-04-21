Копірайт зображення Жанна Никонова Image caption В фильме покажут "особенности города, галицкой кухни и настроения эпохи"

"Нет покоя в этом доме. Особенно на зимние праздники. Карнавал на карнавале: балл техников в театральном зале, первый"шерстяной"вечер ... академическая вечеринка".

Так начинается роман Софии Андрухович "Феликс Австрия" о странной дружбе двух женщин в городе Станиславе (ныне - Ивано-Франковск) в конце XIX - начале XX века.

Станислав эпохи модерн с его драмами и карнавалами, иллюзионистами и резными комодами вскоре можно будет увидеть на экране.

По роману, который победил в конкурсе Книга года ВВС и был переведен на семь языков, снимут фильм - историческую драму с "привкусом кулинарии".

Копірайт зображення Фото Андрей Майгутяк Image caption Авторы фильма собрали фото локаций в Ивано-Франковске, которые соответствуют атмосфере Австро-Венгрии начала ХХ века

"Розовый мармелад", "завиванец с яблоками", "зеленый салат" с секретным ингредиентом - еду называют главным персонажем фильма.

У актрисы, которая сыграет главную роль - служанку Стефу - на кухне будет дублерша, чьими руками она будет готовить блюда по галицким рецептам.

Кто будет играть главные роли в фильме, пока неизвестно. Кастинги еще продолжаются.

Имя режиссера фильма также пока не называют, но он уже работает над сценарием, который написала сценарист Алина Семерякова в сотрудничестве с автором Софией Андрухович.

Писательница вносила свои поправки в некоторые сцены и работала над прямой речью героев.

"Мы изучили технологии приготовления настоящего галицкого мармелада и сняли кулинарный пилот о галицкой кухне", - рассказывает о работе над лентой, которая продолжается более года, ее продюсер Надежда Зайончковская.

Копірайт зображення Жанна Никонова Image caption У актрисы, которая исполнит главную роль, на кухне будет дублерша

Производством фильма Украина занимается совместно с Польшей. Съемки должны начаться осенью, а завершить картину "Феликс Австрия" планируют до конца 2019 года.

Бюджет фильма - 2 млн евро, часть из которых рассчитывают получить от государства.

"Для того, чтобы кино такого масштаба сделать на должном уровне, без государственной поддержки не обойтись", - говорит Зайончковская.

"Воспроизведение старого Станислава"

"Феликс Австрия" - роман об отношениях, созависимости, проблемах границ, идентичности. История была скорее фоном. Сюжет фильма практически повторит книгу, но там, где в романе герои размышляют, переживают, в кино они будут действовать", - рассказывает София Андрухович.

Съемки запланированы на улицах и в домах Ивано-Франковска, в павильонах FILM.UA в Киеве и на фоне Карпат.

Копірайт зображення Фото Андрей Майгутяк Image caption В Ивано-Франковске сохранилось много локаций, где можно воссоздать события начала ХХ века

Авторы ленты подобрали несколько объектов в стиле модерн, о съёмках которых еще будут договариваться с собственниками. Если дом попадает в кадр, каждый из его владельцев должен дать на это согласие.

В этом очень надеются на помощь местных властей, которые, по словам Зайончковской, заинтересованы в "продвижении" города и уже согласилась поддержать проект.

Копірайт зображення film.ua Image caption Один из постеров к фильму "Феликс Австрия"

Иногда попадаются пластиковые окна, но с этим можно поработать, говорит продюсер фильма и с восторгом рассказывает о других вещах, сохранившихся в городе со времен Австро-Венгрии: мраморные плиты, оригинальный витраж на знаменитой аллее-стометровке, маленькое кованое окошко в двери одного из домов, которое открывали, чтобы проветрить подъезд и которое чудом сохранилось.

"Это - воссоздание старого Станислава на окраине империи. Там было намешано столько культур, языков, событий - очень яркое полотно", - говорит продюсер Надежда Зайончковская.

Копірайт зображення Фото Андрій Майгутяк

Костюмы героев будут созданы на основе исторических прототипов начала XX века.

"Не знаю, как кому, но для меня в романе все движется, крутится, блестит, сверкает, пахнет, дымит, взрывается - я ощущаю интригу на каждой странице", - описывала свои впечатления от романа "Феликс Австрия" телеведущая, член жюри книги года ВВС Ольга Герасимьюк.

Будет ли все так же "блестеть" и "взрываться" в фильме - судить зрителям.

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