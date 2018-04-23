Турист, переживший нападения гремучей змеи, медведя и акулы

Копірайт зображення Dylan McWilliams

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Говорят, что беда не приходит одна, и хороший пример этому - история Дилана Маквильямса, 20-летнего парня из Колорадо.

Он пережил уже третью кровавую встречу с животным миром: нападение акулы во время катания на доске на Гавайском побережье.

"Это какая-то бессмыслица, - рассказал Дилан BBC с острова Кауаи. - Кажется, я не очень везучий, но можно сказать, что мне везет в чрезвычайных ситуациях".

Он наслаждался волнами Тихого океана, когда почувствовал, что что-то ударило его в ногу. Он объяснил: "Я увидел под собой акулу. Я начал бить ногами - я знаю, что я ударил ее по крайней мере один раз - и быстрее поплыл к берегу".

Вспоминая кровавый след, который он оставлял за собой, парень сказал местным СМИ после нападения: "Я не знал, я потерял полноги или что".

Акула - очевидно, это была тигровая акула, длина которой составляет около 2 м - оставила на ноге Дилана следы зубов, в результате чего ему пришлось наложить семь швов.

"Моя мама волновалась", - говорит Дилан, который позвонил родителям вскоре после того, как медики наложили ему швы.

"Я не знаю, хотят ли они, чтобы я этим занимался", - признается он, но считает, что родители его поддерживают.

Любитель активного отдыха из Западного Колорадо в течение последних нескольких лет путешествовал по США и Канаде, зарабатывая на своих путешествиях различными способами - от помощи на ранчо к работе инструктором по выживанию.

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Впервые правилам выживания его в 4 года научил дедушка, и именно тогда зародилась его любовь к природе.

"Я учил детей и взрослых, всех желающих, как выжить в дикой природе и питаться тем, что можно найти, как это делали исследователи", - рассказал он.

Ему пришлось испытать навыки выживания на практике в кемпинге в штате Колорадо в июле прошлого года, когда он проснулся в 4 утра и понял, что его голова зажата в челюсти медведя.

Копірайт зображення Dylan McWilliams Image caption Дилан Маквильямс после нападения медведя в 2017 году (слева) и акулы на прошлой неделе (справа)

"Черный медведь схватил меня за затылок, я пытался отбиваться, тыча его в глаза, пока он меня не отпустил", - живо описывает ситуацию Дилан.

От шума проснулись его друзья, но 130-килограммовый медведь, напавший на Дилана, уже ушел.

На следующее утро руководство парка схватило медведя, и после того, как подтвердили, что на его когтях была кровь Дилана, животное убили.

На затылке Дилана осталось девять шрамов, которые болят, когда к ним прикасаешься, но даже такой опыт не лишил парня любви к дикой природе.

"Я всегда любил животных и проводил с ними столько времени, сколько мог", - рассказывает активный турист.

Он объясняет эти опасные инциденты просто тем, что был в неправильном месте в неправильное время, и добавляет: "Я не виню ни акулу, ни медведя, ни гремучую змею".

Именно гремучая змея напала на Дилана три года назад во время похода в штате Юта.

"Я шел по тропинке и подумал, что наткнулся на кактус, но потом увидел свернутую гремучую змею", - рассказал Дилан.

17-летний парень решил не идти в больницу, ведь, по его мнению, он получил лишь "сухой укус" (укус ядовитого животного, во время которого не выделяется яд).

"Там было совсем немного яда, поэтому несколько дней я чувствовал себя не очень хорошо", - говорит молодой человек, который хочет стать полицейским.

"Мы должны уважать границы (животных. - Ред.), но я не думаю, что я вмешивался или спровоцировал какое-то из нападений - они просто произошли по воле случая", - считает он.

Дилан Маквильямс с нетерпением ждет, когда заживут его раны, чтобы вернуться к серфингу. Несмотря на свою серию неудач, он призывает всех познакомиться с природой:

"Я все еще хожу в походы, все еще ловлю гремучих змей, и я так же буду плавать в океане".

Когда его спросили, думает ли он о других столкновениях с опасностями дикой природы, он ответил: "Я надеюсь, что их больше не будет, но я провожу большую часть своего времени на природе с животными... Поэтому все может быть...".

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