"Три удара в спину": в чем Венгрия обвиняет Украину

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На этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил с новым жестким заявлением по Украине.

Он обвинил украинскую власть в целенаправленной, "ненавистнической" кампании против национальных меньшинств, в частности, венгров Закарпатья.

По словам Сиярто, украинская власть нанесла им три удара в спину, поэтому о снятии "блокады" атлантической интеграции Украины не может быть и речи.

"Удары" Сиярто

Первым таким ударом Сиярто назвал "Закон об образовании", который приняли в Украине в сентябре 2017 года.

По его словам, этот закон существенно ограничил «права национальных меньшинств на получение образования на родном языке".

7 статья закона предусматривает, что обучение на родном языке в школах и классах нацменьшинств будет происходить только в начальной школе. Ранее такое обучение было возможно и в средней, и в высшей школе.

В Будапеште расценивают принятый документ как ограничение прав венгерского меньшинства и нарушение ст. 22 Конституции Украины о недопустимости сужения прав и свобод гражданина. Именно поэтому Будапешт блокирует сотрудничество Украины с НАТО.

В выступлении Петер Сиярто отметил, что Украина до сих пор не ведет переговоров с представителями национальных меньшинств относительно этого закона.

"Вторым ударом" венгерский чиновник назвал признание неконституционным в феврале этого года закона об основах государственной языковой политики, так называемого "закона Кивалова-Колесниченко".

Согласно его положениям, региональным может стать язык, количество носителей которого составляет 10% и более от населения региона. То есть и венгерский язык на Закарпатье.

Будапешт такой документ удовлетворял. Решение Конституционного суда впоследствии вызвало критику МИД Венгрии.

Свое недовольство законом об образовании и отменой закона Кивалова-Колесниченко в Будапеште высказывали неоднократно.

Именно поэтому наибольшее значение имело заявление Петера Сиярто о "третьем ударе". Это предложенный президентом Порошенко проект №8297, предусматривающий изменения в закон о гражданстве.

Речь идет о новых мерах по лишению паспортов Украины лиц с двойным гражданством.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто уже неоднократно делал резкие заявления в отношении действий украинской власти

Что за проект о гражданстве?

Законопроект №8297 определен президентом "как неотложный для внеочередного рассмотрения".

Сейчас он проходит доработку в нескольких комитетах Рады. На пленарных заседаниях его еще не рассматривали.

Как и в действующем законе, в проекте говорится, что основанием для потери гражданства является "добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия".

Под "добровольным приобретением" имеются в виду случаи, когда гражданин Украины обращался за гражданством в государственные учреждения другого государства.

Приобретение гражданства России в результате аннексии Крыма, например, не считается добровольным.

В 19 статье предложенного проекта содержатся новые жесткие нормы. Например, лишать его будут в случаях, когда гражданин Украины участвовал в выборах в другом государстве - "воспользовался избирательным или иным правом, которое ему предоставляет иностранное гражданство, выполнил обязанности, которые на него возлагает иностранное гражданство".

Так, участие граждан Украины в выборах в России или Венгрии может привести к потере гражданства.

Также, согласно законопроекту, гражданина Украины могут лишить гражданства, если он "воспользовался во время выезда из Украины, въезда в Украину паспортным документом иностранного государства, что зафиксировано должностным лицом Государственной пограничной службы Украины или другого государственного органа Украины".

То есть, если при пересечении границы использовался венгерский паспорт, это может быть основанием для потери гражданства Украины.

"Риск для национальной безопасности"?

Для Будапешта вопрос двойного гражданства закарпатских венгров чувствителен. Оно рассматривается как инструмент сохранения связей общины с исторической родиной.

В феврале 2015 года власти Венгрии обнародовали информацию, что 94 тысячи этнических венгров в Закарпатье получили паспорта по упрощенной процедуре. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на прошлой неделе в интервью Радио Свобода предположил, что владельцами венгерских паспортов являются 100 тысяч граждан Украины.

Для правительства Виктора Орбана закарпатские венгры важны еще и как избиратели.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В венгерском правительстве Виктора Орбана считают, что украинская власть делает все возможное, чтобы ухудшить жизнь закарпатских венгров

В заявлении 24 апреля Петер Сиярто подчеркнул, что Украина объединяет попытку как можно быстрее присоединиться к НАТО с попыткой лишить паспортов граждан, которые также имеют гражданство других членов НАТО.

"Украина утверждает, что граждане с двойным гражданством представляют риск для национальной безопасности", - раскритиковал он политику Киева.

Сиярто пообещал, что Венгрия, несмотря на давление со стороны других стран НАТО, будет и дальше блокировать заседание комиссии Украина-НАТО.

Будапешту удалось сорвать уже три таких заседания, в частности встречу с участием министра иностранных дел Павла Климкина, которая планировалась на 27 апреля.

В интервью BBC News Ukrainian заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер подчеркнула, что "двусторонние проблемы надо решать между собой и не выносить их на многостороннюю площадку, как например НАТО", а консенсус является важным для сохранения единства альянса.

"Призываем обе страны как можно скорее решить свою общую проблему. Мы бы очень хотели созвать комиссию Украина-НАТО не только на уровне послов, но и на высшем", - отметила она.

Это означает, что НАТО не планирует модифицировать, а тем более изменять правило консенсуса, которым пользуется Будапешт для блокировки заседаний с участием Украины.

Поэтому дальнейшее развитие сотрудничества Украины с НАТО зависит от способности Киева и Будапешта идти на уступки друг другу.

С начала спора относительно "Закона об образовании" в сентябре 2017 года ни одна из сторон на такие уступки не идет.

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