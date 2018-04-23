Протесты в Армении: кто победил и у кого теперь власть

Копірайт зображення AFP Image caption На улицы Еревана день за днем выходили десятки тысяч протестующих

Серж Саргсян, правивший Арменией последние 10 лет, после нескольких дней многотысячных протестов ушел в отставку. Но это пока не значит, что он уступил власть оппозиции: у нее нет в парламенте сил, достаточных для того, чтобы избрать своего премьера.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении", - сказал в понедельник Серж Саргсян, только что пересевший в премьерское кресло из президентского.

Это, однако, пока не означает, что Саргсян отдал власть лидеру уличных протестов и одному из лидеров оппозиционного, либерального и проевропейского блока "Елк" Пашиняну. У партии Саргсяна - контрольный пакет в парламенте, а премьер-министра избирает парламент.

Кто такие Пашинян и "Елк"?

42-летний Никол Пашинян - бывший журналист, ушедший в политику в середине нулевых. Он возглавляет партию "Гражданский договор" - одну из трех мелких партий, слившихся в конце 2016 года в "Елк" ("Исход").

Пашинян инициировал и возглавил протесты против назначения Сержа Саргсяна, и его поддержали десятки и сотни тысяч армян, вышедших на улицы.

Копірайт зображення AFP Image caption Переговоры Сержа Саргсяна (стоит) и Никола Пашиняна в конце прошлой недели сорвались: Пашинян потребовал отставки, а Саргсян заявил, что не будет слушать ультиматумы

Однако на выборах в парламент Армении в апреле 2017 года "Елк" получил всего девять мандатов из 105. Лидером блока по ходу предвыборной кампании считался глава партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"Елк" - это либеральная оппозиция, выступающая за европейскую интеграцию Армении, заключение договора о свободной торговле с ЕС и против членства страны в возглавляемом Россией экономическом союзе, ЕврАзЭС.

В Армении многие готовы протестовать против коррупции и экономической политики власти, но за упор на евроинтеграцию во внешней политике, судя по результатам "Елк" на выборах, выступает гораздо меньшая доля граждан.

В том геополитическом положении, в котором находится страна, с двумя враждебными соседями (Азербайджаном и Турцией) и двумя не очень стабильными (Грузия и Иран), призывы опираться в большей степени на далекий ЕС, чем на близкую Россию, не выглядят в глазах армян реалистичными.

Против чего протестовали?

Против коррупции, кумовства, неудачной, с точки зрения протестущих, экономической политики и, главное, против того, что Серж Саргсян, сменив должность, остался руководителем страны.

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В прошлом году парламент Армении, где абсолютное большинство принадлежит Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна, изменил форму правления в стране с президентской на парламенскую республику, и 17 апреля этого года, по истечении президентских полномочий, Саргсян был избран премьер-министром.

Армянская оппозиция заявила, что все это было предпринято исключительно для того, чтобы Саргсян мог оставаться у власти, и организовала многотысячные протесты в столице Ереване и других местах.

Что дальше?

Серж Саргсян в своей короткой речи об отставке не рассказал, какими будут дальнейшие шаги власти.

На поверхности лежит следующее предположение: Республиканская партия Армении Саргсяна (58 из 105 мест в парламенте) и их союзники по правительственной коалиции из партии "Дашнакцутюн" (ещё семь мандатов) легко изберут другого премьера, который не будет вызывать такого раздражения у оппозиции и ее сторонников, но будет представлять ту же правящую элиту.

Возможно, Саргсян, оставив формальный пост, останется теневым руководителем государства.

О досрочных парламентских выборах Саргсян в своем заявлении тоже не говорил. Пока исполняющим обязанности главы правительства по процедуре стал вице-премьер Карен Карапетян. Он, как и Саргсян, - выходец из Нагорного Карабаха, он был премьер-министром последние полтора года и лишь в начале апреля оставил этот пост, чтобы его занял Саргсян.

А что остальная оппозиция?

Главной оппозиционной силой в Армении считается так называемый "блок Царукяна" - избирательный союз, сформированный на основе партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна. У него - 31 депутат в парламенте.

В нынешних протестах политики этого блока не участвовали. По словам армянских обозревателей, некоторые из них хотели принять участие, но не смогли этого сделать - отчасти, вероятно, потому, что им не дали лидеры "Елк".

Копірайт зображення AFP Image caption К протестам в понедельник присоединились солдаты миротворческой бригады без оружия. Минобороны пригрозило им суровым наказанием

"Елк", как непримиримая оппозиция, считает "блок Царукяна" скрытым союзником правящей коалиции.

17 апреля, когда парламент назначал Сержа Саргсяна премьер-министром, за него проголосовали 76 депутатов, против были 17. Таким образом, можно предположить, что по крайней мере 11 депутатов из этого блока голосовали за Саргсяна. С другой стороны, часть фракции, очевидно, высказалась против.

Кроме того, ранее "блок Царукяна" поддержал избрание на пост президента кандидата от правящей коалиции Армена Саркисяна.

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