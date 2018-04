"Я думала, что наконец в безопасности, но он меня нашел"

Копірайт зображення Getty Images

Когда Холли начала встречаться с Саймоном, ей казалось, что эти отношения - "лучшее, что может случиться в жизни". Но со временем он начал обращаться с ней жестоко. Тогда она сбежала, но он ее выследил.

Холли рассказала свою историю в программе Виктории Дарбишир на ВВС - начиная с момента, когда она забеременела их общим ребенком.

Я узнала, что беременна. Это должно было быть счастливое и радостное время.

Наши отношения изначально были очень бурными. Сначала мне казалось, что Саймон - лучшее, что может случиться в жизни.

Но потом эти отношения стали напряженными в худшем смысле этого слова.

Однажды, вернувшись домой, я еще в дверях почувствовала удар и невыносимую боль между глаз.

Это Саймон внезапно ударил меня кулаком - и одним ударом не ограничился.

Он потащил меня через кухню, продолжая пинать.

Отчетливо помню, как я пыталась защитить от его ударов малыша в животе, ну и голову.

Холли думала, что ее беременность будет приятной. Вместо этого партнер избил ее

Он оставил меня на полу в кухне. Я была совершенно дезориентирована, из носа лилась кровь.

Позже он вернулся и вел себя очень нежно. Он сказал, что случайно сорвался и мне нужно следить за своим поведением, чтобы снова его не спровоцировать.

Но чем больше я старалась ему угодить, тем больше, казалось, он придирался ко всем моим действиям.

Неубрано, невкусно, недостаточно любви или внимания - что бы я ни делала, всегда что-то было не так.

"Побежала домой сразу после родов"

Еще на среднем сроке беременности он сказал, что не хочет присутствовать на родах.

Когда пришло время, он был у соседей. Я позвонила ему и сказала, что нужно ехать, но старалась его не раздражать.

В больнице он постоянно слал мне текстовые сообщения - мол, скорее, потому что мне утром на работу.

Я очень нервничала, и роды прошли непросто.

Как только врач осмотрел мою дочь, я забрала ее и побежала домой.

Когда мы вернулись, он был очень зол.

На следующий день я не удержалась и сказала, что уход за младенцем - дело нелегкое.

Во время родов Саймон писал Холли СМС, подгоняя ее

Он дал мне пощечину и толкнул вниз по лестнице.

Спустившись следом, он несколько раз пнул меня ногами.

Мне было очень больно, ведь я только вчера родила.

Десять или двенадцать дней я не вставала с постели. Я не могла ходить.

Пришлось просить подругу, чтобы она была рядом и подносила мне ребенка на кормление.

"Он выхватил дочь из рук"

В конце концов я убежала к подруге.

Я все время сидела дома, потому что боялась выходить.

Однажды подруга отправилась с дочерью на прогулку. Как только они вышли из дома, появился он, выхватил дочь из рук подруги и убежал, сказав лишь, что я должна к нему вернуться, если хочу увидеть дочь.

В полиции заявили, что этот вопрос находится в плоскости гражданских отношений, и они ничем не могут помочь.

Домашнее насилие

К категории домашнего насилия относят эмоциональное насилие, угрозы и запугивание, физическое и сексуальное насилие.

Примерно каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина испытали на себе в течение жизни домашнее насилие.

В период с 2016 по 2017 год полиция Великобритании зафиксировала 1,1 млн случаев домашнего насилия.

В те же годы 76 тысяч человек были признаны виновными в домашнем насилии.

Ежегодно от домашнего насилия погибает в среднем 150 человек, большинство - от рук партнера или бывшего партнера.

Почти 25% женщин, которые обращаются за помощью в приюты, не могут туда переехать из-за нехватки места, по данным анкетирования 120 таких приютов.

Источник: Crime Survey for England and Wales, Office for National Statistics, Women's Aid

Я вернулась (к Саймону), и он снова сильно меня избил.

Он всячески показывал, что я - его собственность, и он скорее нас убьет, чем позволит уйти от него.

Мне было страшно за детей и за свою жизнь.

Избиения повторялись снова и снова.

Когда Холли закрывала дверь, Саймон разбивал окно

Он также меня насиловал.

Несколько раз я запирала дверь изнутри, но он бил окна и прорывался в дом.

Однажды, когда мы были на кухне, он ударил меня ножом в бедро, я его чем-то разозлила.

Я терпела все это только ради детей.

"У меня оборвалось сердце"

Наконец, соседка дала мне телефон приюта для жертв насилия, в отдаленном городке, о котором я раньше и не слышала. Там нашли для меня свободное место.

Я забрала детей, мы сели на поезд и поехали.

Я страдала от панических атак.

И все же мне становилось лучше. Мы начали строить новую жизнь, и это было прекрасно.

Но вдруг [через несколько лет] дочь услышала, что кто-то нам угрожает.

У меня оборвалось сердце и скрутило живот.

На следующий день Саймон напал на мою дочь.

Затем он попытался вломиться к нам в дом. Пока я звонила в полицию, он уже ушел, и полицейские сказали, что им нет смысла приезжать.

"Его единственное намерение"

Я потратила много денег на гостиницу, так как боялась оставаться в том доме.

Я сообщила о произошедшем в службу, которая предоставила мне жилье, и выразила желание вернуться в приют, но там не было свободных мест.

Куда бы я ни пошла, меня везде караулил Саймон.

Саймон выследил Холли на заправке

Я видела его издали, когда ходила в супермаркет или заправляла машину на бензозаправке.

Он делал такой жест, будто перерезает мне горло.

Я понимала: его единственное намерение - нас убить.

"Просыпаться без страха"

Я всерьез думала о самоубийстве.

Было непросто решиться на переезд в новое убежище (позже, когда появилась такая возможность), ведь это означало сорваться с места и снова начать жизнь с нуля.

Мы с детьми хотим всего лишь жить вместе в спокойном месте, делать что-то хорошее для общества.

Хочу вспомнить, как это - получать удовольствие от жизни. Просыпаться без страха и тревоги в приятной обстановке.

Имена главных персонажей изменены.

