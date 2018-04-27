"Райское досье": украинские бандиты и апартаменты в Лондоне

Image caption Четыре квартиры в доме 199 в Найтсбридже связывали с бандой

Украинская криминальная группировка использовала офшорные компании для анонимных многомиллионных инвестиций в Британию, выяснили журналисты программы ВВС "Панорама".

Участники банды и, в некоторых случаях, члены их семей скупали элитную недвижимость в престижных районах Лондона, включая квартиру за 12,5 млн фунтов (17,5 млн долларов).

Дочь человека, которого называют одесским криминальным авторитетом, является официальным владельцем трех апартаментов в элитном многоэтажном доме.

Значительная часть этой информации стала достоянием общественности благодаря расследованию архива офшорной документации - Paradise Papers ("Райское досье") - международным консорциумом журналистов.

Преступная группировка действовала в Одессе, а сфера ее интересов лежала в нефтяной отрасли.

Внимание британских правоохранителей она привлекла еще в конце 1990-х годов, когда ее членов заподозрили в контрабанде наркотиков и оружия. Из постсоветского хаоса банда затеяла экспансию в Европу, выбрав в качестве базы Италию.

Полиция следовала по пятам. В течение четырех лет сотрудники, специализирующиеся на борьбе с мафией, отслеживали их перемещения по континенту и прослушивали телефоны. Беседы бандитов приводили в ужас даже полицейских.

"Они рассказывали об убийствах с особой жестокостью. "Я бил его по голове, пока черепушка не треснула… Я забил его до смерти", - рассказывает заместитель комиссара итальянской полиции Нунция Савино. - Их отличала невероятная жестокость".

Банда была организована по классическим правилам мафиозной группировки. Каждому была отведена своя роль.

Итальянская полиция следила за бандой на протяжении многих лет, вплоть до 2002 года, и подготовила расследование о деятельности преступной организации. Копия расследования имеется в распоряжении ВВС. Также его публиковала международная организация журналистов-расследователей - OCCRP.

В отчете содержатся подробные сведения о девяти предполагаемых высокопоставленных членах банды: данные об их передвижениях, паспорта, номера телефонов, банковские карты и даже сведения об их разговорах.

В банду, согласно отчету полиции, входили:

Александр Ангерт . В полицейском расследовании говорится, что на нем может держаться вся организованная преступность в Одессе.

. В полицейском расследовании говорится, что на нем может держаться вся организованная преступность в Одессе. Николай Фомичев . Полиция называет его "жестоким вооруженным человеком".

. Полиция называет его "жестоким вооруженным человеком". Геннадий Труханов. По словам Савино, этот человек обучал членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия". Сейчас он - мэр Одессы.

Image caption Геннадий Труханов - один из фигурантов доклада итальянской полиции от 1998 года

Несмотря на все доказательства, большинству членов преступной группировки официальных обвинений не предъявили, потому что преступления, в которых они подозревались, были совершены за пределами Италии. В конечном счете расследование свернули.

Ни Ангерт, ни Фомичев, ни Труханов не были признаны виновными в каких бы то ни было преступлениях, связанных с бандитизмом.

Труханов все обвинения в свой адрес отрицает. В ответ на письмо ВВС он заявил, что ни он, ни его семья не имеют отношения к тому, в чем их подозревают. Связаться с Александром Ангертом ВВС не удалось. Николай Фомичев умер в 2017 году.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Корреспондента Би-би-си сбили с ног, когда он пытался спросить мэра Одессы о коррупции

Подставные офшорные компании

Лондонский рынок недвижимости, по-видимому, показался Труханову, Фомичеву и Ангерту отличной возможностью для инвестиций.

Им удалось сохранить анонимность благодаря использованию офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Одну из них, East Corner Properties, контролировал Ангерт. Через нее была приобретена квартира в фешенебельном лондонском районе Кенсингтон - в викторианском доме, где когда-то жил поэт Томас Элиот.

Квартиры с видом на реку

В 2001 году еще одна офшорная компания, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила чуть более 1 млн фунтов за квартиру в новом жилом комплексе на берегу Темзы в престижном районе центрального Лондона. Она была продана в 2006 году.

Нам доподлинно не известно, кто стоит за покупкой этой квартиры, потому что в момент регистрации у компании Matelot были фиктивные директора и анонимный владелец.

Однако благодаря "Райскому досье" стало известно, что в 2010 году бенефициаром компании был Николай Фомичев, которого итальянская полиция называет одним из членов преступной группировки.

В совместном расследовании с OCCRP программа "Панорама" изучила документы, полученные из компании Appleby, которая оказалась в центре скандала с "Райским досье".

В декабре 2015 года Appleby Group выделила офшорный бизнес по управлению активами и административными услугами в новую компанию Estera, оставив себе юридические услуги. Сейчас у Appleby и Estera - разные владельцы.

Помимо подробностей о связи Фомичева с Matelot в "Райском досье" сообщается, что еще двумя квартирами в здании владела другая офшорная компания, связанная с украинской преступной группировкой.

Начинающий кинематографист и квартира за 12,5 млн фунтов

Имя Фомичева всплывает в связи с другими апартаментами: примерно в 3 км к северу от Темзы, в одном из самых дорогих районов мира. Дом 199 в Найтсбридже, где они находятся, напоминает шикарный отель. У входа стоит охрана.

Две квартиры в здании приобрели офшорные компании Brightside Properties Number 3 и 4. Цифры в названиях и номера квартир не связаны.

В документах сообщается, что к 2010 году обе компании были собственностью Фомичева.

Исходный документ

Image caption Документ, связывающий Фомичева с компанией, купившей квартиру в доме 199 в Найтсбридже

В 2015 году компания Brightside продала квартиры молодому кинематографисту по имени Аня Ангерт. Она — дочь Александра Ангерта. Стоимость лишь одной из квартир составила 12,5 млн фунтов.

Неясно, откуда у Ангерт взялись деньги на такую покупку. Сейчас она владеет тремя квартирами в доме по адресу Найтсбридж, 199.

Исходный документ

Также нам удалось выяснить, что с группировкой была связана и четвертая квартира в этом же здании.

Директор британского национального агентства по борьбе с преступностью Дональд Тун рассказал, что у него "безусловно есть повод для подозрения, <...> что налицо легализация доходов, полученных преступным путем".

"В таких условиях необходимо определить, какая часть этих данных в нынешнем виде может быть использована в суде как улика", - добавил он.

Профессионалы

Для работы с офшорными компаниями требуется помощь хорошо знающих эту сферу профессионалов.

Александр Попивкер из своего офиса в лондонском Финчли зарегистрировал и управлял десятками офшорных компаний, известных как Rubicon Group. В этом ему помогала Appleby.

Некоторые из этих компаний использовала одесская банда.

Для предотвращения отмывания преступных денег международные компании вроде Appleby обязаны проводить доскональную проверку всех своих клиентов.

Но для проведения проверок они могут прибегать к услугам других профессионалов.

Компания сделала Попивкера правомочным представителем, что позволяло ему приводить в Appleby новые компании и ручаться за их владельцев.

Копірайт зображення LinkedIn Image caption У Александра Попивкера офис в Лондоне

Это законно. Но система будет действовать лишь в случае, если рекомендатель скрупулезен и независим.

Попивкер женат на сестре Александра Ангерта, которого итальянская полиция называет одним из лидеров преступной группировки.

Бухгалтер и мэр

Проверки на отмывание денег необходимо проводить особенно тщательно, когда во главе компании стоит политик или общественный деятель (для таких лиц есть специальный термин - politically exposed person - PEP).

Копірайт зображення omr.gov.ua Image caption В адрес Труханова звучали обвинения в коррупции

Из "Райского досье" видно, что Геннадий Труханов - основной акционер в четырех офшорных компаниях, которыми управляла Appleby.

Долгое время Appleby, казалось, не замечала, что он стал политиком. Когда она обратилась к Попивкеру с запросом о происхождении средств, он ответил ей: "Геннадий Труханов нам не известен".

Но документы в архиве Appleby указывают, что это не соответствует действительности.

Когда "Панорама" связалась с Попивкером, он сказал, что не имел дел с мэром, добавив, что "никогда не имел с ним дела ни в каком качестве".

Затем Попивкер сообщил нам: "Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания, ни лично я не работали, ни ранее, ни в настоящее время, с клиентом или группой клиентов в условиях, когда порядочность клиента, источник его дохода или характер предлагаемых транзакций вызывали хоть какое-то подозрение в том, что касается правомерности их законности".

На Труханова на Украине заведено уголовное дело по подозрению в коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что сотрудники ведомства изучат материалы ВВС о предполагаемом имуществе мэра Одессы в Великобритании - в пределах своей компетенции.

В октябре прошлого года в доме Труханова и офисах в Одессе были проведены обыски. В феврале он был арестован и обвинен в растрате, но ему позволили остаться мэром.

"Мы подозреваем, что мэр Одессы украл деньги у города Одессы", - заявил украинский антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Труханов отвергает все обвинения.

Также он отвергает все утверждения программы "Панорама". По его словам, программа распространяет ложную информацию, которая "порочит его честь, достоинство и репутацию".

Финансовые регуляторы

Appleby оказывалась в центре внимания и раньше. Почти 10 лет офис компании на Виргинских островах не замечал, что компания регистрировала и управляла фирмами, которые использовались бандитами для отмывания денег.

В феврале 2009 года начальник отдела по надзору обратил внимание, что Appleby не проводит всех необходимых проверок.

Исходный документ

Image caption Отчет 2009 года

В том же отчете отсутствие надлежащих проверок было продемонстрировано на примере одной из компаний Попивкера.

В 2011 году сотрудник Appleby заметил серьезные проблемы с учетом в компаниях Попивкера.

Виргинским офисом Appleby заинтересовались местные власти. В 2012 году островной регулятор сферы финансовых услуг FSC обнаружил пробелы в обязательной отчетности.

На следующий год чиновники указали управляющему партнеру группы Appleby на "неоднократные и существенные нарушения", а в 2014 году пришли к выводу, что Appleby BVI нарушила нормы, регулирующие борьбу с отмыванием денег.

"И хотя в докладе FSC от 2014 года действительно было указано, что по некоторым вопросам наблюдается улучшение, - сообщила Appleby, - компания к тому моменту уже предприняла ряд действий для исправления ситуации".

Appleby добавила, что документы, на которых основано наше расследование, были украдены.

С Попивкером Appleby BVI распрощалась в 2015 году. Тогда власти Виргинских островов, расследовавшие факты отмывания денег, потребовали раскрыть конечных бенефициаров одной из компаний, интересы которых представлял Попивкер.

Appleby настаивает, что имела полное законное право полагаться на результаты проверок клиентов на соответствие нормам антиотмывочного законодательства, которые проводил Попивкер, и отмечает, что с 2015 года вообще отказалась от практики работы с полномочными представителями, избавляющей от необходимости проводить собственную проверку.

В том же году все шесть десятков компаний Rubicon Group сменили офшорного партнера.

Британская репутация

Преступникам не составляет труда переводить грязные деньги в Великобританию, полагает Transparency International, помогавшая этому расследованию.

"Коррупционерам сложнее разворовывать казну, когда нет возможности вывести украденное и припрятать в безопасном месте", - говорит Рейчел Дэвис Тека из Transparency.

"Анонимные компании позволяют выводить деньги, а британские активы вроде недвижимости - надежно прятать их".

Британия стала большой прачечной для сомнительных капиталов со всего мира, сокрушается один из лидеров британской оппозиции, второй человек в партии лейбористов Джон Макдоннелл.

"Страдает наша репутация… Слишком часто в последние годы мы слышим о том, как грязные деньги попадают в лондонский Сити. Закрывая на это глаза, мы фактически становимся помощниками и пособниками преступников", - сказал он.

Правительство обещало создать открытый реестр и сделать достоянием общественности данные о реальных владельцах недвижимости, записанной на офшоры.

Британский министр по вопросам безопасности и экономических преступлений Бен Уоллес говорит, что полон решимости положить конец отмыванию преступных доходов: "Мы придем за ними, за их собственностью и деньгами. Я твердо намерен применить все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с угрозой, которую представляют незаконно нажитые деньги".

Недавно британские власти получили новые полномочия в этой сфере, включая право выписывать "ордер на богатство неясного происхождения" - замораживать активы на сумму от 50 тысяч фунтов и выше, а также заводить дело, в случае если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что потенциально новый инструмент может быть использован для конфискации лондонских квартир, собственники которых связаны с украинской организованной преступностью.

"Райское досье" - это огромный архив документов, которые "утекли" в основном из офшорной юридической фирмы Appleby. Туда входят также корпоративные реестры в 19 налоговых юрисдикциях, в которых раскрываются финансовые отношения политиков, знаменитостей, корпоративных гигантов и бизнес-лидеров.

Досье из 13,4 миллиона записей было передано немецкой газете Süddeutsche Zeitung, а затем в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). ВВ выступила партнером в глобальном расследовании, в котором приняли участие около 100 других СМИ в 67 странах, включая газету The Guardian. ВВС не владеет данными о том, кто стал источником утечки.