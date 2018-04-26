Можно ли рубить лес в Чернобыльской зоне?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леса - фактор сдерживания радионуклидов в Чернобыльской зоне. Стоит человеку вмешиваться?

В Зоне отчуждения планируют вырубить 900 гектаров леса - это около 185 тыс. кубометров древесины.

В лесничествое "Северная Пуща", которое отвечает за леса в Чернобыльской зоне, настаивают - вырубки пройдут только на территории пожарищ. И добавляют - без этого лес может пострадать еще больше.

Впрочем экологи считают, что проводить такие масштабные вырубки не нужно - лес восстановится сам. Они также подозревают "Северную Пущу" в желании нажиться на древесине из Зоны отчуждения, что повредит экосистеме.

Более того, предупреждают другие эксперты, - из-за плохого контроля это может привести к вывозу из Зоны "грязной" древесины.

Крупный пожар

Копірайт зображення УНІАН

В 2015 году в Чернобыльской зоне произошел крупнейший за несколько десятилетий пожар, который тушили даже авиацией.

По оценкам Государственного спецпредприятия "Северная Пуща", тогда погибли более 6 тыс. гектаров лесных насаждений.

С тех пор в зоне остаются пожарища рядом с уцелевшими лесами.

Image caption Лесничий Сергей Халаш (на переднем плане) и руководство "Северной Пущи" во время общественных слушаний в Минприроды объясняют: сплошная вырубка - вынужденная мера для восстановления леса

"Северная Пуща" подготовила проект вырубки части этих массивов.

Там запланировали "сплошную санитарную вырубку" на 900 гектарах, где, по словам лесников, уничтожено более 90% деревьев.

"Это вынужденная мера, когда по-другому спасти насаждения невозможно", - рассказывает BBC News Украина главный лесничий "Северной Пущи" Сергей Халаш.

Image caption Вырубку планируют провести в восточной и центральной частях зоны отчуждения. На картах эти участки обозначены белым - как неживой лес

А директор "Пущи" Роман Бондаренко объясняет: эти пожарища несут опасность распространения радиации, если пожар повторится и перейдет на другие леса.

"Когда дерево стоит, оно может "фонить". Но во время сгорания происходит выброс радионуклидов, которые так могут мигрировать за пределы Зоны, - говорит он. - Корни сгнили, от ветра деревья падают и загромождают проезды, пожарные не могут оперативно доехать при пожаре", - добавляет он.

Еще одна опасность - распространение в таких местах вредителей, например короедов, которые могут распространиться на здоровый лес, отмечают в "Северной Пуще".

Оставить как есть?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Пожар в 2015 году произошел из-за поджога или по неосторожности, пришли к выводу в ГСЧС

Однако экологи говорят: проводить такую ​​масштабную вырубку в Зоне отчуждения нет необходимости.

Во-первых, считают они, в этих массивах могут жить до 50 видов краснокнижных насекомых.

"Чтобы на площади 900 гектаров не жил ни один редкий вид - такого быть не может", - рассказывает аналитик организации "Экология-Право-Человек" Петр Тестов.

Во-вторых, за вырубкой может стоять банальное желание получить выгоду от продажи древесины.

"На самом деле вырубаются не только пожарища. Запланировано делать большие противопожарные полосы шириной до 100 м. То есть, "Северная Пуща" работает, как обычный лесхоз - проводят рубки и реализуют древесину", - обращает внимание Тестов.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Петр Тестов считает, что такую масштабную вырубку лесов проводить не нужно

"Здесь явно коммерческое желание заработать на рубках в Чернобыле", - уверен он.

Эколог добавляет, что проконтролировать, сколько леса реально вырубят, невозможно из-за закрытости Зоны.

"Как вы проконтролируете объем рубок в Чернобыльской зоне, куда трудно попасть? Даже на обычных территориях трудно обнаружить, не вырезали там лишних 10-20% древесины", - говорит Петр Тестов.

Он предполагает, что в целом речь может идти о десятках тысяч кубометров древесины.

Впрочем, лесничий Сергей Халаш говорит - оставить все как есть нельзя, потому что самостоятельно лес будет восстанавливаться много лет.

"Территория пожарища очень большая ... Стена живого леса - далеко, и сами по себе семена на такое расстояние не попадут. Это будет очень длительный процесс", - объясняет он.

Радиоактивная древесина?

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Руководство "Северной Пущи" в разговоре с BBC News Украина заверило - любая вырубка леса в зоне отчуждения сопровождается тщательным контролем различных органов.

Например, разрешение нужно получить от лесопатологов, которые проверяют, живут ли на участках вырубки краснокнижные виды. Если их обнаружат, то разрешение не вырубку не дадут.

Директор "Северной Пущи" Роман Бондаренко добавляет, что его предприятие вообще проходит много проверок - более 70 за последние два года.

На вопрос, куда будут девать древесину, он говорит о нескольких вариантах.

Качественную древесину, которую хоть как-то можно использовать, действительно планируют реализовать.

Некачественную - сожгут.

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Есть планы постройки в Зоне отчуждения электростанции, которая будет производить электроэнергию от сжигания дров (такая уже работает в Иванкове).

Это - один из инвестпроектов по созданию альтернативных источников энергии, которые правительство планирует ввести в Чернобыльской зоне.

Возникает вопрос и о "загрязненной" радиацией древесине.

По словам Романа Бондаренко, срезанные деревья будут проверять на содержание стронция, цезия и других радиоактивных веществ.

Если эти показатели превысят норму, то древесину необходимо будет безопасно уничтожить.

Для этого действует "инсинератор" - установка для сжигания радиоактивной древесины.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Печь-инсинератор для сжигания радиоактивных отходов

На них стоят специальные фильтры, которые блокируют радиоактивный дым, а золу хоронят в специальных герметичных контейнерах.

Благодаря "инсинераторам" дома в Чернобыле, которые еще используются, обеспечены теплом.

"К сожалению, Зона отчуждения уже "грязная". И то, что там осталось, надо использовать", - добавляет Роман Бондаренко.

Он также уверяет, что вывезти древесину из Зоны незаконно невозможно - периметр охраняется.

Впрочем, экологи контролю не доверяют.

На вопрос BBC News Украина о том, действительно ли радиоактивная древесина может попасть за пределы Зоны, или это - один из "мифов о Чернобыле", эколог Владимир Борейко отвечает, что это действительно возможно.

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Особенно, когда речь идет о незаконной вырубке.

"Если этот лес старый, как говорят лесники, "спелый-переспелый", то там действительно очень много радионуклидов ... А незаконная вырубка там была, есть и будет", - считает он.

"С ней не борются, потому что есть заинтересованные лица. Так же, как и с вырубками лесов в Карпатах", - добавляет эколог.

Владимир Борейко не уточняет, о ком именно идет речь, однако отмечает, что ситуация с незаконной вырубкой леса в целом ухудшилась по всей стране из-за решения правительства приостановить часть проверок под эгидой уменьшения давления на бизнес.

"Мы поехали, нашли вырубку, написали письмо в экоинспекцию. А она не может поехать, потому что правительство ее заблокировало на основании защиты бизнеса", - сетует защитник окружающей среды.

Писатель и сталкер Маркиян Камыш, который бывал в "нетуристических местах" Зоны, рассказывает BBC News Украина, что не раз натыкался на вырубки в разных ее частях (которые, впрочем, могли быть плановой расчисткой просек или санитарными мерами. - Ред.).

Чтобы сделать прозрачным процесс вырубки лесов - санитарной или любой другой - он призывает других сталкеров фиксировать подозрительные места с вырубленными деревьями.

Копірайт зображення Олег Паскарь Image caption Писатель и сталкер Маркиян Камыш считает, что "нелегальные туристы" в зоне также могут помочь с выявлением незаконных вырубок

"Надо делать это с привязкой к месту и дате (видеозапись часов с датой, телефона и т.п. и устный комментарий по поводу конкретного места) и выкладывать материалы в публичный доступ, рассылать в медиа с соответствующими комментариями", - советует Маркиян Камыш.

Так, по его мнению, можно стимулировать общественные расследования о том, действительно ли чернобыльский лес вырубают незаконно.

"Никто не будет возить официальных туристов на нелегальные вырубки", - добавляет он.

Когда начнется?

Решение о вырубке 900 гектаров леса в зоне отчуждения должно пройти еще целый этап согласований и проверок.

Роман Бондаренко не исключает, что вырубка в 2018 году может и не начаться.

Более того, она может оказаться достаточно дорогой для госпредприятия - лес нужно не только вырезать, но и засадить заново.

Впрочем, уверен руководитель "Северной Пущи", "если оставить все, как есть, не будет выполняться барьерная функция леса по нераспространению радионуклидов".

О значении леса в зоне отчуждения - биолог Сергей Гащак, Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности:

Копірайт зображення Сергій Гащак Image caption Сергей Гащак из международной радиоэкологической лаборатории Чернобыльского центра работает в лесах Зоны уже много лет

В Зоне отчуждения леса - главный фактор сдерживания миграции радиоактивных веществ. Любое воздействие на леса приводит к дестабилизации.

Они защищают полесские легкие почвы от эрозии, дефляции, очищают воздух от аэрозолей, способствуют повышенной увлажненности.

Зона отчуждения тогда безопасна, когда она под здоровым лесом...

Было бы намного лучше, если бы человек позволил лесам развиваться естественным путем, а если и сажать что-то, то лиственные породы.

Надо не рубить, а беречь самые старые насаждения региона, их очень мало (может 10-15% в возрасте более 100 лет), но именно там можно найти немало редких видов растений и животных.

По моему опыту, ценные леса растут в северо-западном секторе зоны (между селами Лубянка, Толстый Лес, Денисовичи, Вильча, Кливин) и на юго-востоке (Кошевка, Парышев, Ладыжичи) ...

В таких лесах могут спокойно жить и зубр, и медведь, и многие крупные птицы.

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