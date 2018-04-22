Улучшает ли вагинальный посев здоровье младенцев?

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Надо ли смазывать влагалищной жидкостью матери новорожденных, появившихся на свет посредством кесарева сечения?

Хотя официальная медицина не признает пользы от "вагинального посева", эта процедура набирает популярность.

Ее цель - дать младенцам то, чего они не получили при рождении: хорошие бактерии из материнского влагалища.

Для этого у матери берут мазок вагинальной жидкости и натирают ею кожу и рот ребенка.

Родители надеются, что такой микробный подарок улучшит здоровье их ребенка в долгосрочной перспективе - в частности, уменьшит риск иммунных заболеваний.

Ведь первые мгновения жизни - критически важны.

В чреве ребенок находится в стерильности, но, как только он рождается, начинается его контакт с различными бактериями.

Эти отношения будут продолжаться всю жизнь, а первоначальный контакт не менее важен, чем первое романтическое свидание.

"Эти первые несколько бактерий приводят в действие иммунную систему младенца", - говорит профессор Питер Броклхерст из Университета Бирмингема.

"Мы считаем, что от первого контакта в определенной степени зависит, как будет работать эта иммунная система в будущем", - добавляет он.

Каждый человек имеет собственный микробиом - совокупность бактерий, вирусов, грибов и архей. Микробиомы младенцев, родившихся вагинально и через кесарево сечение, заметно отличаются.

Разница сохраняется примерно в течение года.

На ребенка, родившегося вагинально, попадают прежде всего микробы из влагалища и родовых путей матери.

Но "кесарята" в первую очередь сталкиваются с совсем другими микроорганизмами, которые живут на материнской коже, - "и то если им повезет", говорит профессор Броклхерст.

В своем исследовании "Биомы новорожденных" он пытается выяснить, действительно ли это различие объясняет, что астма и аллергии чаще возникают у тех, кто родился путем кесарева сечения.

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Микробиом

Вы больше микроб, чем человек. Если посчитать все клетки вашего тела, лишь 43% из них - человеческие.

Остальные - это наш микробиом, который состоит из бактерий, вирусов, грибов и одноклеточных архей.

Человеческий геном - полный набор генетических "инструкций" для человеческого существа - состоит из 20 тыс. инструкций, называемых "гены".

Но если сложить вместе все гены нашего микробиома, мы получим число от 2 до 20 млн. Именно столько в нашем организме микробных генов.

Это называют "вторым геномом" и связывают с различными болезнями и состояниями: аллергией, ожирением, болезнью Паркинсона, эффективностью лекарств против рака и даже с депрессией и аутизмом.

Считается, что первое знакомство нашей иммунной системы с микробами является решающим.

Конечно, организм борется с опасными микробами, но в целом микробные и иммунные клетки не только конфликтуют - их отношения гораздо глубже.

Грэм Рук, профессор медицинской микробиологии из Университетского колледжа Лондона, называет микробиом "учителем иммунной системы".

"Она, как и мозг, обучаема. Но дело в том, что нашей адаптивной иммунной системе нужны данные, так же, как и мозгу нужны данные", - говорит он.

Эти "данные" поступают от микробов и тех химических веществ, которые они производят. Они вызывают в иммунной системе реакцию, которая может закрепиться на всю жизнь.

"Первоначальная настройка иммунной системы происходит в течение первых недель и месяцев жизни", - говорит профессор Рук.

"Об этом свидетельствуют факты: например, если в эти первые месяцы ребенок получает антибиотики, это может нарушить его микробиоту, и во взрослом возрасте он будет более подвержен иммунологическим проблемам и к лишнему весу", - добавляет ученый.

Именно эта идея побуждает некоторых родителей к процедуре вагинального посева.

Помогает ли детскому микробиому наличие в доме собак?

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Даже та среда, в которую вы приносите ребенка из роддома, может влиять на здоровье в долгосрочной преспективе.

Исследования показали, что члены семей, где есть собаки, реже болеют астмой.

Попросту говоря, собаки оберегают нас от избытка гигиены, бегая по всем комнатам грязными лапами и везде суя свой нос.

"Ученые всегда подозревали, что собаки приносят из внешнего мира микробы, полезные для стимуляции иммунной системы ребенка", - говорит профессор Анита Козирски из Университета Альберты.

Сейчас она изучает данные примерно 3500 семей в рамках исследования "Здоровые младенцы Канады".

Один из ее выводов: микробиомы трехмесячных младенцев гораздо богаче и разнообразнее (это хороший признак!), если в семье живет домашнее животное.

Такое сожительство повышает уровень по крайней мере двух видов полезных бактерий: "Бактерии Oscillospira способствуют стройности, а Ruminococcus - уменьшают риск аллергических заболеваний".

Тип кормления

Тип кормления (грудное или искусственное), антибиотики и способ рождения - все это влияет на микробиом.

Однако исследования долговременных связей между микробиомами и здоровьем пока ограничены и не могут считаться авторитетными.

Цель исследования "Биомы новорожденных" - собрать образцы фекалий 80 тыс. малышей. Ученым придется изучить содержание многих грязных подгузников - но это принесет беспрецедентную пользу для оценки решений, принимаемых вскоре после родов.

Многие из этих решений не зависят от родителей. Например, никто из врачей или родителей не лишит ребенка от жизненно важных лекарств ради неявной пользы в отдаленном будущем.

Грудное молоко подпитывает кишечные бактерии

Это исследование позволит ученым увидеть, с какими микробами организм взаимодействует в первую очередь, как это проявляется через много лет и - самое интересное - можно ли исправить вредные отношения с "неправильными" бактериями.

Собранные образцы фекалий попадут в кембриджский институт Сенгера, а именно в руки энтузиастов микробиологии, таких как доктор Тревор Лоули.

"Последний мой любимец среди микроорганизмов - это бифидобактерии", - говорит он.

"Они заселяют людей одними из первых. По нашему мнению, они питаются сахаром из грудного молока, - говорит ученый. - То есь, это очень продуманное достижение эволюции: микробы передаются от матери ребенку, и мама же подпитывает их, формируя первоначальный микробиом".

Доктор Лоули с коллегами постарается исследовать все без исключения микробы, которые поселяются в организме ребенка, и их влияние на его дальнейшую жизнь.

Он надеется, что результаты его проекта помогут избегать антибиотиков и кесарева сечения в ситуациях, когда они не являются необходимыми.

Или же, по его словам, ученым "удастся планомерно подселить бактерии мам детям, и это позволит их микробиомам хорошо развиваться и созревать", - добавляет он.

То есть, он предлагает научно контролируемую версию вагинального посева.

Получается, некоторые родители опережают науку?

"Сейчас некоторые родители настолько поверили в эту гипотезу, что начали проводить влагалищный посев самостоятельно", - говорит профессор Броклхерст.

"Но это очень рискованно", - добавляет он.

Одна из потенциальных проблем - заражение ребенка опасными бактериями.

Считается, что до четверти женщин переносят во влагалище стрептококки группы В - а заражение ими младенца может привести даже к смерти.

Профессор Броклхерст заключает: "Искусственно знакомить младенцев с бактериями слишком рано, ведь мы точно не знаем, какие механизмы сработают".

Иллюстрации: Кэти Хорвич

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