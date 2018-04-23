Роды Кейт: как могут назвать королевского ребенка?
Кейт Миддлтон поехала в больницу рожать третьего ребенка, и разгорелись споры о том, как могут назвать королевского малыша.
Фавориты у букмекеров сейчас - имена Артур, Альберт и Филипп для мальчика и Мэри, Элис и Виктория для девочки. Получается, что публика ждет довольно традиционное имя.
Но эксперты говорят, что в итоге на выбор имени могут также повлиять Миддлтоны.
Первых двух детей герцог и герцогиня назвали традиционными именами - связанными с предыдущими членами королевской семьи.
Имя Джордж Луис Александер напоминало о шести других британских королях, а также лорде Луисе Маунтбеттене, последнем вице-короле Индии.
А Шарлотта Элизабет Диана - о матери и бабушке Уильяма.
Но могут ли герцог и герцогиня соблазниться каким-то современным именем для третьего ребенка?
Эксперты сомневаются.
"Традиция играет огромную роль для британской королевской семьи, даже в XXI веке", - говорит Джои Литтл, главный редактор журнала Majesty.
"Наверное, это будет что-то, что мы раньше уже встречали в именах принцев и принцесс", - добавляет он.
"Семейные связи здесь чрезвычайно важны", - добавляет королевский комментатор Ричард Фитцпатрик.
"Возможными" вариантами, по его словам, являются Виктория и Альберт.
"Сейчас наблюдается всплеск интереса к Викторианской эпохе. После успеха телесериала "Виктория" люди интересуются этими фигурами, поэтому герцог и герцогиня имеют возможность отдать дань одной из величественных королевских любовных историй", - считает Фицпатрик.
Хотя выбор имени обуславливается традицией, строгого протокола здесь нет.
"Сейчас нет жестких правил, все гораздо свободнее", - говорит Литтл.
Фицпатрик говорит, что когда королевская семья выбирает имя, она обращает внимание на три вещи.
"Личные вкусы, связь с прошлыми и современными королевскими особами, но также - общественность", - перечисляет он.
"Конечно же, посоветуются с королевой, и хотя она не обязательно будет вмешиваться в выбор, но, несомненно, будет знать имя задолго до того, как его объявят публично", - говорит эксперт.
Фавориты букмекеров
В 2013 году букмекеры правильно угадали имя принца Джорджа, но сильно промахнулись с принцессой Шарлоттой два года назад.
В 2015 году их фаворитом было имя Элис.
Сейчас ставки следующие:
- Мэри - 4/1.
- Артур - 6/1.
- Элис - 5/1.
- Виктория - 9/1.
- Альберт - 11/1.
- Филипп - 11/1.
- Александра - 12/1.
- Фред / Фредерик- 13/1.
- Джеймс - 13/1.
- Диана - 16/1.
- Мария - 18/1.
- Изабелла - 20/1.
Некоторых имен королевские особы могут избегать, например принадлежащих нынешним членам семьи.
"Когда-то в прошлом было несколько принцесс Элис одновременно, и это создавало определенную путаницу", - говорит Литтл.
А может ли имя отвечать популярным вкусам?
Наиболее распространенными именами в 2018 году в Великобритании были Лиам, Ноа, Логан и Оливер для мальчиков и Эмма, Оливия, Ева и Изабелла для девочек.
Но эксперты говорят, что принцесса Ева или принц Логан в апреле вряд ли родятся.
Литтл говорит: "Иногда люди немного отклюняются - это случается и с британской королевской семьей, и с другими".
Например, первую внучку королевы зовут Зара - имя, которое по-арабски означает цветок, и никогда не использовалось в династии раньше.
А сын принцессы Анны Питер Филипс и его жена Отем назвали дочь Саванна.
Но в то время как Уильям и Кейт могут выбрать традиционное первое имя, в полном имени может найти отражение миддлтоновская сторона семьи, говорят эксперты.
"Миддлтонов могут вспомнить во втором или третьем имени", - говорит Литтл.
"Весьма вероятно, что если это будет девочка, в имени будут фигурировать Филиппа или Кэрол - в знак внимания к семье Кейт", - добавляет он.
Фитцпатрик считает, что Уильям и Кейт могут выбрать имя, принадлежащее их любимой вымышленной или исторической фигуре.
"Я думаю - Артур для мальчика и Мэри для девочки. Королева Мария Стюарт стала легендарной фигурой", - говорит он.
"А Артур замечателен тем, что объединил несуществующее королевство Камелот с эгалитарными раем, а также искал Святой Грааль", добавляет эксперт.
"Это одна из больших королевских легенд - и я ставлю на это", - заключает он.