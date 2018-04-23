Роды Кейт: как могут назвать королевского ребенка?

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Кейт Миддлтон поехала в больницу рожать третьего ребенка, и разгорелись споры о том, как могут назвать королевского малыша.

Фавориты у букмекеров сейчас - имена Артур, Альберт и Филипп для мальчика и Мэри, Элис и Виктория для девочки. Получается, что публика ждет довольно традиционное имя.

Но эксперты говорят, что в итоге на выбор имени могут также повлиять Миддлтоны.

Первых двух детей герцог и герцогиня назвали традиционными именами - связанными с предыдущими членами королевской семьи.

Имя Джордж Луис Александер напоминало о шести других британских королях, а также лорде Луисе Маунтбеттене, последнем вице-короле Индии.

А Шарлотта Элизабет Диана - о матери и бабушке Уильяма.

Копірайт зображення PA Image caption Новорожденный станет пятым в очереди наследников престола

Но могут ли герцог и герцогиня соблазниться каким-то современным именем для третьего ребенка?

Эксперты сомневаются.

"Традиция играет огромную роль для британской королевской семьи, даже в XXI веке", - говорит Джои Литтл, главный редактор журнала Majesty.

"Наверное, это будет что-то, что мы раньше уже встречали в именах принцев и принцесс", - добавляет он.

"Семейные связи здесь чрезвычайно важны", - добавляет королевский комментатор Ричард Фитцпатрик.

"Возможными" вариантами, по его словам, являются Виктория и Альберт.

"Сейчас наблюдается всплеск интереса к Викторианской эпохе. После успеха телесериала "Виктория" люди интересуются этими фигурами, поэтому герцог и герцогиня имеют возможность отдать дань одной из величественных королевских любовных историй", - считает Фицпатрик.

Хотя выбор имени обуславливается традицией, строгого протокола здесь нет.

"Сейчас нет жестких правил, все гораздо свободнее", - говорит Литтл.

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Фицпатрик говорит, что когда королевская семья выбирает имя, она обращает внимание на три вещи.

"Личные вкусы, связь с прошлыми и современными королевскими особами, но также - общественность", - перечисляет он.

"Конечно же, посоветуются с королевой, и хотя она не обязательно будет вмешиваться в выбор, но, несомненно, будет знать имя задолго до того, как его объявят публично", - говорит эксперт.

Фавориты букмекеров

В 2013 году букмекеры правильно угадали имя принца Джорджа, но сильно промахнулись с принцессой Шарлоттой два года назад.

В 2015 году их фаворитом было имя Элис.

Сейчас ставки следующие:

Мэри - 4/1.

Артур - 6/1.

Элис - 5/1.

Виктория - 9/1.

Альберт - 11/1.

Филипп - 11/1.

Александра - 12/1.

Фред / Фредерик- 13/1.

Джеймс - 13/1.

Диана - 16/1.

Мария - 18/1.

Изабелла - 20/1.

Некоторых имен королевские особы могут избегать, например принадлежащих нынешним членам семьи.

"Когда-то в прошлом было несколько принцесс Элис одновременно, и это создавало определенную путаницу", - говорит Литтл.

А может ли имя отвечать популярным вкусам?

Наиболее распространенными именами в 2018 году в Великобритании были Лиам, Ноа, Логан и Оливер для мальчиков и Эмма, Оливия, Ева и Изабелла для девочек.

Но эксперты говорят, что принцесса Ева или принц Логан в апреле вряд ли родятся.

Литтл говорит: "Иногда люди немного отклюняются - это случается и с британской королевской семьей, и с другими".

Например, первую внучку королевы зовут Зара - имя, которое по-арабски означает цветок, и никогда не использовалось в династии раньше.

А сын принцессы Анны Питер Филипс и его жена Отем назвали дочь Саванна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для Тиндалл выбрали необычное имя - Зара

Но в то время как Уильям и Кейт могут выбрать традиционное первое имя, в полном имени может найти отражение миддлтоновская сторона семьи, говорят эксперты.

"Миддлтонов могут вспомнить во втором или третьем имени", - говорит Литтл.

"Весьма вероятно, что если это будет девочка, в имени будут фигурировать Филиппа или Кэрол - в знак внимания к семье Кейт", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Захочет ли Кэтрин вспомнить имена матери или сестры - Кэрол и Пиппы?

Фитцпатрик считает, что Уильям и Кейт могут выбрать имя, принадлежащее их любимой вымышленной или исторической фигуре.

"Я думаю - Артур для мальчика и Мэри для девочки. Королева Мария Стюарт стала легендарной фигурой", - говорит он.

"А Артур замечателен тем, что объединил несуществующее королевство Камелот с эгалитарными раем, а также искал Святой Грааль", добавляет эксперт.

"Это одна из больших королевских легенд - и я ставлю на это", - заключает он.