Разгон лагеря ромов: расистские стереотипы или уборка территории

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Вокруг сожжения лагеря ромов 20 апреля на Лысой горе в Голосеевском районе Киева разгорелись настоящие баталии.

Представители националистической организации С14, которая взяла на себя ответственность за нападение, утверждают, что совершили "резонансную уборку".

Полиция заявляет, что жалоб от цыган нет, но два производства все-таки открыли. А правозащитники бьют тревогу и называют ситуацию вопиющим нарушением прав человека, требуют расследовать нападение.

BBC News Украина пыталась пообщаться с цыганами, которые тогда находились в лагере, но те отказались. Правозащитники утверждают - неудивительно, ведь они напуганы и никому не доверяют.

Сожжение лагеря

21 апреля представитель С14 Сергей Мазур сообщил в Facebook, что лагеря ромов на Лысой горе больше нет.

По его словам, якобы жители лагеря не выполнили требование покинуть это место, поэтому по ним предприняли соответствующие действия.

Копірайт зображення С14 Image caption Уборка на месте, где был лагерь ромов

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние", - добавил Мазур.

При этом он пообещал "другие рейды" против ромов в ближайшее время. И добавил к посту фотографии сожжения лагеря.

Впоследствии Сергей Мазур написал еще один пост: "Так выглядела Лысая Гора неделю назад. Горы мусора, вонь и уничтоженная растительность после ци..ан". И призвал людей прийти и помочь убрать территорию.

Копірайт зображення С14 Image caption С14 убрали место, где был табор ромов на Лысой горе

Это событие быстро стало резонансным. Первыми тревогу забили правозащитники.

"Мишенью для таких нападений может стать и становится любой: цыгане, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

"Требуем расследования!"

Организация Amnesty International Ukraine озвучила требование к властям безотлагательно и эффективно расследовать нападение.

"Власти Украины взяли внутренние и международные обязательства не допускать нарушений прав человека, в частности, нарушения права на жизнь и права на свободу мирных собраний", - отметили в организации.

Особенно там возмутились поведением полиции, которая, по словам очевидцев, приехала в лагерь, но ничем не помогла цыганам.

"По словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере один из ромов, присутствующих во время нападения, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. Пока цыгане прятались возле гаражей неподалеку, работники полиции подошли к их лагерю, где увидели горящие палатки. Вернувшись в лагерь, работники полиции сообщили им, что все горит, и посоветовали быстрее ехать из Киева", - говорят в Amnesty International Ukraine.

В тот же день высказалась по этому поводу и омбудсмен. На сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека появилась копия обращения Людмилы Денисовой к председателю Нацполиции, в котором она призвала отреагировать на это нападение.

"Стоит заметить, что это не первый случай проявления ксенофобии и нетерпимости в отношении представителей цыганского меньшинства: нападений и уничтожения их поселений, незаконных выселений и посягательств на их собственность", - указывает Денисова.

Она считает, что правоохранители должны расследовать подобные правонарушения в отношении ромов, а также принимать превентивные меры.

"Сожгли мусор"

На пятый день после сожжения лагеря появилась реакция правоохранителей - сообщение полиции об открытии производств по двум статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, и хулиганство.

Там пояснили, что расследование начали после обнародования видео с места происшествия. На нем отчетливо видно, как группа молодых людей бежит за цыганами, среди которых женщины и дети.

Некоторые в балаклавах бросали в сторону ромов камни и распыляли слезоточивый газ.

Вслед за сообщением полиции на сайте МВД опубликовали комментарий Арсена Авакова о недопустимости таких действий.

Хотя накануне руководитель столичной полиции Андрей Крищенко в интервью каналу "112 Украина" говорил о том, что в лагере сожгли мусор, который остался после цыган.

"У нас нет ни одной жалобы от ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - утверждал господин Корищенко.

Правозащитник и председатель общины святого Эгидия (международное христианское движение, признанное Католической церковью) Юрий Лифансе в разговоре с BBC News Украина говорит, что, по словам ромов, полиция по прибытии на место лагеря ромов тоже их выгоняла.

Именно поэтому, по его словам, от ромов никто не подал заявление в милицию. "Потому что цыгане им не доверяют", - объясняет он.

Копірайт зображення Фото надав Юрій Ліфансе Image caption Оставленные вещи ромов после нападения на лагерь на Лысой горе

Правозащитник утверждает, что в лагерь пришли люди в балаклавах с баллончиками и камнями в руках. "Их просто прогнали и подожгли лагерь", - говорит Лифансе.

Правозащитник указывает на "расистский стереотип" в обществе в отношении ромов.

"В чем обвиняют ромов? Что они здесь ходят, ездят, попрошайничают, едут в моем автобусе. Это то же самое, в чем обвиняли темнокожих в Америке. Это то же самое, в чем обвиняли евреев в Германии в 30-х годах. Абсолютно расистские предубеждения , которые приведут к трагическим последствиям", - считает Юрий Лифансе.

Копірайт зображення Фото надав Юрій Ліфансе Image caption После разгона, Лысая гора

При этом добавляет: "У меня при жизни украли пять кошельков, все пять украли украинцы. Так по этой логике, украинский народ - это грабители?". Он говорит, что это ошибочная логика, поскольку "бандитизм есть в любой национальности".

Как социализировать?

В 2013 году в Украине приняли стратегию защиты и интеграции цыган в украинское общество до 2020 года. Однако, по мнению омбудсмена, позитивных изменений, которые позволили бы эффективно решать проблемы ромов и обеспечить их интеграцию в общество, "как на центральном, так и местном уровнях власти" нет.

Людмила Денисова считает, что в этот документ нужно внести изменения, чтобы обеспечить полноценную интеграцию цыган в украинское общество.

"У них нет доверия к людям, которые к ним приходят. Ведь то, что они видят - куда бы они ни приезжали, независимо от того, что они делают - это напряжение, часто их гонят", - говорит Юрий Лифансе.

Община святого Эгидия помогает цыганам социализироваться, реализует образовательные проекты для их детей.

"Много лет мы дружим с цыганами, которые приезжают на Лысую гору и не только. Мы занимаемся с детьми, когда они здесь, а затем посещаем их в их поселениях. То есть, мы знаем тех людей, которые на видео", - говорит Лифансе.

По его словам, большинство из них приезжают из Закарпатья в Киев на заработки.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Ромы на кладбище

"Женщины, например, могут собирать еду, которую киевляне оставляют на кладбищах. Поэтому в Пасхальный период и после него их особенно много в Киеве", - объясняет правозащитник.

Лифансе говорит, что когда люди, которые живут в далеких селах, попадают в город, их поведение кажется странным.

"Не потому, что они хотят себя так вести, а потому, что по-другому они не умеют. Например, они всегда едят на свежем воздухе, поэтому не видят проблемы в том, чтобы развести костер - даже в городе - и варить себе еду. Других условий у них нет", - объясняет он.

Ромы в Украине

По данным последней переписи, который состоялся еще в 2001 году, количество ромов в Украине - почти 48 тысяч. Они в основном проживают в Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

В Одесской области два года назад разразился громкий скандал вокруг ромов - в селе Лощиновка.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Вече в Лощиновке, август 2016 года

В августе 2016 года там вспыхнули массовые беспорядки из-за убийства девятилетней девочки. В преступлении заподозрили 21-летнего мужчину, одного из местных цыган.

Тогда из-за давления местных жителей цыгане согласились покинуть село.

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