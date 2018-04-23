Маленький принц: день рождения в фото
Супруги Уильям и Кейт показали маленького принца и покинули больницу Святой Марии.
Для Кейт и ее супруга это уже третий ребенок, он же - пятый претендент на британский трон.
Перед этим принц Уильям привел в больницу старших детей Джорджа и Шарлотту, чтобы познакомить их с новорожденным братиком.
О рождении сына у герцога и герцогини Кембриджских объявил неофициальный городской глашатай Тони Эпплтон на крыльце больницы Святой Марии.
Радостную весть возле больницы ожидали десятки журналистов и фанатов королевской семьи.
Двое из них принесли в больницу куклы мальчика и девочки, поскольку королевская чета решила не узнавать пол ребенка до родов.
Кто-то привез в больницу в традиционном британском черном такси восковую фигуру королевы Елизаветы II.
У Букингемского дворца выставили официальное объявление королевского двора о счастливом событии.
Десятки британцев и туристов пришли сфотографировать табличку.
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