Маленький принц: день рождения в фото

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Супруги Уильям и Кейт показали маленького принца и покинули больницу Святой Марии.

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Для Кейт и ее супруга это уже третий ребенок, он же - пятый претендент на британский трон.

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Перед этим принц Уильям привел в больницу старших детей Джорджа и Шарлотту, чтобы познакомить их с новорожденным братиком.

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О рождении сына у герцога и герцогини Кембриджских объявил неофициальный городской глашатай Тони Эпплтон на крыльце больницы Святой Марии.

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Радостную весть возле больницы ожидали десятки журналистов и фанатов королевской семьи.

Копірайт зображення Getty Images

Двое из них принесли в больницу куклы мальчика и девочки, поскольку королевская чета решила не узнавать пол ребенка до родов.

Копірайт зображення Getty Images

Кто-то привез в больницу в традиционном британском черном такси восковую фигуру королевы Елизаветы II.

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У Букингемского дворца выставили официальное объявление королевского двора о счастливом событии.

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Десятки британцев и туристов пришли сфотографировать табличку.

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