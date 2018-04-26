Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни в Чернобыле
С момента трагедии в Чернобыле прошло более 30 лет. Сегодня около 5 млн человек в Украине, России, Польши и Беларуси живут на землях, которые признаны загрязненными радиацией. Фотограф Денис Синяков вместе с Greenpeace побывал в этих местах и рассказал, как люди продолжают обрабатывать здесь поля, пасти скот, собирать ягоды и ловить рыбу.
КПП на въезде в город-призрак Припять. Посетить зону отчуждения можно только в сопровождении гидов. Но здесь часто можно встретить сталкеров, которые незаконно проникают на территорию.
Распятие Христа установлено на въезде в город Припять. В течение нескольких лет энтузиасты строили этот крест. Теперь это одна из достопримечательностей, вместе со смотровым колесом и сохраненными мозаиками.
Фойе центральной больницы Припяти. Некоторые помещения больницы действительно опасны для посещения, например, душевые. Видимо, в них отмывали одежду ликвидаторы Чернобыльской аварии. Но количество туристов, которые хотят туда попасть, растет с каждым годом.
Розалия Отрошко была учительницей русского и украинского языков, единственной жительницей села Залесье, которое находится в зоне отчуждения.
На протяжении последних десятилетий к ней наведывались только туристы. В конце 2015 года она умерла, а ее дом сгорел. Новых поселенцев здесь нет. Поэтому через пару десятков лет местных жителей в зоне отчуждения, скорее всего, не останется.
Подгнившие груши сушатся на печи в доме Розалии Отрошко.
Красный угол дома Розалии. Ее посещали в основном туристы и лесники. Они привозили продукты и последние новости.
Иван Семенюк, самосел в селе Парышев. Один из немногих, кто решился переехать в зону отчуждения. Здесь есть села, которые меньше пострадали от радиации, чем те, что находятся за пределами зоны.
Рыба, выловленная в пруду в Брянской области, продается на несанкционированном рынке в городе Новозыбкове. О загрязнении продуктов судить достаточно сложно, поскольку на стихийном рынке нет санитарного контроля. Но продавцы не скрывают, что ловят рыбу и собирают грибы в местах, где промысел запрещен.
Спелые тыквы лежат на поле в селе Красная Поляна Брянской области, в 200 километрах от Чернобыльской АЭС. Село, как и многие близлежащие населенные пункты, попало в зону радиоактивного заражения, но отселения здесь не было. Местные жители получают надбавку к пенсии.
Семья из села Старое Село Ровенской области. Люди здесь вынуждены пасти скот на заболоченных местах, где цезия традиционно больше, поскольку пригодные пастбища засажены сельскохозяйственными культурами. Ранее продукты в детские сады и школы завозили из других областей Украины, но из-за кризиса люди все чаще используют продукты собственного производства.