"Пять раз в день мне было мало": рассказ сексоголика

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Можно ли считать сексуальную зависимость расстройством? У специалистов мнения на этот счет расходятся, некоторые психологи считают, что людям, испытывающим подобные проблемы, стоит оказывать бесплатную помощь в рамках Национальной системы здравоохранения.

Два сексоголика рассказывают о своем личном, непростом опыте.

"В худшие дни даже пять раз в день заниматься сексом было недостаточно", - признается мать троих детей 37-летняя Ребекка Баркер, рассказывая о своем непреодолимом сексуальном влечении, которое четыре года назад разрушило отношения с близким ей человеком.

Это пристрастие вынуждало ее постоянно требовать секса от ее тогдашнего гражданского мужа.

"Это буквально было первым, о чем я думала, просыпаясь по утрам, это было совершенно неотвязно, - рассказывает Ребекка. - Мне казалось, что всё вокруг мне напоминает именно об этом. Я думаю, что это было связано с моей депрессией и нехваткой серотонина. Как будто все мое тело жаждало только этого".

"Секс на мгновения придавал мне сил, но пять минут спустя мне снова начинало хотеться. Я стала затворницей. Я сидела дома, потому что мне было стыдно, что это всё, о чем я думаю. И даже несмотря на то, что никто не мог читать мои мысли, я чувствовала себя неловко в компании", - продолжает женщина.

Копірайт зображення Rebecca Barker Image caption Ребекке пришлось полностью изменить жизнь, чтобы избавиться от своей зависимости

Полностью изменила жизнь

Сексуальная аддикция серьезно сказалась на отношениях Ребекки и ее партнера, и даже несмотря на то, что поначалу ему было приятно ее возросшее внимание, в конце концов они расстались.

"Поначалу он нормально это воспринял, но ближе к концу совершенно не мог меня понять. Спустя несколько месяцев он стал задавать вопросы о том, почему и откуда это все взялось? Он обвинял меня в том, что у меня с кем-то роман - он думал, что я, должно быть, чувствую себя виноватой и поэтому хочу с ним заниматься сексом", - рассказывает Баркер.

В ноябре 2014 года Ребекка решила сделать перерыв в отношениях со своим партнером и переехала на время к своей матери.

"Перед тем как уехать, я сказала ему, что мне надо отдохнуть. Он меня отпустил, но после этого наши отношения довольно быстро завершились. Я в тот момент уже ходила к психиатру, и она все время твердила, что может предложить мне другое лекарство, но ни разу не сказала, что существуют группы поддержки или что-то вроде этого", - говорит Ребекка.

Диагноз "депрессия" был поставлен Ребекке в 2012 году после рождения ее третьего ребенка. После того, как в 2014 году ей стало хуже и развилась ее сексуальная зависимость, она сменила работу, рассталась с гражданским мужем и переехала жить во Францию.

"Я изменила свою жизнь, чтобы побороть свою депрессию и зависимость, и мне это помогло", - признается она.

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Людям, страдающим сексуальной зависимостью, необходимо оказывать бесплатную психологическую помощь в рамках Национальной системы здравоохранения.

К этому призывает крупнейшая в Британии благотворительная организация Relate, оказывающая психологическую помощь семейным парам.

Что такое сексуальная зависимость?

Организация Relate определяет сексуальную зависимость как "сексуальную активность любого рода, которая выходит из-под контроля" .

. Количество психологов-сексологов в психологической службе "Ассоциация по терапии сексуальной зависимости и навязчивых состояний" (ATSAC) удвоилось за последние пять лет до 170 человек .

за последние пять лет . Согласно данным опросника, который заполнили с 2013 года 21 058 человек на вебсайте, оказывающем помощь сексуально зависимым, 91% из тех, кому нужна помощь - мужчины .

из тех, кому нужна помощь - . Из них самую большую группу в 31% составляют мужчины в возрасте 26-35 , 1% - моложе 16-ти лет, и 8% - старше 55-ти.

в 31% составляют мужчины , 1% - моложе 16-ти лет, и 8% - старше 55-ти. Ожидается, что в мае 2019 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) одобрит включение "обсессивно-компульсивного расстройства на сексуальной почве" в новое издание своего справочника "Международная классификация болезней".

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) одобрит включение "обсессивно-компульсивного расстройства на сексуальной почве" в новое издание своего справочника "Международная классификация болезней". Эксперты Национальной службы здравоохранения в Британии расходятся во мнении относительно того, является ли сексуальная зависимость расстройством, и в настоящий момент не оказывают психологическую поддержку по этому вопросу, перенаправляя пациентов в благотворительную службу Relate.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам Грэма, разговор с женой принес ему облегчение

Расплата за секс

Грэм - просивший изменить его имя - признается, что его сексуальная обсессия привела к тому, что он начал изменять жене с "сотней" проституток, что в свою очередь вызвало у него душераздирающее чувство вины.

"Когда у тебя такая полномасштабная аддикция, то ты только об этом и думаешь, с утра и до вечера. Это было ужасно, противно даже - ничего "сексуального" в этом не было. Когда просыпаешься утром с букетом хламидий, то ничего приятного в этом нет. Это принесло огромный вред, жизнь разрушило", - говорит он.

Как рассказывает Грэм, которому сейчас за шестьдесят, в течение нескольких лет у него уходили сотни фунтов в месяц на секс; у него даже отношения сложились с несколькими женщинами, оказывавшими ему сексуальные услуги.

"То, что началось с одного романа на работе, привело к другому, но в отличие от большинства офисных романов мой проистекал не из того, что кто-то из его участников не был счастлив в браке, мой проистекал из аддикции, которую я каждый день должен был подкармливать", - поясняет он.

"У тебя сначала возникает один роман, а потом хочется еще и еще. Я вскоре понял, что самый быстрый и удобный способ удовлетворения моей зависимости для меня - это платить за секс. Я встречался с сексуальными работницами и девушками из агентств, предоставляющих эскорт-услуги, по три-четыре раза в неделю", - продолжает Грэм.

"Это то же самое, что быть алкоголиком; у тебя в голове выстраивается целый цикл: ты уже чувствуешь себя на подъеме от одной мысли о том, как это произойдет, а затем ты все это воплощаешь в жизнь. А потом, когда все закончилось, ты чувствуешь сожаление, даешь себе слово, что больше никогда этого не повторишь", - признается мужчина.

"Анонимные сексоголики"

Грэм покончил с этой ужасной двойной жизнью, когда его жена обнаружила его электронное письмо определенного содержания и потребовала от него объяснений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медицинские эксперты расходятся во мнении относительно того, является ли сексуальная зависимость расстройством

Тогда он обратился за помощью в организацию психологической помощи "Анонимные сексоголики" (SAA), у которой 78 групп поддержки по всей Британии, и вот уже несколько лет ему удается воздерживаться от секса на стороне.

"Когда это все обнаружилось, я помню, что подумал тогда: "Господи, теперь, может быть, что-нибудь изменится!" Я стал ходить в группу SAA, где лечение основано на воздержании. Я называю это "из стыда - в добродетель". Это такое облегчение - посещать встречи группы поддержки и понимать, что есть и другие люди, кто в таком же, как ты, жутком состоянии", - признается Грэм.

"Людям в подобной ситуации я хочу сказать, что выход есть, и из этого порочного круга можно вырваться", - говорит он.

Психолог Питер Саддингтон из организации Relate говорит, что есть психотерапевтическая помощь и групповые сессии для сексоголиков, но в основном в частном порядке.

"(Зависимые. - Ред.) осознают, что это наносит вред, но они не могут остановиться и понимают, что им нужна помощь, чтобы что-то изменить. У алкоголиков есть "Анонимные алкоголики", но они также могут обратиться в (бесплатную. - Ред.) Национальную службу здравоохранения, предлагающую помощь людям с алкогольной или наркотической зависимостью", - отмечает эксперт.

"Так что было бы логично, чтобы (сексоголики. - Ред.) могли пойти к своему семейному врачу и получить помощь, поскольку это оказывает разрушающее воздействие как на них самих, так и на их взаимоотношения, на их близких, на их финансовое положение и душевное здоровье", - говорит психолог.

Представитель министерства здравоохранения и социальной помощи отметил, что люди, думающие, что у них есть сексуальная зависимость, могут обратиться за помощью через вебсайт NHS Choices, где собраны нужные контакты, в частности таких организаций, как Relate, Sexaholics Anonymous, SAA и ATSAC.

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