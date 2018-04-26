Какие органы можно пересаживать, а какие - нет?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В мире растет спрос на трансплантацию органов

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году в мире было было осуществлено 126 670 трансплантаций органов - это 14,5 трансплантаций каждый час.

Главное при этом - сохранить жизнь как можно большего количества людей. Именно поэтому пересаживают, в основном, жизненно важные органы.

Почти половина трансплантаций (41,8%) - пересадка почек, следом идут печень и сердце.

В последние годы увеличивается количество пересадок других органов, таких как легкие, поджелудочная железа и тонкая кишка.

Заменить можно даже ткани - костный мозг, сухожилия, роговицу, кожу, сердечные клапаны, нервы и вены. Теперь все это - обычные трансплантаты.

Но, к сожалению некоторых больных, врачи все еще не могут заменить любую часть человеческого тела, поврежденную или утраченную в результате несчастного случая или болезни.

Следующие части тела нельзя пересадить - и вот почему.

Голова

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мозг - самая сложная биологическая структура в организме

Трансплантация головы невозможна и вряд ли станет возможной в ближайшем будущем - хирургия сосредоточена на наиболее прагматичных медицинских результатах.

"Мы должны сосредоточить внимание на том, чего мы можем достичь. И мы многого достигли за последние 50 лет в плане пересадки почти каждой части тела ниже шеи", - говорит доктор Габриэль Ониску, хирург-консультант по трансплантации в Королевской больнице Эдинбурга и секретарь Европейского общества трансплантации органов.

Доктор Лорна Мейсон, хирург-трансплантолог и президент Британского трансплантационного общества соглашается с тем, что в каждом случае врачи сосредоточены на том, как сохранить жизнь большого количества людей и выбрать наиболее реалистичные варианты.

Кроме очевидных философских споров (будет ли тело получать новый мозг, или мозг получит новое тело?), основная сложность такого типа операции заключается в том, чтобы соединить головной мозг со спинным.

Большинство трансплантационных операций заключается в успешном соединении кровеносных сосудов, но спинной мозг - ответственный за телодвижения - это сеть высокоспециализированных клеток, называемых нейронами или нервными клетками.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нейроны отличаются от других клеток в организме

Этот тип клетки передает информацию с помощью электрических и химических сигналов, и, если они повреждены, их можно заменить другими или заново соединить.

Это объясняет, почему тяжелые повреждения спинного мозга до сих пор в основном являются необратимыми.

Доктор Мейсон говорит, что в случаях поражения головного мозга более реалистичные варианты, например замена клеток там, где это возможно.

Ученые разрабатывают клеточные терапии, которые позволят нейронам восстанавливаться и развиваться.

"Клеточная терапия может остановить или, в некоторых случаях, даже вылечить дегенеративное заболевание клеточной ткани мозга или нервной системы, - говорит Мейсон. - Такое лечение может быть полезным для пациентов с деменцией или рассеянным склерозом".

Сетчатка

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно благодаря сетчатке мы можем видеть

Хотя трансплантации роговицы успешно проводят уже несколько десятилетий, трансплантация сетчатки, внутренней части глаза, благодаря которой мы можем видеть, до сих пор невозможна.

Опять же, этот орган содержит много сложных соединений нервных клеток, и современные технические возможности не позволяют проводить трансплантацию такой сложной неврологической структуры.

Кроме этих трансплантаций, которые сейчас невозможны, есть ряд других органов, которые обычно не пересаживают.

Желчный пузырь

После трансплантации этого органа пациентам придется всю жизнь принимать лекарства, чтобы избежать его отторжения, и в случае с желчным пузырем это просто не имеет смысла.

"Любая трансплантация - это баланс между преимуществами для пациента и недостатками: восстановление после такой операции и необходимость всю оставшуюся жизнь принимать лекарства", - говорит доктор Мейсон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Желчный пузырь (на макете обозначен зеленым) - важный орган, но не жизненно необходимый

Желчный пузырь расположен под печенью. Это орган, который сохраняет желчь - жидкость, которая выделяется в тонкий кишечник и способствует пищеварению. Он облегчает вашу жизнь, но не является необходимым.

"Он - как аппендикс. Если в желчном пузыре постоянно образуются желчные камни, вызывающие болезнь, это может привести к еще большим проблемам, поэтому для здоровья пациента лучше будет его удалить. Мы можем счастливо жить без него", - говорит доктор Ониску.

Пациентам рекомендуют придерживаться определенной диеты и несколько изменить образ жизни, чтобы способствовать перевариванию пищи.

Селезенка

Доктор Ониску говорит, что ситуация с селезенкой немного отличается, поскольку этот орган фильтрует, восстанавливает и сохраняет красные кровяные клетки. Однако он также не является жизненно необходимым, поэтому к нему применяется тот же принцип.

После удаления селезенки пациенту придется всю жизнь принимать лекарства, но опять же, вопрос заключается в том, что является наиболее полезным и наименее вредным для пациента.

Удаление селезенки и прием антибиотиков - это менее рискованно, чем операция по трансплантации и необходимость в течение всей жизни принимать лекарства, чтобы избежать отторжения, считает доктор Мейсон.

Будущее трансплантации: удовлетворение потребностей, клеточная терапия и биоинженерия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трансплантология постоянно развивается

Несмотря на то, что основное внимание трансплантологии всегда сосредоточено на жизненно необходимых органах, по словам доктора Ониску, важно также учитывать потребности конкретного пациента.

"Вот почему, например, мы делаем трансплантацию матки. Без матки можно жить, но некоторые люди могут чувствовать, что они не полноценны, если не имеют детей. Трансплантация матки удовлетворит потребность именно таких пациентов", - говорит Ониску.

Заглядывая в будущее, врачи говорят, что лучшим для пациентов будет сочетание традиционных операций по трансплантации органов, таких как печень, сердце или легкие, с клеточной терапией и трансплантацией клеток.

"Идеальный пример - трансплантация островковых клеток для диабетиков", - говорит Ониску. Островки - крошечные кластеры клеток, производящих инсулин.

"Чтобы решить проблему, мы пересаживаем клетки из поджелудочной железы, а не всю поджелудочную железу", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стволовые клетки могут быть альтернативой трансплантации органов

И поскольку спрос растет, врачи исследуют более сложные стратегии, выходящие за пределы трансплантации органов и клеточной терапии - более тесно сочетая трансплантации с регенеративной медициной, новыми технологиями и биоинженерии.

Доктор Ониску говорит: "Мы будем иметь дело с искусственными органами, органами, которые регенерируют с помощью стволовых клеток и, возможно, даже с органами, выращенными в другой среде, такими как ксенотрансплантаты". Это орган или ткань животного или даже человеческие органы, которые выращивают на животных для последующей трансплантации.

Мейсон подчеркивает, что успех трансплантации зависит от командной работы и привлечения большого количества экспертов.

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