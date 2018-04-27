Кто даст киевлянам свет и тепло после Киевэнерго?

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27 апреля истекает срок действия договора, по которому с 2001 года компания "Киевэнерго" управляла тепловым хозяйством украинской столицы и поставляла горячую воду и отопление. Последние семь лет она принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова.

За два дня до завершения сделки Киевсовет решил частично удлинить сотрудничество с "Киевэнерго" до конца июля.

Все это время "Киевэнерго" будет продолжать руководить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят тепло для киевлян, а также мусоросжигательным заводом "Энергия", также обеспечивающим почти четверть потребности города в отоплении и горячей воде.

Тепловые сети, тепловые пункты, котельные и счетчики уже с 1 мая должны отойти новосозданному коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

Власти рассчитывают, что к новому отопительному сезону именно эта компания станет главным поставщиком горячей воды и отопления для киевлян.

При этом, как уверяет мэр Виталий Кличко, "глобальные планы города - модернизировать теплоэнергетические поставки и вернуть контроль за его работой - остаются неизменными".

В "Киевэнерго" говорят, что будут всячески способствовать этому, и даже уже готовят теплосети к следующей зиме, хотя уже и не будут поставлять киевлянам тепло.

"Организация прилагает все усилия, чтобы процесс передачи был безболезненным для города, непрерывным с точки зрения технологического процесса", - заявил генеральный директор ОАО "Киевэнерго" Александр Фоменко.

Кто будет вместо "Киевэнерго"?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киевскими ТЭЦ еще три месяца будет управлять "Киевэнерго"

Почти 17 лет назад Киев и "Киевэнерго" заключили договор на управление энергетическим комплексом столицы.

В 2011 году акционером "Киевэнерго" стала компания ДТЭК, входящая в контролируемую Ринатом Ахметовым финансово-промышленную группу СКМ.

В июне 2017 года Киевсовет решил расторгнуть этот договор.

Срок действия договора на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других энергетических объектов столицы истек 31 декабря 2017 года. Однако чтобы киевляне могли перезимовать с отоплением, его продлили до 27 апреля 2018 года.

Из нескольких вариантов того, что городская власть называет возвращением контроля над энергетикой Киева общине города, выбрали вариант передачи имущества новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

Зимой 2017-2018 годов эта компания взяла на себя обеспечение теплом жителей двух районов столицы - Дарницкого и Днепровского.

В конце марта уставный капитал предприятия увеличили с 5 тысяч до 1,2 млрд грн за счет бюджета Киева.

Параллельно с этим проводились аудит деятельности сотрудничества города с "Киевэнерго" и инвентаризация имущества, которое компания возвращает столице.

В целом "Киевэнерго" должна передать городу почти 90 тысяч0 объектов, но до сих пор на официальном сайте компании остается лозунг: "Тепло и свет для киевлян".

Что будет с тарифами?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Требования киевлян пятилетней давности к "Киевэнерго" актуальны и сегодня

Лицензию на поставку горячей воды и отопления выдает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Она определяет тарифы на поставку этих услуг.

Но вычисление тарифов зависит от реальных технических характеристик и показателей работы предприятия. А их у компании "Киевтеплоэнерго", которая фактически не оказывала услуг, просто нет.

Городская власть Киева надеялась, что "Киевтеплоэнерго" может "унаследовать" тарифы от "Киевэнерго", а также подала соответствующий законопроект в парламент.

Однако пока этот законопроект рассмотрел только профильный комитет.

К этому добавилась и еще одна проблема: ротация в составе НКРЭКУ, из-за которой в комиссии нет кворума для принятия решений.

Это одна из причин продления соглашения с "Киевэнерго".

"Сейчас мы не можем гарантировать, что комиссия начнет работу завтра или через неделю", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА также пока уверяют, что тарифы на горячую воду и тепло для киевлян не изменятся.

Однако, несмотря на заявления властей о том, что нужны инвестиции, чтобы подготовить сети к зиме, можно предположить, что покрывать эти расходы будут именно через тариф.

Вопросы без ответов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сложная и обширная система теплоснабжения в Киеве предусматривает, что прекращение отношений с "Киевэнерго" продлится дольше, чем срок соглашения об управлении

Даже несмотря на то, что договор города с "Киевэнерго" вот-вот закончится, пока неизвестно, кто оплатит долги "Киевэнерго".

Согласно данным "Нафтогаза", компания задолжала 5 млрд грн за газ для ТЭЦ. В "Киевэнерго" говорят о 4,7 млрд грн.

Половина этой суммы - это долги государства по выплате субсидий.

Обозреватели не исключают, что эти долги будет вынуждена оплатить община Киева.

Так же неизвестно, каким образом "Киевэнерго" будет добиваться компенсации за свои инвестиции в поддержку коммунального имущества в рабочем состоянии все эти годы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В "Киевэнерго" оценили инвестиции в столичные теплосети в 2 млрд грн после вхождения компании в состав ДТЭК

В КГГА говорят, что за все эти годы "Киевэнерго" так и не смогла по-настоящему модернизировать тепловое хозяйство столицы.

В "Киевэнерго" говорят, что за время действия договора основной акционер компании ДТЭК заплатил за использование коммунального имущества в бюджет Киева 375 млн грн.

Кроме того, в капитальные ремонты, реконструкции и другие улучшения коммунального имущества инвестировали 2,9 млрд грн, из них 2 млрд грн - после вхождения "Киевэнерго" в состав ДТЭК.

В частности, компания вложила около 500 млн грн в замену почти 200 км теплосетей. Со ссылкой на независимый аудит в "Киевэнерго" также утверждают, что за свой счет улучшили состояние коммунального имущества на сумму свыше 900 млн грн.

Однако пока Киевсовет эти суммы не признает. И планирует провести еще одну инвентаризацию имущества - уже после того, как его полностью передадут и закрепят за "Киевтеплоэнерго".

Пока столичная власть озвучила только сумму, необходимую для первичных капитальных ремонтов, чтобы подготовить теплосети к следующей зиме - около 4 млрд грн.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В КГГА рассчитывают, что основная масса работников перейдет в коммунальное предприятие из "Киевэнерго". Оттуда же могут выкупить и специальную ремонтную технику

Без однозначного ответа остается и вопрос о работниках, обеспечивающих работу теплового комплекса столицы.

По словам Петра Пателеева, компания "Киевтеплоэнерго" уже сейчас готова принять в штат более 7500 работников. 5000 работников перейдут из "Киевэнерго" до 1 мая.

Обозреватели также предполагают, что с "Киевэнерго" необходимо также договориться о передаче специального оборудования и транспорта.

Ранее столичная власть не исключала, что его выкупят у "Киевэнерго" за 300-400 млн грн.

Помимо тепла, "Киевэнерго" также поставляла киевлянам электричество.

С 1 апреля в платежках поставщиком услуг является ПАО "ДТЭК Киевские электросети".

В КГГА говорят, что будут определяться позже с тем, кто будет управлять коммунальными электросетями.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил о том, что они хотят привлечь иностранных партнеров к управлению тепловым хозяйством столицы.

Однако энергетические объекты Киева, изношенные более чем на 70%, вряд ли являются привлекательным активом для инвесторов.

Кроме того, их могут также отпугнуть будущие иски, если вопрос долгов теплового хозяйства столицы дойдет до судов.

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