В Киев едут 50 тысяч туристов. Что их ждет?
26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского - финал женской Лиги чемпионов.
На выход в финал Лиги чемпионов претендуют четыре футбольные команды - "Ливерпуль", "Реал", "Бавария" и "Рома".
Первый матч "Ливерпуль" и "Рома" играют 24 апреля, второй - "Реал" и "Бавария" - 25 апреля. Победители определятся после матчей 1 и 2 мая.
Что ждет иностранных болельщиков в столице Украины?
Туристы
Полиция ожидает приезда в Киев на финальный матч Лиги чемпионов более 50 тыс. иностранных болельщиков. Причем большинство из них будут приезжать в Украину неорганизованно.
"На период проведения финала Лиги чемпионов (26 мая) и финала женской Лиги чемпионов (24 мая), кроме сил полиции из Киева и других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
В аэропорту Борисполь ожидают прибытия дополнительных 100 самолетов с болельщиками.
Из-за большой нагрузки аэропорт временно закроет одну из двух взлетно-посадочных полос. Ее будут использовать как временную площадку для стоянки самолетов.
На дополнительных рейсах запрещается перевозка багажа.
Кубки
21 апреля в Киеве прошла церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА мэру города Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко.
Кубки передали послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак (футболистка национальной женской сборной Украины).
После Киева кубки поехали в десятидневное турне по городам Украины.
Первыми кубок приняли Херсон и Берислав, где находится команда "Таврии", которая переехала туда из Симферополя.
22 апреля кубки побывали в Мариуполе, а 23-го - в Днепре.
Далее еще три города:
- Харьков - 26 апреля, 13:00-20:00, площадь Конституции возле исторического музея
- Одесса - 29 апреля, 10:00-15:00
- Львов - 30 апреля, 17:00-21:00, сквер братьев Рогатинцев возле памятника Вячеславу Черноволу
Город
В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.
Официальную фан-зону под названием "Деревня чемпиона" обустроят на Крещатике.
Там будет проходить фан-фестиваль, будет построена мини-футбольная площадка, где пройдут матчи с участием звезд.
Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко.
Однодневную фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.
Еще две фан-зоны для болельщиков разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом "Украина".
Также планируется в каждом районе столицы сделать тематические клумбы и арт-инсталляции.
До 20 мая планируется создание тематических цветочных панно на основных въездах и в центральной части города.
Также будет установлен большой надувной макет трофея Лиги чемпионов размером до 35 метров.
Стадион
Решающий поединок турнира состоится на НСК "Олимпийский", который вмещает 70 050 зрителей.
Из-за подготовки такого масштабного мероприятия "Динамо" вынуждено было переехать на стадион им. Лобановского.
На главном стадионе страны проведут профилактику крыши, модернизируют турникеты и приведут в порядок прилегающую территорию.
Внешний вид арены кардинально не изменится.
Модернизации подлежат внутренние системы, информационные и пожарные указатели, камеры видеонаблюдения, динамики и прожекторы, места для прессы.
Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро.
Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА.