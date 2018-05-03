Нападение на "киборга" в центре Киева: детали и версии

Копірайт зображення Facebook Дмитрия Вербича Image caption Дмитрий Вербич воевал в Донецком аэропорту в 2014-2015 годах, а сейчас ведет гражданскую жизнь

Вечером 2 мая на Подоле в Киеве несколько неизвестных людей напали на бывшего бойца ДУК "Правого сектора" Дмитрия Вербича.

До этого мужчина прошел бои в Донецком аэропорту в составе ДУК "Правого сектора", а последнее время ведет гражданскую жизнь - занимается татуировками и фотографией.

Вербич выжил, хотя и получил серьезное ножевое ранение спины.

О деталях расследования и возможных версиях причин нападения BBC News Украина пообщалась с адвокатом и знакомыми мужчины.

Нападение

Копірайт зображення Національна поліція Image caption Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, на котором видны нападавшие. Очевидцев просят помочь с показаниями

По данным полиции, нападение около 20:00 четверга совершили "трое юношей и две девушки, которые были одеты в маски".

Они нанесли мужчине удар ножом в спину, а затем пытались забрызгать его газовым баллончиком и ударить молотком по голове.

Частично нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В итоге мужчина смог отбиться, а нападавшие скрылись.

Товарищи Дмитрия Вербича, которые были в нескольких сотнях метров от места происшествия, наложили бандаж и доставили его в больницу.

Копірайт зображення Валентин Бондаренко Image caption Последствия нападения на Дмитрия Вербича

Сейчас его жизни ничего не угрожает, говорят в полиции.

Хулиганство

В полиции открыли производство по статье о "хулиганстве".

Тем не менее, в Подольском управлении полиции отметили, что групповое нападение "является тяжким преступлением, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы".

Правоохранители добавляют, что будут проверять, связано ли нападение на мужчину с тем, что он воевал на Донбассе.

Версии

Копірайт зображення Національна поліція Image caption Среди нападавших были женщины, говорят в полиции

Адвокат пострадавшего Наталья Фещук рассказала BBC News Украина, что у защиты пока нет конкретных версий причин нападения.

Тем не менее, адвокат будет ходатайствовать, чтобы нападение переквалифицировали из "хулиганства" в "покушение на убийство" и "разбой", ведь во время драки нападавшие похитили у Вербича сумку.

По ее словам, есть несколько мнений относительно возможных причин нападения.

Среди них - причастность участников леворадикальных групп, которые могли воспринять Дмитрия Вербича как идеологического оппонента из националистического лагеря.

Женщины, которые принимали участие в нападении, по такой версии, выполняли роль "скаутов" - наблюдателей, которые "ведут" объект нападения (по словам Дмитрия Вербича, одна из девушек снимала нападение на телефон).

Это типичная тактика как лево-, так и праворадикальных групп, а также футбольных фанатов, которые устраивают драки в городах.

В сети действительно можно увидеть видео анархистских леворадикальных групп, на которых, как там указано, зафиксирована "охота на нацистов в Киеве" - как ответ на аналогичные видео нападений праворадикалов на своих оппонентов.

Копірайт зображення facebook.com/revdiaorg Image caption В сети периодически распространяют видео драк между левыми и правыми на улицах украинских городов

Евгений Карась, руководитель праворадикальной группы С14, к которой когда-то имел отношение Дмитрий Вербич, рассказал BBC News Украина, что их оппоненты из леворадикального лагеря действительно иногда нападают на людей с националистической символикой.

"Очень похоже на их почерк. Они ... нападают на тех, кто им кажется "нацистом" или из "Азова", - утверждает Евгений Карась.

Саму группу С14 также часто обвиняют в групповых нападениях на левых активистов и правозащитников, а также в разгоне ромского лагеря на Лысой горе в Киеве.

О росте агрессии со стороны праворадикалов в Украине, среди которых в частности организации С14 и "Национальный корпус", периодически предупреждают международные правозащитные организации.

Копірайт зображення Сергій Мазур Image caption Радикальные группы в Украине все чаще прибегают к агрессии, говорят правозащитники

Адвокат Дмитрия Вербича рассказала BBC News Украина, что версию нападения левых радикалов действительно рассматривают, "но угроз не было, поэтому обвинять кого-то конкретно трудно".

Намеков в соцсетях со стороны представителей левого движения об их возможной причастности к нападению на Вербича пока нет.

Сам Вербич рассказал, что во время нападения нападавшие молчали и не выкрикивали никаких лозунгов.

Копірайт зображення Facebook Дмитрия Вербича Image caption Дмитрий Вербич (крайний слева) на Донбассе

Оппоненты версии о причастности леворадикалов обращают внимание на то, что Дмитрий Вербич за последние годы отошел от активного участия в правом движении и не участвовал в так называемых "субкультурных войнах".

Еще одна версия, которую рассматривают друзья потерпевшего, - нападавших могли нанять "сепаратисты" или "пророссийски настроенные" люди. Реальных доказательств этого пока также не приводилось.

"Может, это была какая-то пророссийски настроенная молодежь, какие-то экстремисты. Или левого толка. Очень субкультурно это все выглядело", - рассказал сам Дмитрий Вербич во время общения с прессой возле больницы.

В конце концов, рассматривают также и "чеченский след".

Во время нападения Дмитрий Вербич был одет в футболу с изображением Исы Мунаева - командира батальона им. Джохара Дудаева, который воевал на Донбассе на стороне сил АТО и погиб в боях за Дебальцево зимой 2015 года.

Предполагают, что противники чеченской оппозиции случайно увидели мужчину с такой символикой, что и стало причиной нападения.

Реальных подтверждений такой версии, как и с "наемниками сепаратистов", также пока нет.

Колото-резаная рана

Копірайт зображення Facebook Дмитра Вербича Image caption Дмитрий Вербич говорит, что злоумышленники нападали молча

Адвокат Дмитрия Вербича рассказала, что у него колото-резаная рана спины.

В то же время, во время нападения нож наткнулся на кость и не дошел до почек или других важных органов.

А удары молотком не причинили значительного вреда, ведь мужчина отбивался и уклонялся.

Тем не менее, он остается в больнице в сопровождении друзей, ведь, по словам Натальи Фещук, "существуют опасения за его жизнь".

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