В Киев едут 50 тысяч туристов. Что их ждет?

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26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского - финал женской Лиги чемпионов.

На выход в финал Лиги чемпионов претендуют четыре футбольные команды - "Ливерпуль", "Реал", "Бавария" и "Рома".

Первый матч "Ливерпуль" и "Рома" играют 24 апреля, второй - "Реал" и "Бавария" - 25 апреля. Победители определятся после матчей 1 и 2 мая.

Что ждет иностранных болельщиков в столице Украины?

Туристы

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Полиция ожидает приезда в Киев на финальный матч Лиги чемпионов более 50 тыс. иностранных болельщиков. Причем большинство из них будут приезжать в Украину неорганизованно.

"На период проведения финала Лиги чемпионов (26 мая) и финала женской Лиги чемпионов (24 мая), кроме сил полиции из Киева и других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

В аэропорту Борисполь ожидают прибытия дополнительных 100 самолетов с болельщиками.

Из-за большой нагрузки аэропорт временно закроет одну из двух взлетно-посадочных полос. Ее будут использовать как временную площадку для стоянки самолетов.

На дополнительных рейсах запрещается перевозка багажа.

Кубки

Копірайт зображення Уніан Image caption Киеву передали Кубка Лиги чемпионов УЕФА

21 апреля в Киеве прошла церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА мэру города Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко.

Кубки передали послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак (футболистка национальной женской сборной Украины).

После Киева кубки поехали в десятидневное турне по городам Украины.

Первыми кубок приняли Херсон и Берислав, где находится команда "Таврии", которая переехала туда из Симферополя.

22 апреля кубки побывали в Мариуполе, а 23-го - в Днепре.

Далее еще три города:

Харьков - 26 апреля, 13:00-20:00, площадь Конституции возле исторического музея

Одесса - 29 апреля, 10:00-15:00

Львов - 30 апреля, 17:00-21:00, сквер братьев Рогатинцев возле памятника Вячеславу Черноволу

Город

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В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.

Официальную фан-зону под названием "Деревня чемпиона" обустроят на Крещатике.

Там будет проходить фан-фестиваль, будет построена мини-футбольная площадка, где пройдут матчи с участием звезд.

Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко.

Однодневную фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.

Еще две фан-зоны для болельщиков разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом "Украина".

Также планируется в каждом районе столицы сделать тематические клумбы и арт-инсталляции.

До 20 мая планируется создание тематических цветочных панно на основных въездах и в центральной части города.

Также будет установлен большой надувной макет трофея Лиги чемпионов размером до 35 метров.

Стадион

Копірайт зображення Уніан Image caption Финал Лиги чемпионов пройдет на НСК "Олимпийский"

Решающий поединок турнира состоится на НСК "Олимпийский", который вмещает 70 050 зрителей.

Из-за подготовки такого масштабного мероприятия "Динамо" вынуждено было переехать на стадион им. Лобановского.

На главном стадионе страны проведут профилактику крыши, модернизируют турникеты и приведут в порядок прилегающую территорию.

Внешний вид арены кардинально не изменится.

Модернизации подлежат внутренние системы, информационные и пожарные указатели, камеры видеонаблюдения, динамики и прожекторы, места для прессы.

Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро.

Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА.

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