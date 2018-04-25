Веганский бургер "с кровью", выращенный в пробирке

Копірайт зображення Impossible Foods Image caption Выглядит как мясо, даже кровоточит. Однако сможет ли этот "лабораторный бургер" соблазнить ярых мясоедов?

Мясная промышленность является главным источником выбросов углекислого газа, уничтожения лесов и одним из крупнейших потребителей воды. Однако смогут ли пищевые инновации избавить нас от традиционного желания кушать красное мясо?

19-летний Эван МакКормак смотрит на большой сочный бургер в местном кафе. Он похож на мясо. Пахнет мясом, даже с кровью, однако это - "лабораторная еда".

"Мне нравится, что, в отличие от других веганских бургеров, этот - сочный и хрустящий", - говорит парень. - Он имитирует не только вкус, но и текстуру мяса".

Эта котлета из пшеницы, кокосового масла и картофеля сможет обмануть даже "авторитетных мясоедов" в его колледже.

Автор рецепта - биолог Патрик Браун, основатель стартапа из Кремниевой долины Impossible Foods.

У Брауна амбициозные планы - полностью отказаться от использования животных для "производства продуктов питания" к 2035 году.

Image caption МакКормаку понравился "сочный и хрустящий" веганский бургер

Его главная мотивация? Защита окружающей среды.

Он рассматривает скот как "маленькие заводы" и рассуждает о современной мясо-рыбной и молочной промышленности.

"Эта технология - самая разрушительная технология на земле она хуже использования и добычи ископаемого топлива, транспорта и лесозаготовки", - утверждает он.

"Это главный источник парниковых газов, а также крупнейший потребитель и загрязнитель воды", - добавляет Браун.

И он, в некотором роде, прав. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), животноводство ответственно за 18% от общего объема выбросов парниковых газов. А для формирования животного белка нужно в 11 раз больше ископаемого топлива, чем для растительного белка, свидетельствуют данные Центра сельского хозяйства и биологии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Скорость уничтожения лесов Амазонки постоянно растет

Тропические леса Амазонии постоянно уничтожаются, чтобы освободить место для пастбищ и выращивания кормовых культур.

Однако в этой области работает более миллиарда людей, она производит треть мировых объемов белка, заявляет ФАО. Объем производства мяса на рубеже тысячелетия составил 229 млн тонн. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет до 465 млн тонн.

Поэтому Патрику Брауну есть над чем работать.

Веганский бургер может стать популярным среди экологов и веганов Кремниевой долины, однако пока его подают только в отдельных ресторанах США.

Компания Impossible Foods производит около 500 тысяч фунтов бургеров в месяц на своем заводе в Окленде и планирует к 2020 году увеличить объемы производства для супермаркетов. Они также работают над заменителями рыбных продуктов.

Image caption В Impossible Foods научились имитировать не только вкус, но и текстуру мяса

Главная составляющая вкусного "мясозаменителя" - молекула гем (англ. Heme), которая содержится в гемоглобине и отвечает за транспортировку кислорода. Именно она делает мясо особым, придавая ему более богатый вкус и красный цвет.

В Impossible Foods адаптировали существующие технологии, такие как газовая хроматография/масс-спектрометрия и текстурные зонды для анализа запаха, вкуса и текстуры мяса. Они воспроизводят их в лаборатории с помощью растительных компонентов.

Исследования показали, что 47% людей не смогли отличить настоящий гамбургер от искусственного. Однако Impossible Foods стремится преодолеть 50-процентный барьер.

"Наша продукция должна быть лучшей для наших потребителей, иначе мы проиграем", - говорит Браун.

Расширение производства является большой проблемой, поэтому компания активно ищет бизнес-партнеров.

Image caption Чинсяо Янг демонстрирует одного из роботов американской пищевой компании Just Inc., который помогает ускорить развитие пищевой отрасли

Мясо из пробирки, или культивируемое мясо - еще один альтернативный способ производства этого продукта. Его разработкой занимаются пищевые стартапы в Кремниевой долине - Memphis Meats и Just Inc.

Инженер по автоматизации Just Inc. Чинсяо Янг ​​демонстрирует мне робота, ускоряющего анализ молекулярного взаимодействия.

"Мы используем данные и алгоритмы, чтобы увеличить вероятность открытий", - говорит Янг.

А старший исследователь Витор Эспириту-Санту с гордостью показывает колбы с клетками, которые "маринуются" в экспериментальных "коктейлях роста".

Он, как художник, уверенно "рисует" новый мировой порядок с огромными чанами и множеством бифштексов на конвейерах.

"Это - наша ферма по производству чистого мяса", - говорит Эспириту-Санту. - Объем соответствует самой большой скотобойне в США, однако вместо коров мы используем биореакторы емкостью 200 тысяч литров "

И это еще не все

Копірайт зображення Magnum Photos

"Следующим шагом для приготовления искусственного мяса может стать биопечать - процесс, когда с помощью биопсии у животного берут клетки, а из них 3D-принтер слой за слоем выращивает мясо", - говорит Эспириту-Санту.

Он говорит, что компания выпустит свой первый мясной фарш уже в конце 2018 года, а в ближайшие несколько лет порадует своих поклонников более технологически сложной продукцией.

"Наша конечная цель - мраморное мясо и куриная грудка", - говорит ученый. Он убежден, что это - вполне реальная задача.

В лаборатории Memphis Meats уже изготовили "чистое" мясо курицы, а также фрикадельки.

Копірайт зображення Memphis Meats Image caption В американской компании Memphis Meats "вырастили" искусственные мясные шарики

Ученые надеются, что производство искусственного мяса в лабораторных условиях сократит выбросы парниковых газов на 90%.

Memphis Meats получила финансирование от Билла Гейтса, Ричарда Брэнсона и традиционных поставщиков мяса Cargill и Tyson Foods.

Согласно данным Allied Marked Research, ежегодно рынок продуктов из растительного мяса будет расти на 8,4% и к 2020 году достигнет показателя в 5,2 миллиарда.

Но смогут ли технологические стартапы пошатнуть могущество мировой мясной промышленности?

Вернемся в кафе к Эвану МакКормаку. Его отец, который уже много лет придерживается веганский диеты, проявляет меньше энтузиазма в отношении бургера Impossible Foods, чем его сын. Он считает, что он ничем не отличается от других веганских котлет.

"Он на три доллара дороже стандартного бургера", - жалуется МакКормак. Почему? Потому что они воткнули в него красный флажок?"

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram