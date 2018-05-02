Washington Post: нынешняя Украина "пугает" Путина

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Как Россия будет вмешиваться в украинские выборы, как улучшать отношения с Западом, что Мюллер хочет спросить у Трампа и сексуальность Facebook - в нашем традиционном обзоре.

Почему Украина "пугает" Путина?

Отношения России и Запада: будет ли улучшение?

Кто поставит 49 вопросов Трампу

Сеть для самых привлекательных

Почему Украина "пугает" Путина?

Копірайт зображення Getty Images

Россия сделает все возможное, чтобы подорвать украинскую демократию во время выборов в следующем году, считает бывший посол США в России Майкл Макфол.

В колонке для Washington Post он пишет, что "фронт идеологической войны между путинизмом и демократией остается в Украине".

Макфол утверждает, что провел неделю в Киеве и понимает, "почему нынешняя Украина пугает Путина". В Украине обсуждаются законопроекты, работают антикоррупционные активисты, ни один олигарх не контролирует все медиа и происходят жаркие дебаты о темпе и качестве реформ, пишет бывший посол и добавляет, что всего этого в России нет.

"Есть еще одна интересная вещь: никто не знает, кто победит (на выборах в следующем году в Украине - Ред.) Именно так и должно быть в демократических странах и именно этого не случилось на президентских выборах в России в прошлом году", - пишет Макфол.

По его мнению, "такая демократическая активность на самой границе с Россией грозит Путину и его модели управления". Поэтому Кремль предпримет решительные шаги во время выборов в Украине, считает экс-посол.

Среди потенциальных действий он называет поддержку определенных кандидатов, провоцирование раскола в обществе и усиление сомнений относительно свободного волеизъявления. Кто-то может поставить под сомнение результаты выборов, что может закончиться уличными акциями и насилием, считает Макфол.

"Путин хочет использовать выборы, чтобы раздуть хаос, беспорядок и сомнения относительно демократии. США и наши демократические союзники будут добиваться прямо противоположного, а именно мирных, законных, свободных и честных выборов. Мы не можем просто сидеть на берегу и надеяться, что так и будет", - пишет автор колонки.

Он призвал Запад финансировать проекты, направленные на борьбу с дезинформацией в украинских медиа, а также четко заявить, что в случае вмешательства России в украинские выборы против нее будут применены санкции. Кроме того, Западу следует недвусмысленно заявить, что он не поддерживает ни одного кандидата в президенты, а только сам избирательный процесс, подчеркивает Макфол.

Отношения России и Запада: будет ли улучшение?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кудрина считают единственным российским высокопоставленным чиновником, которому доверяет Запад

Владимир Путин размышляет над улучшением отношений с Западом ради оживления экономики, и подтверждением этому может стать назначение бывшего министра финансов Алексея Кудрина на высокий пост в администрации президента, пишет Financial Times.

Газета называет Кудрина одним из старейших политических соратников российского президента и замечает, что его возможная новая должность может быть воспринята на Западе как сигнал о возможности компромисса.

Кудрин считает, что Россия должна прекратить конфронтацию с ЕС и США и провести глубокие реформы. Среди них - повышение пенсионного возраста и реорганизация судебной системы.

"Если Кудрин войдет в администрацию или правительство, это будет свидетельствовать о том, что они договорились об определенных изменениях курса, потому что без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны", - цитирует Financial Times аналитика Евгения Гонтмахера.

Он считает, что Кудрин - единственный из российских высокопоставленных чиновников, с которым Запад готов разговаривать и которому в определенной степени доверяет.

Financial Times, однако, замечает, что даже с Кудриным у российских властей могут возникнуть проблемы с реформами, ведь на новый политический цикл будут влиять негативные факторы вроде экономической стагнации, международной изоляции и "необходимости сохранить режим после 2024".

Кто поставит 49 вопросов Трампу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп склонен говорить неправду, пишет New York Times

New York Times сосредотачивается на расследовании Роберта Мюллера о возможной роли России в выборах в США и 49 вопросах, которые тот надеется поставить Дональду Трампу.

В редакционной статье газета пишет, что после ознакомления с вопросами становится понятно, почему адвокат Трампа не советовал ему соглашаться на разговор с Мюллером.

"Федеральные следователи не любят, когда им врут, а Трамп известен склонностью говорить неправду", - пишет газета.

Если президент США согласится разговаривать с Мюллером, его будут спрашивать о достаточно базовых вещах вроде "что он знал, когда он узнал и чем мотивированы некоторые из его самых шокирующих и непостижимых действий в течение последнего года", пишет New York Times.

По мнению издания, вопросы Мюллера имеют определенный успокаивающий эффект, ведь свидетельствуют о том, что "несмотря на весь хаос и переполох, вызванный этой администрацией, госслужащие в правоохранительных органах продолжают делать свою работу".

Газета подчеркивает, что расследование Мюллера может показаться медленным, но это связано с осторожностью. Главная цель расследования - найти правду, отмечает New York Times.

"Независимо от того, какой информацией он, Мюллер, владеет, как и любой опытный прокурор, он не ставит вопрос, если не знает на него ответа", - добавляет издание.

Сеть для самых привлекательных

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Комментируя заявление основателя Facebook Марка Цукерберга о запуске нового сервиса онлайн-знакомств, редактор Guardian Мэтью Кантор не без иронии пишет, что это мобильное приложение "наконец делает вторжение в частную жизнь сексуальным".

"Я, например, не могу дождаться нового сервиса Facebook. Куда же еще направить мощное орудие для наблюдения, как не на нашу личную жизнь?" спрашивает автор колонки.

Он пишет, что отличие Facebook-сервиса от подобных приложений будет заключаться в том, что соцсеть имеет невероятный объем информации обо всех аспектах жизни пользователей.

Кантор вспоминает, что когда-то Цукерберг создал проект, который якобы позволял студентам Гарварда ставить рейтинги друг другу по шкале привлекательности на основании фотографий. Новый же сервис может позволить всем "самым привлекательным людям на Facebook, если такие еще остались" найти таких же привлекательных людей, с юмором предполагает он.

"А остальных из нас - троллей и гномов - оставят перемешиваться между собой", - добавляет Кантор.

Кроме того, он обращает внимание на то, что когда-то давно Цукерберг в шутку размышлял над тем, чтобы дать людям возможность выбирать более привлекательного не только среди двух людей, но и между человеком и животным.

Кантор пишет, что через несколько лет, после очередного шага в эволюции Facebook, "мы все можем оказаться в счастливом браке с российскими ботами".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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