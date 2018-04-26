Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни в Чернобыле

Копірайт зображення Denis Sinyakov

С момента трагедии в Чернобыле прошло более 30 лет. Сегодня около 5 млн человек в Украине, России, Польши и Беларуси живут на землях, которые признаны загрязненными радиацией. Фотограф Денис Синяков вместе с Greenpeace побывал в этих местах и рассказал, как люди продолжают обрабатывать здесь поля, пасти скот, собирать ягоды и ловить рыбу.

КПП на въезде в город-призрак Припять. Посетить зону отчуждения можно только в сопровождении гидов. Но здесь часто можно встретить сталкеров, которые незаконно проникают на территорию.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Распятие Христа установлено на въезде в город Припять. В течение нескольких лет энтузиасты строили этот крест. Теперь это одна из достопримечательностей, вместе со смотровым колесом и сохраненными мозаиками.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Фойе центральной больницы Припяти. Некоторые помещения больницы действительно опасны для посещения, например, душевые. Видимо, в них отмывали одежду ликвидаторы Чернобыльской аварии. Но количество туристов, которые хотят туда попасть, растет с каждым годом.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Розалия Отрошко была учительницей русского и украинского языков, единственной жительницей села Залесье, которое находится в зоне отчуждения.

На протяжении последних десятилетий к ней наведывались только туристы. В конце 2015 года она умерла, а ее дом сгорел. Новых поселенцев здесь нет. Поэтому через пару десятков лет местных жителей в зоне отчуждения, скорее всего, не останется.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Подгнившие груши сушатся на печи в доме Розалии Отрошко.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Красный угол дома Розалии. Ее посещали в основном туристы и лесники. Они привозили продукты и последние новости.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Иван Семенюк, самосел в селе Парышев. Один из немногих, кто решился переехать в зону отчуждения. Здесь есть села, которые меньше пострадали от радиации, чем те, что находятся за пределами зоны.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Рыба, выловленная в пруду в Брянской области, продается на несанкционированном рынке в городе Новозыбкове. О загрязнении продуктов судить достаточно сложно, поскольку на стихийном рынке нет санитарного контроля. Но продавцы не скрывают, что ловят рыбу и собирают грибы в местах, где промысел запрещен.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Спелые тыквы лежат на поле в селе Красная Поляна Брянской области, в 200 километрах от Чернобыльской АЭС. Село, как и многие близлежащие населенные пункты, попало в зону радиоактивного заражения, но отселения здесь не было. Местные жители получают надбавку к пенсии.

Копірайт зображення Denis Sinyakov

Семья из села Старое Село Ровенской области. Люди здесь вынуждены пасти скот на заболоченных местах, где цезия традиционно больше, поскольку пригодные пастбища засажены сельскохозяйственными культурами. Ранее продукты в детские сады и школы завозили из других областей Украины, но из-за кризиса люди все чаще используют продукты собственного производства.

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