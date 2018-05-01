Повышение пенсий и новые субсидии: что изменилось с 1 мая

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В этом году май принесет не только дополнительные выходные. Будут как новые социальные выплаты, так и очередные подорожания. А коммунальные субсидии будут начисляться по измененным правилам.

Кроме того, государственные служащие высших рангов должны заговорить на английском или французском.

Праздники и выплаты

В мае в дополнение к обычным выходным украинцы будут иметь еще три праздничных дня - 1, 9 и 28 мая.

С 1 мая должны начать работать фонтаны на Майдане Незалежности в Киеве. А к концу месяца будут открыты обновленные Андреевский спуск и Аллея художников.

С праздниками связаны и некоторые социальные выплаты.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Военные получили повышенные пенсии до 1 мая

Так, до 1 мая военные получили повышенные пенсии. Этот перерасчет был осуществлен правительством "задним числом" с 1 января 2018 года, поскольку соответствующий законопроект в парламенте еще не рассматривали.

27 апреля вице-премьер Павел Розенко сообщил о перечислении последнего "транша" на счета военных пенсионеров, которых в Украине более полумиллиона.

"Средний размер повышения пенсии составляет 1460 грн", - заявил Павел Розенко.

Последнее повышение произошло в 2008 году. До 1 января 2018 года средняя военная пенсия составляла почти 3000 грн.

По расчетам правительства, с 1 января средние военные пенсии вырастут на полторы тысячи гривен, а в 2019-2020 еще на 750 грн за каждый год.

Копірайт зображення UNIAN Image caption До 5 мая ветераны получат помощь от 525 до 3685 гривен

До 5 мая должна быть выплачена разовая денежная помощь ветеранам войны. Эти выплаты составят от 525 грн (участникам войны) до 3685 грн (инвалидам войны I группы).

При этом участники военных действий во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, если им исполнилось 85 лет и более, получат по 3685 грн. Средства должны быть перечислены на пенсионные счета или по месту жительства.

Кроме того, с мая справки о размере пенсий, зарплат, а также уплаченных взносах можно будет получить онлайн через специальный сервис Пенсионного фонда.

Новый формат для Донбасса

С мая антитеррористической операции на Донбассе уже не будет. Начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

Он предусматривает предоставление ведомствам сектора безопасности и обороны, другим госорганам Украины, специальных полномочий, необходимых для осуществления мер по обеспечению нацбезопасности.

Субсидии по-новому

В мае начинается перерасчет коммунальных субсидий на следующий сезон. Если еще в апреле субсидия предоставлялась с учетом доходов за первую половину 2017 года, то в мае 2018-го - с учетом доходов за второе полугодие прошлого года.

Но, самое главное, начисление субсидий будет происходить по измененным правилам. Эти изменения правительство приняло в последний рабочий день перед длинными майскими выходными.

Предполагается, что правительство будет выдавать субсидии "живыми деньгами", однако будет гораздо тщательнее относиться к проверке доходов тех, кто на них претендует.

Такие изменения, по мнению чиновников, позволят сделать субсидии "более справедливыми и адресными".

Отныне субсидии не смогут получать:

семья, в которой есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения,

лица, получающие доходы от сдачи в аренду квартиры (кроме того, теперь эти доходы необходимо будет также указывать в декларациях о доходах).

владельцы квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов более чем 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей,

лица, являющиеся фиктивно безработными - это и те, кто работают без оформления в Украине, или же те, кто работают за рубежом.

Кроме того, в мае Минсоцполитики представит Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Подорожание газа...

С 1 мая газ для промышленности снова подорожает. Если учитывать НДС, то газ по предоплате будет стоить 9143 грн за тысячу кубов, а без предоплаты - 10 042 грн за тысячу кубов. В апреле минимальная цена составляла 8670 грн за тысячу кубов, а максимальная - 9544 грн за тысячу кубов.

Повышение цен на газ для промышленности не влияет напрямую на тарифы для населения, но каждый производитель закладывает этот рост в стоимость своей продукции. Следовательно, через определенное время это повышение ощутят на себе и конечные потребители.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Газ для населения пока дорожать не будет

В то же время цена на газ для населения пока не растет и остается фиксированной. С апреля прошлого года стоимость газа для населения остается неизменной - 4942 грн за тысячу кубометров без НДС.

Еще в апреле 2016 года правительство решило, что цена на газ для населения должна рассчитываться на основе импортного паритета. Новая цена на газ должна быть рассчитана до 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, а в сентябре правительство решило отложить дату публикации. Пока что решение этого вопроса отложено до 1 июня.

Все это время правительство пытается найти компромисс по вопросу цен на газ для населения с МВФ. С одной стороны, в Меморандуме о сотрудничестве зафиксировано обязательство Киева вводить рыночные тарифы, в том числе и на газ.

С другой стороны, украинское правительство замечает, что неэффективно привязывать цены на газ для населения к импортному паритету после того, как большая часть этого газа добывается в Украине.

Урегулирование вопроса цены на газ для населения является одним из главных требований для возобновления финансирования Украины МВФ и другими международными партнерами. Их помощь является чрезвычайно важной ввиду того, что Украина вошла в период крупных выплат внешнего долга.

... и радио с телевидением

Копірайт зображення UNIAN Image caption Послушать приемник тем, у кого он сохранился, станет на 30% дороже

С 1 мая "Укртелеком" на 30% повышает абонентскую плату за использование проводного радио - так называемой "радиоточки" - до 27 грн в месяц. На время предыдущего повышения тарифа в 2015 году количество абонентов проводного радио составляло 1,2 млн человек.

А крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг "Воля" с 1 мая повышает тарифы на свои услуги в среднем на 7%.

Горячая вода и отопление для Киева не от "Киевэнерго"

С 1 мая тепловые сети, тепловые пункты, котельные и счетчики столицы должны отойти от "Киевэнерго" новосозданному коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".

Однако до конца июля "Киевэнерго" и в дальнейшем будет руководить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят тепло для киевлян, а также мусоросжигательным заводом "Энергия", который также обеспечивает почти четверть потребности города в отоплении и горячей воде.

А вы все задекларировали?

1 мая завершается представление деклараций о доходах за 2017 год. В налоговой напоминают, что физические лица, которые в прошлом году получили наследство или подарок от лиц, не являющихся родственниками первого или второго уровня родства, должны задекларировать это имущество до 1 мая и уплатить с него налоги до 1 августа. Это 5% налог на доходы и 1,5% военного сбора.

Без английского или французского - не чиновник

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption Отныне высшие чиновники должны подтвердить знание английского или французского

С 1 мая по закону О государственной службе претенденты на должность государственного служащего категории "А" должны предоставлять аттестат о свободном владении одним из языков Совета Европы - английским или французским.

Это будет касаться государственного секретаря Кабинета министров и его заместителей, госсекретарей министерств, руководителей центральных органов исполнительной власти, руководителей аппаратов Конституционного, Верховного и специализированных судов, председателей местных государственных администраций.