Проверка фактов: действительно ли участились нападения на журналистов

Копірайт зображення ABBAS MOMANI/AFP Image caption Данные подтверждают, что в результате целенаправленных атак погибает больше журналистов, чем от случайных пуль

С 1990 года погибли более 2,5 тыс. журналистов. В честь всемирного дня свободы прессы, который отмечают 3 мая, правозащитные организации предупреждают о росте случаев преследования журналистов из-за их профессиональной деятельности.

Понедельник был одним из самых опасных дней для журналистов: 10 сотрудников СМИ погибли в двух отдельных инцидентах в Афганистане.

После взрыва смертника в Кабуле журналисты собрались на месте происшествия, чтобы рассказать о последствиях произошедшего. Через 15 минут на том же месте подорвался другой смертник, который замаскировался под журналиста. Ответственность за двойную атаку взяли на себя представители "Исламского государства" ( "ИГ").

Кроме того, в регионе Хост в тот же день был убит репортер BBC Ахмад Шах. Двое неизвестных боевиков на мотоцикле расстреляли 29-летнего журналиста, когда тот ехал домой на велосипеде.

По данным Международной федерации журналистов (МФЖ), в результате последних событий общее количество погибших журналистов в 2018 году выросло до 32.

Это на треть больше, чем в прошлом году за период с 1 января по 1 мая, согласно статистике МФЖ. В связи с этим возникает попрос - не становится ли профессия журналиста более опасной?

Самый низкий показатель за 10 лет

Медийные правозащитные организации отслеживали количество убитых, задержанных и пропавших журналистов начиная с 1990-х годов. Их данные также включают таких сотрудников СМИ, как "фиксеры", переводчики, водители. Кроме того, различают тех, кто погиб случайно, во время целенаправленной атаки, а также во время выполнения опасного задания.

В 2017 году было зафиксировано 82 смерти - это самый низкий показатель за десять лет, по данным МФЖ.

Показатель смертности вырос в 1990-е и в начале 2000-х. Впрочем, общее количество погибших ежегодно не превышало цифру 100.

Колебания данных зависели от характера конфликтов, говорят аналитики.

С начала до середины 90-х годов, когда в Алжире, бывшей Югославии и Руанде возникли гражданские войны, количество смертей возросло.

Постоянный рост начался с военных событий в Ираке в 2003 году. Наибольшее количество - 155 смертей - было зафиксировано в 2006 году, а в 2007-м эта цифра составила 135.

Аналитики говорят, что данные последних лет не обязательно свидетельствуют об улучшении ситуации, поскольку изменились причины смертей журналистов.

"С распространением "ИГ" в Сирии и Ираке на журналистов нападали только за то, что они журналисты", - рассказал Роберт Магони из Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

"Они не были убиты случайно, это были целенаправленные атаки", - подчеркнул он.

Резонансные похищения и обезглавливание иностранных журналистов в 2012 году привели к изменению политики новостных организаций. В опасные зоны стали отправлять меньше корреспондентов.

Магони говорит, что по этой причине местные журналисты и сотрудники средств массовой информации продолжают "нести основное бремя смертности".

Вне зон конфликтов

Большинство погибших в 2017 году были убиты из-за расследования фактов политической коррупции и организованной преступности, по данным нескольких правозащитных групп.

"В последние шесть лет работа журналиста была порой очень опасной, - говорит Магони, заместитель исполнительного директора КЗЖ. - Многие журналисты погибли не в результате конфликтов, они были убиты сознательно за их работу".

Магони указывает на такие страны, как Филиппины, Россия и Мексика как наиболее опасные невоюющие страны, в которых погибли журналисты, согласно данным за 2017 год.

Эрнест Сагага, руководитель подразделения МФЖ по правам человека и безопасности, отмечает, что, хоть мишени военных формирований в Афганистане и в Мексике могут быть разными, они используют ту же стратегию атак и давления на журналистов.

Последние случаи, как например, убийство западных журналистов, расследующих случаи коррупции на Мальте и в Словакии, привлекли внимание общественности, однако Магони утверждает, что это лишь часть глобальной картины.

"Иногда они нанимают стрелка или наемного убийцу, - говорит пресс-секретарь КЗЖ - но мы видим полную безнаказанность, настоящие убийцы не привлечены к ответственности".

Журналисты за решеткой

Количество убитых журналистов может быть надежной статистикой для оценки уровня опасности, с которой сталкиваются сотрудники медиа, но это не единственная угроза.

По данным КЗЖ, 2017 год также стал наибольшим по количеству арестованных - 262 - за последние три десятилетия.

Правозащитные организации подсчитывают количество журналистов, оказавшихся за решеткой, каждый год 1 декабря, поэтому реальные цифры могут быть больше, поскольку ежегодная статистика не учитывает тех, кто был задержан и отпущен в другое время.

"Тюрьма всегда была формой запугивания, - объясняет Сагага. - Закрыть рот, посадив в тюрьму, и запугать тех, кто снаружи".

Страны с наибольшим количеством осужденных журналистов за их профессиональную деятельность - это Турция (73), Китай (41) и Египет (20).

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