Свидетели, которых не услышат в Украине: Янукович "не хотел кровопролития"

Копірайт зображення AFP Image caption В декабре 2013 года участники протестов на Майдане Независимости в Киеве считали, что президент Янукович и премьер Азаров окажутся за решеткой уже в 2014 году

3-4 мая Оболонский суд Киева продолжает заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича.

На эти даты суд вызвал и самого Януковича, опубликовав 26 апреля повестку в "Урядовом курьере".

Ранее, 19 апреля, после отклонения ряда ходатайств адвокатов Януковича, суд решил перейти к дебатам по делу о госизмене бывшего президента. Однако 3 мая суд все же отложил дебаты и позволил давать показания еще нескольким свидетелям защиты через видеосвязь из Крыма.

Защитники Януковича просили допросить в качестве свидетелей бывшего премьера Николая Азарова, экс-главу президентской администрации Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Суд разрешил это сделать через видеосвязь, но без привлечения российских органов власти, в том числе и судебных, ведь само дело касается измены украинского президента в пользу России. Поэтому суд не заслушал и Виктора Януковича.

Однако защита и ее свидетели настаивали, что хотят и готовы дать показания. Но соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи, как это было, например, в деле против бывших "беркутовцев", которое рассматривал Святошинский суд Киева, когда свидетели защиты и Янукович смогли свидетельствовать через видеосвязь, находясь в суде в Ростове.

После этого, едва ли не впервые после побега из Украины в 2014 году, на пресс-конференции в Москве 26 апреля собрались сразу несколько высших представителей тогдашней украинской власти. Они представили свое видение событий конца февраля 2014 года, причин того, почему они не будут свидетельствовать в суде о госизмене Януковича, рассказали о своей нынешней жизни в России и планах на будущее. Ровно год назад "Интерпол" прекратил розыск бывших украинских чиновников, включая самого президента.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что эта пресс-конференция может быть полезна только в том случае, если это будет "явка с повинной":

"Любые другие разговоры ни о чем людей, которые разворовали Украину, убили людей и скрылись в страну, которая сейчас оккупировала часть украинской территории. У каждого из них есть возможность свидетельствовать в украинском суде, но желания нет".

ВВС News Украина собрала ряд цитат экс-чиновников, сохраняя особенности их языка.

Почему суд не услышит их показаний и зачем было приходить на пресс-конференцию?

По словам экс-премьера Николая Азарова, если бы Оболонский суд согласился выслушать их в том формате, который предлагали адвокаты Януковича, то он "был бы для нас возможностью донести свою точку зрения".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Свой последний визит в Москву в должности премьер-министра Украины Николай Азаров осуществил в конце декабря 2013 года

"Настало время открывать некоторые вещи, которые до сих пор по разным причинам не выставлялись на публике", - заявил Азаров, добавив потом, что "мне есть что сказать украинскому народу, в отличие от всей вашей шоблы, которую вы здесь представляете". Последнюю ремарку экс-премьер сделал, отвечая на вопрос корреспондента ТРК "Украина", обращаясь к ней как "девочка уважаемая".

Бывший руководитель президентской администрации Андрей Клюев считает, что выступить свидетелями экс-чиновники не смогли из-за того, что "люди, которые сейчас находятся у власти, боятся слышать правду. Потому что на правду им нечего ответить".

Он также считает переход суда к дебатам "форсированием процесса" в рамках подготовки к выборам в следующем году, - "для того, чтобы показать результаты и отчитаться перед людьми, которые стояли на Майдане, и которых обманули".

Экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко вообще считает нынешнюю украинскую власть, в частности и суды, нелегитимными:

"Участвовать в этом судилище и своим участием легитимизировать этот процесс я не буду", заявил он, пояснив, при каких условиях согласился бы свидетельствовать в нынешнем украинском суде:

"Существуют определенные международные правовые нормы. Если бы они были соблюдены, и в порядке международной правовой помощи были допрошены все люди, которые хотели дать свои показания, эти показания были бы задокументированы и легли бы в основу последующих судов, которые, я уверен, обязательно состоятся после смены этой незаконной власти".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Командующий внутренних войск МВД Украины генерал-лейтенант Станислав Шуляк вместе со своими подчиненными на улице Грушевского, Киев, 7 февраля 2014 года

Бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк отметил, что ранее смог выступить свидетелем по делу бывших "беркутовцев", которые рассматривает Святошинский суд Киева.

Эти показания "достаточно основательно легли в основу оправдания бойцов "Беркута", и то, что с тех пор прошло уже четыре года, и до сих пор их никто не может обвинить в убийствах, значит, эти показания чего-то стоили", говорит он.

Станислав Шуляк также предположил, что участникам пресс-конференции не дали свидетельствовать по делу о государственной измене президента Януковича потому, что они "имеют неопровержимые доказательства того, что это был государственный переворот, именно руководство оппозиции устроило расстрелы на Майдане".

Кроме того, он высказал предположение, что такие показания усложнили бы вынесение решения суда, которое, по словам экс-командующего ВВ, уже принято:

"Поэтому они решили самым демократическим и европейским способом просто не слушать сторону защиты".

Если бы он имел возможность свидетельствовать, говорит Шуляк, то он бы рассказал суду, что "Янукович делал все, чтобы не пролилась ни одна капля народной крови".

О событиях 18-20 февраля

О том, что происходило на Майдане Независимости и вокруг него в эти дни, когда были убиты более ста участников протестов и два десятка правоохранителей, больше всего рассказывал бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Он заявил, что с самого начала протестов конца 2013 - начала 2014 года был "жестким сторонником применения всех сил и возможностей государства, чтобы не допустить неконтролируемого неконституционного развития событий". Однако "как офицер и милиционер" был вынужден выполнять приказы высшего руководства государства и президента.

"А его точка зрения оставалась неизменной: не допустить кровопролития, гражданской войны в Украине".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко утверждает, что с самого начала протестов в Киеве в конце 2013 года был "жестким сторонником применения всех сил и возможностей государства". Заседание правительства, Киев, 15 января 2014 года

Более того, утверждает Виталий Захарченко, первыми оружие начали применять участники протестов:

"Применение огнестрельного оружия против правоохранителей началось 18 февраля, во время так называемой мирной акции. Эта мирная акция вылилась в нападение на Верховную Раду, сотрудников внутренних войск, обеспечивающих правопорядок в правительственном квартале".

Он также рассказал свою версию событий 20 февраля 2014 года, когда на улице Институтской, ведущей с Майдана к правительственному кварталу, погибли 48 человек.

"Что произошло 20 февраля ... перед гибелью так называемой Небесной сотни? В 7-8 часов на Майдане было все спокойно. Мне докладывали, что бойцы устали, не спали больше суток. Некоторые из них спали прямо на земле. Раздался первый выстрел, и этим выстрелом был убит сотрудник черниговского "Беркута" по фамилии Зубок. Пуля попала ему в ключицу, прошла через все жизненно важные органы, и вышла через печень. Этот выстрел был сделан человеком, который сейчас подтверждает это. Его фамилия - Бубенчик.

После того, как с Майдана начали выносить убитого милиционера, последовали новые выстрелы, был убит еще один милиционер из спецроты, которую все СМИ, в том числе и западные, стали называть "черной ротой". После чего началось преследование отступавших сотрудников милиции и внутренних войск", - рассказал Виталий Захарченко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киев, Майдан Независимости, 20 февраля 2014 года

Бывший министр внутренних дел также утверждает, что "с первых дней переворота" ведет свое расследование событий тех дней. При этом, как утверждает Виталий Захарченко, он опирается на документы, которые вывез из Украины сам и получил от сторонников:

"Я смог не только вывезти из Украины папку с документами, свидетельствующими о преступлениях киевского режима. Но и с помощью своих соратников добыть ценные данные уже во время пребывания на территории России".

Эти документы, по словам Захарченко, он предоставит "только тому суду, который решит провести расследование реально, объективно и всесторонне".

О соглашениях с оппозицией 21 февраля

Достаточно много внимания все участники пресс-конференции уделяли соглашениям, подписанным Виктором Януковичем и лидерами тогдашней оппозиции при посредничестве европейских дипломатов.

Все экс-чиновники считают, что эти соглашения до сих пор в силе.

Бывший руководитель президентской администрации Андрей Клюев утверждает, что их готовили в течение двух суток для "конституционного урегулирования ситуации".

"Эти соглашения были подписаны Виктором Януковичем, руководителями оппозиции, и гарантами - министрами иностранных дел Франции (на самом деле его представлял руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье - Ред.), Германии и Польши", - напоминает он, отмечая, что "буквально через час после подписания начался штурм Кабинета министров вооруженными боевиками". После этого, как утверждает Андрей Клюев, "происходил откровенный вооруженный государственный переворот".

По словам Клюева, до 24 февраля Виктор Янукович находился на территории Украины, и "пытался переговорить с руководителями тех стран, которые гарантировали выполнение подписанного им соглашения".

"К сожалению, он никому не дозвонился. А письма, которые он отправил 22 февраля из Донецка, остались без ответа", - рассказал бывший руководитель президентской администрации.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Украинские экс-чиновники, которые сейчас живут в России, напоминают, что договоренности, подписанные между президентом Януковичем и тогдашней оппозицией, не были выполнены

Виталий Захарченко заявил, что с самого начала знал, что политические договоренности с оппозицией не будут выполнены, и поэтому "предложил президенту отвести силы правоохранителей и "Беркут" в Донецк, чтобы сохранить законную власть".

"Президент сначала согласился с моим планом. Но позже, не желая столкновений и масштабного вооруженного противостояния, уже после начала марша, отменил свой приказ, не поставив меня в известность. Таким образом, когда я прибыл на Донбасс, сил для защиты конституционного порядка уже не было".

Экс-чиновники также имеют свое видение того, как соглашения более чем четырехлетней давности могут сработать в будущем.

"Рукописи не горят. А тем более, документы, под которыми стоят подписи министров иностранных дел государств, - заявил Николай Азаров. - Там нет сроков давности, там нет такого, что после какого-то числа документ теряет свою силу. Его никто не отзывал, ни одно из государств-подписантов не заявило, что документ недействителен".

Экс-премьер также сообщил, что бывшие украинские руководители, которые считают себя "последним легитимным украинским правительством", "подготовили обращение к странам-гарантам", чтобы напомнить, что это соглашение так и не было выполнено.

Власти России постоянно вспоминают о соглашении Виктора Януковича с оппозицией 21 февраля. Ранее на судебном заседании бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов отрицал ту трактовку этого соглашения, которую отстаивают власти России и бывшие соратники Януковича.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 27 февраля 2014 года, когда бывшие чиновники или уже бежали в Россию или пыталисья это сделать, киевляне начали приносить первые цветы на место гибели "Небесной сотни"

О планах

Все участники пресс-конференции в Москве говорили, что хотят вернуться в Украину, но одновременно указывали и на определенные препятствия для этого и условия своего возвращения.

"Я с удовольствием вернусь в Украину и буду жить на те сбережения, которые у меня еще есть, на ту законную пенсию, которую я получаю, на ту академическую стипендию, которую я должен получать, но мне ее не выплачивают. Но знаю же, какой репрессивный режим сейчас в Украине", - заявил Николай Азаров.

Отвечая на вопрос, на какие средства он более четырех лет живет в России, экс-премьер пояснил: "На паперть хожу. Снимаю кепку и собираю".

"Мы вернемся, и возродим Украину, изменив ее политический курс", - пообещал экс-премьер из Москвы.

Виталий Захарченко утверждает, что связывает с Украиной даже свое "политическое будущее":

"На Украине похоронены мои предки. Я на Украине родился, вырос, отдал все свои годы, молодые годы, самые активные годы. И, безусловно, свое будущее, в том числе и политическое, я с этой страной связываю".

Бывший глава внутренних войск Станислав Шуляк выдвигает определенные условия своего возвращения в Украину:

"Я хочу вернуться в Украину, где красный флаг победы и георгиевская лента будут гордостью и честью страны, а дивизия "СС Галичина" будет пятном тяжкого стыда".