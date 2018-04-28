"Я думала, что наконец в безопасности, но он меня нашел"
Когда Холли начала встречаться с Саймоном, ей казалось, что эти отношения - "лучшее, что может случиться в жизни". Но со временем он начал обращаться с ней жестоко. Тогда она сбежала, но он ее выследил.
Холли рассказала свою историю в программе Виктории Дарбишир на ВВС - начиная с момента, когда она забеременела их общим ребенком.
Я узнала, что беременна. Это должно было быть счастливое и радостное время.
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Наши отношения изначально были очень бурными. Сначала мне казалось, что Саймон - лучшее, что может случиться в жизни.
Но потом эти отношения стали напряженными в худшем смысле этого слова.
Однажды, вернувшись домой, я еще в дверях почувствовала удар и невыносимую боль между глаз.
Это Саймон внезапно ударил меня кулаком - и одним ударом не ограничился.
Он потащил меня через кухню, продолжая пинать.
Отчетливо помню, как я пыталась защитить от его ударов малыша в животе, ну и голову.
Он оставил меня на полу в кухне. Я была совершенно дезориентирована, из носа лилась кровь.
Позже он вернулся и вел себя очень нежно. Он сказал, что случайно сорвался и мне нужно следить за своим поведением, чтобы снова его не спровоцировать.
Но чем больше я старалась ему угодить, тем больше, казалось, он придирался ко всем моим действиям.
Неубрано, невкусно, недостаточно любви или внимания - что бы я ни делала, всегда что-то было не так.
"Побежала домой сразу после родов"
Еще на среднем сроке беременности он сказал, что не хочет присутствовать на родах.
Когда пришло время, он был у соседей. Я позвонила ему и сказала, что нужно ехать, но старалась его не раздражать.
В больнице он постоянно слал мне текстовые сообщения - мол, скорее, потому что мне утром на работу.
Я очень нервничала, и роды прошли непросто.
Как только врач осмотрел мою дочь, я забрала ее и побежала домой.
Когда мы вернулись, он был очень зол.
На следующий день я не удержалась и сказала, что уход за младенцем - дело нелегкое.
Он дал мне пощечину и толкнул вниз по лестнице.
Спустившись следом, он несколько раз пнул меня ногами.
Мне было очень больно, ведь я только вчера родила.
Десять или двенадцать дней я не вставала с постели. Я не могла ходить.
Пришлось просить подругу, чтобы она была рядом и подносила мне ребенка на кормление.
"Он выхватил дочь из рук"
В конце концов я убежала к подруге.
Я все время сидела дома, потому что боялась выходить.
Однажды подруга отправилась с дочерью на прогулку. Как только они вышли из дома, появился он, выхватил дочь из рук подруги и убежал, сказав лишь, что я должна к нему вернуться, если хочу увидеть дочь.
В полиции заявили, что этот вопрос находится в плоскости гражданских отношений, и они ничем не могут помочь.
Домашнее насилие
- К категории домашнего насилия относят эмоциональное насилие, угрозы и запугивание, физическое и сексуальное насилие.
- Примерно каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина испытали на себе в течение жизни домашнее насилие.
- В период с 2016 по 2017 год полиция Великобритании зафиксировала 1,1 млн случаев домашнего насилия.
- В те же годы 76 тысяч человек были признаны виновными в домашнем насилии.
- Ежегодно от домашнего насилия погибает в среднем 150 человек, большинство - от рук партнера или бывшего партнера.
- Почти 25% женщин, которые обращаются за помощью в приюты, не могут туда переехать из-за нехватки места, по данным анкетирования 120 таких приютов.
Источник: Crime Survey for England and Wales, Office for National Statistics, Women's Aid
Я вернулась (к Саймону), и он снова сильно меня избил.
Он всячески показывал, что я - его собственность, и он скорее нас убьет, чем позволит уйти от него.
Мне было страшно за детей и за свою жизнь.
Избиения повторялись снова и снова.
Он также меня насиловал.
Несколько раз я запирала дверь изнутри, но он бил окна и прорывался в дом.
Однажды, когда мы были на кухне, он ударил меня ножом в бедро, я его чем-то разозлила.
Я терпела все это только ради детей.
"У меня оборвалось сердце"
Наконец, соседка дала мне телефон приюта для жертв насилия, в отдаленном городке, о котором я раньше и не слышала. Там нашли для меня свободное место.
Я забрала детей, мы сели на поезд и поехали.
Я страдала от панических атак.
И все же мне становилось лучше. Мы начали строить новую жизнь, и это было прекрасно.
Но вдруг [через несколько лет] дочь услышала, что кто-то нам угрожает.
У меня оборвалось сердце и скрутило живот.
На следующий день Саймон напал на мою дочь.
Затем он попытался вломиться к нам в дом. Пока я звонила в полицию, он уже ушел, и полицейские сказали, что им нет смысла приезжать.
"Его единственное намерение"
Я потратила много денег на гостиницу, так как боялась оставаться в том доме.
Я сообщила о произошедшем в службу, которая предоставила мне жилье, и выразила желание вернуться в приют, но там не было свободных мест.
Куда бы я ни пошла, меня везде караулил Саймон.
Я видела его издали, когда ходила в супермаркет или заправляла машину на бензозаправке.
Он делал такой жест, будто перерезает мне горло.
Я понимала: его единственное намерение - нас убить.
"Просыпаться без страха"
Я всерьез думала о самоубийстве.
Было непросто решиться на переезд в новое убежище (позже, когда появилась такая возможность), ведь это означало сорваться с места и снова начать жизнь с нуля.
Мы с детьми хотим всего лишь жить вместе в спокойном месте, делать что-то хорошее для общества.
Хочу вспомнить, как это - получать удовольствие от жизни. Просыпаться без страха и тревоги в приятной обстановке.
Имена главных персонажей изменены.