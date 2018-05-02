Четыре года после трагедии в Одессе: кого признали виновным?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Женщина несет цветы к месту пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Кровавые столкновения в Одессе 2 мая 2014 года расследуют и МВД, и Генпрокуратура.

Однако за четыре года полной правовой оценки эти события так и не получили. Сейчас есть один обвинительный приговор, несколько оправдательных, но большинство дел - на стадии длительного рассмотрения.

48 смертей

Копірайт зображення Getty Images

Трагические события в Одессе можно разделить на два эпизода: столкновения между сторонниками "Антимайдана" и проукраинскими активистами у Греческой площади и столкновения на Куликовом поле с последующим пожаром в Доме профсоюзов.

Всего в тот день погибли 48 человек.

Причины смертей:

6 - пулевые ранения (из травматического и огнестрельного оружия).

8 - падение при попытке спастись из горящего Дома профсоюзов.

34 - последствия пожара (отравление угарным газом, ожоги).

Более двухсот человек были ранены.

Дела и приговоры

Копірайт зображення УНІАН Image caption Обвиняемые по делу о беспорядках 2 мая в Одессе во время оглашения приговора в суде города Черноморск (ранее Ильичевск, Одесская область), 18 сентября 2017 года

В сентябре 2017 Черноморский суд Одесской области оправдал 19 участников одесского "Антимайдана", которых обвиняли в массовых беспорядках и которым требовали от 8 до 15 лет тюрьмы.

Как отметили судьи, прокуратура не привела достаточных доказательств их вины.

В частности, по мнению суда, прокуроры не доказали, что на видео и фото, где видны конкретные правонарушения (избиение или стрельба из оружия), на самом деле изображены именно эти подозреваемые (многие участники событий были в масках).

Суд также заявил, что само следствие было проведено некачественно и с нарушениями.

"Это не означает, что 19 "антимайдановцев" не принимали участия в массовых беспорядках на Греческой площади, в ходе которых были убиты из огнестрельного оружия шесть человек. Это означает, что следствие просто не доказало их вину. Или отправило в суд доказательства, собранные с серьезными процессуальными нарушениями", - рассказала в интервью Insider Татьяна Герасимова, одна из руководителей общественной "Группы 2 мая", которая контролирует ход расследования.

Сама прокуратура с таким решением суда не согласилась и заявила, что будет его обжаловать.

"Доказательства, полученные следователями органов полиции и прокуратурами Одесской области (...) и предоставленные суду, приняты не были", - считают прокуроры.

Теперь же из-под стражи отпустили всех фигурантов этого дела, кроме двух: одного из организаторов одесского "Антимайдана" Сергея Долженкова и россиянина Евгения Мефёдова.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Евгений Мефёдов

Сразу же после оправдательного решения Черноморского суда их задержали уже по другому делу, не связанному с событиями 2 мая - организации пророссийского автопробега из Одессы в Николаев в марте 2014 года.

Теперь обоих обвиняют в попытках свержения конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Сергей Долженков

Рассмотрение этих дел продолжается, а сами они остаются под стражей.

Один обвинительный приговор по "делу 2 мая" вступил в силу. Россиянина Степана Гурьева в феврале приговорили к пяти годам тюрьмы (с 3-летним испытательным сроком).

Ему инкриминировали статью о "массовых беспорядках, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям", а именно - участие в столкновениях на той же Греческой площади.

В прокуратуре Одесской области отмечают, что Гурьев свою вину признал и раскаялся.

Другие дела

Копірайт зображення УНІАН Image caption Начальник милиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи - один из фигурантов расследования Генпрокуратуры. По данным правоохранителей, он находится в России

Продолжается рассмотрение дела одесского проукраинского активиста Сергея Ходияка, которому инкриминируют убийство из ружья одного из антимайдановсцев и ранение милиционера.

Мужчину под давлением общественности отпустили из-под стражи. Однако никакого приговора - обвинительного или оправдательного - суд ему до сих пор не вынес.

Так же нет приговоров в отношении различных должностных лиц Одессы, которых обвиняют в бездействии или ненадлежащем реагировании на беспорядки, из-за чего количество жертв значительно возросло.

Среди фигурантов здесь:

тогдашний начальник милиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи - его подозревают в организации массовых беспорядков, служебной халатности и личном распоряжении отпустить 67 задержанных антимайдановцев из участка милиции. Сам он, по данным правоохранителей, находится в России и даже получил там гражданство.

экс-руководитель МЧС Одесской области Владимир Боделан (сын бывшего губернатора Одесской области и мэра Одессы) - ему инкриминируют бездействие спасателей в первые минуты пожара в Доме профсоюзов. Также находится в розыске за пределами страны.

экс-глава областной милиции Петр Луцюк - его обвиняют в том, что он не объявил вовремя план "Волна" для локализации конфликта. Суд над ним продолжается уже два года, пока объявили обвинения.

Параллельно идут расследования в отношении нескольких чиновников низших уровней. Например, диспетчера пожарной службы, которая якобы не отреагировала вовремя на вызовы с Куликова поля.

Недавно выдвинули подозрения в бездействии еще трем правоохранителям. Но приговоров пока также нет.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Одесский Дом профсоюзов

В то же время, как рассказывала BBC News Украина Татьяна Герасимова, много доказательств, в частности из сгоревшего Дома профсоюзов, так и не были должным образом зафиксированы.

Это значит, что полноценно расследовать пожар теперь сложно.

Между тем "дело 2 мая" остается предметом внимания международных организаций. Мониторинговая миссия ООН по правам человека к четвертой годовщине трагедии даже подготовила специальный видеоролик с родными погибших.

"Четыре года все говорят об одном - неспособность системы правосудия. Судебные процессы затягиваются, расследования неэффективны, продолжается безнаказанность", - утверждают в миссии ООН.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram