Нападение на "киборга" в центре Киева: детали и версии
Вечером 2 мая на Подоле в Киеве несколько неизвестных людей напали на бывшего бойца ДУК "Правого сектора" Дмитрия Вербича.
До этого мужчина прошел бои в Донецком аэропорту в составе ДУК "Правого сектора", а последнее время ведет гражданскую жизнь - занимается татуировками и фотографией.
Вербич выжил, хотя и получил серьезное ножевое ранение спины.
О деталях расследования и возможных версиях причин нападения BBC News Украина пообщалась с адвокатом и знакомыми мужчины.
Нападение
По данным полиции, нападение около 20:00 четверга совершили "трое юношей и две девушки, которые были одеты в маски".
Они нанесли мужчине удар ножом в спину, а затем пытались забрызгать его газовым баллончиком и ударить молотком по голове.
Частично нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В итоге мужчина смог отбиться, а нападавшие скрылись.
Товарищи Дмитрия Вербича, которые были в нескольких сотнях метров от места происшествия, наложили бандаж и доставили его в больницу.
Сейчас его жизни ничего не угрожает, говорят в полиции.
Хулиганство
В полиции открыли производство по статье о "хулиганстве".
Тем не менее, в Подольском управлении полиции отметили, что групповое нападение "является тяжким преступлением, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы".
Правоохранители добавляют, что будут проверять, связано ли нападение на мужчину с тем, что он воевал на Донбассе.
Версии
Адвокат пострадавшего Наталья Фещук рассказала BBC News Украина, что у защиты пока нет конкретных версий причин нападения.
Тем не менее, адвокат будет ходатайствовать, чтобы нападение переквалифицировали из "хулиганства" в "покушение на убийство" и "разбой", ведь во время драки нападавшие похитили у Вербича сумку.
По ее словам, есть несколько мнений относительно возможных причин нападения.
Среди них - причастность участников леворадикальных групп, которые могли воспринять Дмитрия Вербича как идеологического оппонента из националистического лагеря.
Женщины, которые принимали участие в нападении, по такой версии, выполняли роль "скаутов" - наблюдателей, которые "ведут" объект нападения (по словам Дмитрия Вербича, одна из девушек снимала нападение на телефон).
Это типичная тактика как лево-, так и праворадикальных групп, а также футбольных фанатов, которые устраивают драки в городах.
В сети действительно можно увидеть видео анархистских леворадикальных групп, на которых, как там указано, зафиксирована "охота на нацистов в Киеве" - как ответ на аналогичные видео нападений праворадикалов на своих оппонентов.
Евгений Карась, руководитель праворадикальной группы С14, к которой когда-то имел отношение Дмитрий Вербич, рассказал BBC News Украина, что их оппоненты из леворадикального лагеря действительно иногда нападают на людей с националистической символикой.
"Очень похоже на их почерк. Они ... нападают на тех, кто им кажется "нацистом" или из "Азова", - утверждает Евгений Карась.
Саму группу С14 также часто обвиняют в групповых нападениях на левых активистов и правозащитников, а также в разгоне ромского лагеря на Лысой горе в Киеве.
О росте агрессии со стороны праворадикалов в Украине, среди которых в частности организации С14 и "Национальный корпус", периодически предупреждают международные правозащитные организации.
Адвокат Дмитрия Вербича рассказала BBC News Украина, что версию нападения левых радикалов действительно рассматривают, "но угроз не было, поэтому обвинять кого-то конкретно трудно".
Намеков в соцсетях со стороны представителей левого движения об их возможной причастности к нападению на Вербича пока нет.
Сам Вербич рассказал, что во время нападения нападавшие молчали и не выкрикивали никаких лозунгов.
Оппоненты версии о причастности леворадикалов обращают внимание на то, что Дмитрий Вербич за последние годы отошел от активного участия в правом движении и не участвовал в так называемых "субкультурных войнах".
Еще одна версия, которую рассматривают друзья потерпевшего, - нападавших могли нанять "сепаратисты" или "пророссийски настроенные" люди. Реальных доказательств этого пока также не приводилось.
"Может, это была какая-то пророссийски настроенная молодежь, какие-то экстремисты. Или левого толка. Очень субкультурно это все выглядело", - рассказал сам Дмитрий Вербич во время общения с прессой возле больницы.
В конце концов, рассматривают также и "чеченский след".
Во время нападения Дмитрий Вербич был одет в футболу с изображением Исы Мунаева - командира батальона им. Джохара Дудаева, который воевал на Донбассе на стороне сил АТО и погиб в боях за Дебальцево зимой 2015 года.
Предполагают, что противники чеченской оппозиции случайно увидели мужчину с такой символикой, что и стало причиной нападения.
Реальных подтверждений такой версии, как и с "наемниками сепаратистов", также пока нет.
Колото-резаная рана
Адвокат Дмитрия Вербича рассказала, что у него колото-резаная рана спины.
В то же время, во время нападения нож наткнулся на кость и не дошел до почек или других важных органов.
А удары молотком не причинили значительного вреда, ведь мужчина отбивался и уклонялся.
Тем не менее, он остается в больнице в сопровождении друзей, ведь, по словам Натальи Фещук, "существуют опасения за его жизнь".