"Больше вреда, чем пользы": британские ученые о скрининге рака груди

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Плановые обследования молочных желез на предмет выявления рака груди на ранней стадии наносят больше вреда, чем пользы, утверждают британские врачи.

Как пишет в газете Times группа из 15 врачей, женщины, которые пропустили свой очередной скрининг, не должны впадать в панику, а медработники не должны со своей стороны запугивать женщин.

Это открытое письмо опубликовано на волне разразившегося в Англии скандала в связи с тем, что 450 тысяч женщин не получили приглашения на очередной скрининг из-за сбоя в компьютерной программе.

В Соединенном Королевстве в рамках Национальной Службы здравоохранения маммография предлагается каждые три года всем женщинам в возрасте от 50 до 70 лет.

Благотворительные организации по борьбе с раком груди утверждают, что подобный скрининг предоставляет женщинам наилучший шанс раннего обнаружения опухоли.

"Без разницы"

В своем письме-обращении в газету группа ученых и семейных врачей утверждают, в частности, что женщины в возрасте от 70 до 79 лет, которым предлагается скрининг, чтобы восполнить пропущенный визит в клинику, должны соглашаться на это только в том случае, если они обнаружили у себя затвердение в груди или какой-либо другой симптом.

"Лучший совет в таком случае - смотреть дарёному коню в рот. Программа скрининга молочных желез в основном наносит больше непреднамеренного вреда, чем приносит пользы, и это постепенно признается во всем мире, - утверждают специалисты. - Многие женщины, как и врачи, теперь избегают скрининга молочных желез, поскольку это не влияет на общую смертность".

По их словам, утверждения о том, что подобный скрининг помогает спасти жизни, нивелируются смертностью в результате медицинского вмешательства.

К тому же, как указывают специалисты, скрининг не предотвращает развития наиболее опасных и неизлечимых форм рака.

"Как ни парадоксально, но выявлять некие отклонения, которые под микроскопом выглядят как рак (прежде чем он появился), может быть слишком рано и ненужно", - говорится в опубликованном письме.

Среди подписавших это письмо - профессор Сюзан Бьюли, специалист по женским болезням из лондонского King's College, и профессор Майкл Баум, хирург Университетского колледжа в Лондоне.

Ранее на минувшей неделе стало известно о том, что в результате компьютерной ошибки, датируемой 2009-м годом, многие женщины в Англии не получали регулярного приглашения на скрининг, что могло обернуться преждевременной смертью от рака груди 270 женщин.

Минздрав Англии заявил, что не подозревал об этой широкомасштабной проблеме вплоть до января 2018 года, и теперь намерен до конца мая разослать всем 309 000 женщинам приглашения на пропущенную маммографию.

"Две стороны медали"

По оценкам Национальной службы здравоохранения, программа регулярного скрининга груди помогает спасти одну жизнь на каждые 200 женщин - итого около 1200 в год.

Однако примерно у трех женщин из каждых 200, прошедших маммографию, выявляют раковые клетки, которые никогда бы не развились в смертельно опасную форму рака - и в итоге получается, что примерно 4 тысячам женщин каждый год предлагается ненужное лечение.

При этом, как полагает заведущая отделом исследований и связей с населением в благотворительной организации Breast Cancer Фиона Хейзелл, совершенно правильно, что британский минздрав предлагает женщинам пройти маммографию, которая не была им сделана вовремя.

Она отмечает, что "программа скрининга по-прежнему предлагает женщинам наилучший шанс выявить рак груди на ранней, более поддающейся лечению, стадии, что увеличивает вероятность благополучного исхода".

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Такого же мнения придерживается клинический директор другой организации, Breast Cancer Care, Эмма Пеннери. По ее словам, скрининг молочных желез "остается лучшим способом" выявления ранней стадии рака груди. При этом она признает, что "есть две стороны медали, и считается, что на каждую спасенную жизнь приходятся три женщины, получившие ненужное лечение".

"Но очень важно, чтобы каждая женщина определенной возрастной категории имела возможность пройти скрининг и получила бы всю информацию о плюсах и минусах, чтобы она сама сделала вывод о том, нужно ли ей это", - добавила Пеннери.

В то же время Сара Хайм из Cancer Research UK отмечает, что женщины могут быть уверены в том, что "ущерб от ошибки, вероятнее всего, будет значительно меньшим, чем может быть прогноз при наихудшем раскладе".

"У скрининга есть минусы, как и плюсы, так что в то время как неизвестное количество женщин не воспользуются возможностью обнаружить у себя рак груди на ранней стадии с помощью скрининга, кто-то другой избежит получения ненужного лечения, которое бы все равно не повлияло бы на их продолжительность жизни", - сказала специалист.

"Не вредно также помнить о том, что 72% случаев рака груди диагностируется, когда сами женщины обнаруживают у себя уплотнение или другие симптомы, так что скрининг - это не единственный способ выявить отклонения", - отметила Сара Хайм из Cancer Research UK.

По данным этой организации, ежегодно в Британии более 11 000 человек умирают от рака груди.

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