Возможен ли "второй Чернобыль" на шахте Юнком в "ДНР"?

Копірайт зображення Valeri Gikavi Image caption Под этой шахтой на глубине 903 метра находится ядерная капсула

В так называемой "ДНР" с апреля этого года прекратили откачивать воду из шахты "Юный коммунар", более известной как "Юнком". Сепаратисты выбрали более дешевый и простой вариант консервации шахты. Ссылаются при этом на выводы российских ученых.

В свою очередь украинские эксперты считают, что затопление шахты параллельно с такими же процессами на других шахтах может спровоцировать экологическую катастрофу - "второй Чернобыль".

Внешне "Юнком" ничем не отличается от десятков других заброшенных шахт Донбасса.

Но на глубине 903 метров, чуть выше последнего пласта ее горнодобычи, находится то, что еще много лет будет делать этот горный объект потенциально опасным - камера с радиоактивными веществами.

В 1979-м на шахте "Юнком", находящейся в Юнокоммунаровске Енакиевского района, провели подземный ядерный взрыв "Кливаж" в мирных целях.

Он должен был уменьшить напряжение в горных породах. Благодаря этому шахта должна была стать более безопасной.

Пройдет всего двадцать лет - и шахту закроют, а ядерная капсула останется там навсегда.

То, что водоотлив на "Юнкоме" остановился - не повод для паники, убеждают эксперты. Однако угроза для экологии региона есть, особенно когда речь идет о перспективе следующих десятилетий.

Что лучше - мокрая или сухая консервация?

Украинская сторона и сепаратисты предлагают противоположные интерпретации возможных последствий.

Первые убеждены, что останавливать откачку воды опасно. Вторые утверждают, что безопасно.

Министерство угля и энергетики самопровозглашенной "ДНР" заявляет, что опирается на выводы российских экспертов из петербургского института "Шахтопроект", федерального "Гидроспецгеология" и АО "ВНИМПИпроекттехнология" из Москвы.

Там заявили: если шахту затопят, это не повлияет на радиацию, население и окружающую среду.

Копірайт зображення Reuters Image caption Лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко уверяет, что негативных последствий от затопления "Юнкома" не будет. Украинские власти называют его действия "шантажом"

В их выводах говорится, что радионуклиды не попадут на поверхность и в грунтовые воды, а из "Юнкома" прекратят откачивать воду.

Эксперты, которых цитируют сепаратисты, уверяют, что вредные вещества из "Юнкома" не попадут через подземные ходы в соседнюю шахту "Красный октябрь", и "загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено".

Украинская власть, геологи и экологи, в свою очередь, считают, что на шахте нужно постоянно проводить водоотлив, чтобы не допустить попадания цезия и стронция в шахтные воды, затем в грунтовые, а оттуда - в реки Северский Донец, Кальмиус, а также в Азовское море.

Это называется "сухой консервацией" шахты. Сепаратисты заявляют, что осуществляют "мокрую".

Эксперты объясняют, что к "мокрой" нужно специально готовиться: забить дыру для возможной ускоренной "миграции" радионуклидов, заложить, например, за пределами проекции камеры глину бентонит.

В 2003-м датские эксперты оценивали стоимость таких работ в 2-3 млн долларов.

По информации украинской стороны, ничего из этого не сделали. Там просто демонтировали оборудование водоотлива.

Шахта не затапливается мгновенно. Это постепенный процесс, но на определенном этапе достигается точка невозврата, то есть когда откачать воду будет уже невозможно.

Период полураспада радиоактивных стронция и цезия длится около 30 лет, с каждым десятилетием активность радионуклидов уменьшаться.

В 2003-м Евгений Яковлев, главный научный сотрудник Института стратегических исследований, изучал ситуацию на шахте вместе с датскими коллегами.

По его мнению, затопленный водой "Юнком" - это дополнительный источник загрязнения подземных и поверхностных вод.

Оно будет происходить постепенно и может длиться десятилетиями.

Это будет происходить так:

Радионуклиды будут растворяться в воде, которая поднимется в водоносные, грунтовые горизонты;

Загрязненная вода будет фильтроваться в породах, просачиваясь сквозь подземный горный массив, и частично освобождаться от вредных веществ;

Вода из шахт будет выходить в почвенный горизонт. Этому может предшествовать "схлопывание ядерной капсулы" (резкое сжатие камеры. - Ред. )

) Радионуклиды из этих грунтовых вод будут попадать в реки.

Все это время стронций и цезий будут разрушаться естественным образом, поэтому эксперты не прогнозируют масштабной катастрофы.

Однако это следует рассматривать в более широком контексте затопления шахт на Донбассе, чьи насыщенные тяжелыми металлами воды будут попадать в реки и Азовское море.

По данным украинского министерства экологии и природных ресурсов, затопление грозит 36 шахтам на неподконтрольных правительству территориях.

Шахты на Донбассе соединены между собой под землей многочисленными ходами и вырубками, поэтому подтопление одной шахты может привести к подъему уровня воды в другой.

Существование густого переплетения таких подземных лабиринтов на Донбассе объясняет, почему ученым трудно прогнозировать, куда именно, в каких объемах и когда потекут радионуклиды.

Тот же "Юнком" плотно переплетен под землей с двумя другими шахтами на неподконтрольной территории: "Красный октябрь" и "Полтавская".

Кто будет нести ответственность?

По прогнозам Евгения Яковлева, радионуклиды могут подниматься к поверхности в течение 8-12 лет. Еще 3-10 лет уйдет на то, чтобы они через грунтовые воды попали в Северский Донец и/или Кальмиус.

Эколог Алексей Василюк уверен, что определить какие-то временные рамки экологического загрязнения при нынешних обстоятельствах невозможно.

"У нас нет точной информации о том, что там происходит сейчас. Из собственных источников мне известно, что подтопление "Юнкома" происходило еще с начала войны из-за перебоев с поставками электроэнергии", - добавляет он.

До войны за водоотлив из "Юнкома" платили украинские власти. На это ежегодно тратили миллионы долларов.

"Оккупационная донецкая администрация выставляла счет на более чем 600 млн рублей (около одного миллиона долларов) для того, чтобы предотвратить затопление этой шахты. Они хотели, чтобы заплатила Россия. Та сказала, что нет на это денег", - рассказал в комментарии BBC News Украина Юрий Грымчак, заместитель министра по временно оккупированным территориям и переселенцам.

По подсчетам нынешних донецких экспертов, ежемесячно на водоотлив нужно было 11 млн рублей (около 180 тыс. долларов).

Юрий Гримчак в середине 2000-х как заместитель председателя Донецкой госадминистрации имел дело с местными шахтами.

Он говорит, что украинские власти выбрали для "Юнкома" пожизненную "сухую консервацию". В его ведомстве решили, что надо обсуждать вопрос "Юнкома" в Минске.

Позиция Украины такова, что радионуклиды прежде всего могут загрязнить грунтовые воды вокруг Енакиева и дальше на восток - воды на российской территории.

Евгений Яковлев отмечает, что риск стока радионуклидов затрагивает именно украинские территории.

Шахта расположена близко к водостоку Северского Донца. Между ней и рекой немало горных вырубок. По этим подземным лабиринтам загрязненная вода может дойти до самого Донца.

Питьевую воду из него получают около 90% населения Донецкой и до 40% Луганской области. Украина мониторит качество питьевой воды в этих областях.

"То, что делает Захарченко, - это шантаж и форма терроризма. Это "ползучий терроризм", последствия которого будут проявляться в долгосрочной перспективе, и прогнозировать их сложно. Украина требует от террористов прекратить этот шантаж", - заявил в интервью BBC News Украина Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов.

Теперь Украина будет требовать международного изучения ситуации на "Юнкоме". Однако пока неизвестно, при помощи какой именно организации или каких стран-партнеров можно будет этого добиться.

"В 1970-х годах, когда строилась Чернобыльская АЭС, российские эксперты говорили, что никакой угрозы нет, а потом произошла трагедия мирового масштаба. Я совершенно не доверяю непонятным институтам, выводы которых обнародуют террористы "ДНР". У меня вопрос, а были ли эти российские эксперты на той территории, спускались ли они туда?" - говорит Остап Семерак.

В апреле местные телеканалы рассказывали, что шахту посетили депутаты так называемого народного совета "ДНР", а также провели заседание, участие в котором принимали все заинтересованные стороны.

О российских экспертах там не упоминалось.

Но в то же время авторы сюжетов отмечают, что местные жители обеспокоены затоплением шахты.

Когда в 2003 году исследования на "Юнкоме" проводили датские эксперты, то они работали непосредственно на шахте.

Копірайт зображення Valeri Gikavi Image caption Украинские власти сомневаются, что российские эксперты, на которых ссылаются сепаратисты, на самом деле провели тщательное исследование шахты. BBC отправила запрос этим экспертам и ждет ответа

По прогнозам Алексея Василюка, массовое и неконтролируемое затопление шахт на Донбассе может привести к тому, что большие объемы загрязненных грунтовых вод попадут в реки и Азовское море.

"После Чернобыля это будет второе событие в истории Украины, которое по масштабу и разрушительному воздействию на окружающую среду можно будет признать экологической катастрофой", - отмечает эксперт.

Отравление питьевой воды, гибель животных и рыбы в реках и море могут стать первыми проявлениями такого загрязнения.

BBC News Украина обратилась с запросами в институт "Шахтопроект" в Санкт-Петербурге, в экологический департамент Донецкой ОГА, а также за комментариями к украинскому государственному предприятию "Днепрогипрошахт", которое готовило проект вывода шахты из эксплуатации.

Мы спросили о возможных последствиях затопления шахты.

На момент выхода материала ни на один из этих запросов ответа не было.

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