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Американский писатель Марк Твен, как утверждают, часто говорил, что бросать курить было легко - он делал это сотни раз. Позже он умер от рака легких.

Общество признает существование зависимости от определенных веществ, таких как никотин, алкоголь, другие наркотики, а также вред, который они могут нанести. Однако, когда речь заходит о сексе, мнения специалистов о том, является ли зависимость от него реальностью или мифом, отличаются.

На данный момент сексозависимость - не клинический диагноз, поэтому мы не располагаем официальной информацией о количестве обращений в медицинские учреждения по этому поводу.

Сайт самопомощи для тех, кто считает, что сталкивается с зависимостью от секса или порно, опросил 21 тысячу человек, посетивших этот ресурс с 2013 года.

91% из них были мужчинами, а 10% обращались за помощью к врачу.

В 2013 году рассматривалась возможность включения зависимости от секса в "Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам" (DSM), ключевой инструмент диагностики как в США, так и в Великобритании. Однако предложение отклонили из-за недостатка убедительных доказательств.

Но сексуальное поведение навязчивого характера сейчас предлагают включить в "Международный классификатор болезней», разработанный Всемирной организацией здравоохранения.

Страсть к азартным играм ранее рассматривалась как поведение навязчивого характера, но после получения новых доказательств в 2013 году получила официальный статус зависимости, как и булимия.

Врачи считают, что с сексуальной зависимостью может повториться та же история.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Исследователи обнаружили, что во время просмотра порнофильмов, активизируются те же нервные структуры в мозге, отвечающие за удовольствие, что и при употреблении наркотиков

В исследовании, опубликованном в 2014 году, предполагалось, что активность мозга у "сексозависимых", которые смотрят порно, аналогична мозговой активности наркоманов, когда им показывают любимый наркотик.

Тогда ведущий научный сотрудник из Кембриджского университета доктор Валери Вун отметила BBC: "Это первое исследование, посвященное людям, страдающим от этих расстройств, и их мозговой активности, но я не думаю, что мы сейчас понимаем достаточно, чтобы сказать наверняка, что это зависимость".

"Поиск вознаграждения"

Почетный профессор британского Открытого университета Доктор Фредерик Тойтс отмечает, что есть две основные черты, выражающие зависимость: поиск вознаграждения или удовольствия, а также существование конфликта относительно этого поведения. Стремление к вознаграждению - это то, что, по мнению многих экспертов, отличает зависимость от навязчивого поведения, хотя есть и поразительные общие черты.

Зависимые люди нацелены на достижение удовольствия в краткосрочном плане, даже если потери в долгосрочном плане могут превзойти это. В отличие от этого, люди с навязчиво-маниакальным расстройством делают вещи, от которых они не получают никакого удовольствия, говорит ученый.

Но ведь мы все ищем удовлетворения. Так что же отличает обычное поведение поиска удовольствия от зависимости?

Психолог доктор Харриет Харрод считает, что поведение становится зависимостью, когда достигает такой интенсивности, что наносит вред человеку и тем, кто его окружает.

По ее мнению, зависимость от азартных игр или булимия признаны состояниями, которые можно диагностировать, но сексуальная зависимость - нет, потому что они существуют в общественном сознании дольше.

Это значит, считает доктор Харрод, что больше людей должны обратиться за медицинской помощью по этому поводу, предоставляя больше доказательств для признания их поведения как состояние зависимости.

Клинический психолог доктор Абигейл Сен считает, что сексуальное поведение может вызвать зависимость, но для людей, борющихся с чувством неуверенности в себе, сам секс является вторичным. Основные их проблемы - депрессия, тревога или травмы, что приводит к использованию секса как механизма преодоления этих проблем.

"Различные виды деятельности и вещества активируют нервные структуры мозга, ответственные за удовольствие, различными путями, но они их все же активируют", - говорит она.

Однако она не уверена, что признание наличия сексозависимости обязательно поможет людям, особенно тем, кто использует секс, чтобы справиться с другими проблемами. И это может привести к преувеличениям в постановке диагноза.

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Зависимость от секса - это миф?

Впрочем, не все согласны, что сексуальная зависимость действительно существует как состояние человека.

Врач-сексолог Дэвид Лей, написавший книгу "Миф о сексуальной зависимости" отмечает, что поведение, которое обычно называют сексуальной зависимостью, на самом деле являются симптомами неизлечимых расстройств настроения и тревожных расстройств.

"Приравнивать секс или мастурбацию к алкоголю и наркотикам - абсурдно. Алкоголики могут умереть после отказа (от алкоголя. - Ред.)", - отмечает Лей.

Он добавляет, что "понятие сексуальной зависимости базируется на моральных ценностях относительно того, что такое здоровый секс".

"Вы сексозависимы, если у вас больше секса или он разнообразнее, чем у терапевта, который ставит вам диагноз", - объясняет доктор Лэй.

В научном исследовании о включении сексуального поведения навязчивого характера в следующее издание "Международного классификатора болезней" группа исследователей, в частности доктор Вун, пытается избежать подобной ловушки.

Ученые считают, что диагноз не следует использовать "для описания высокого уровня полового влечения и сексуального поведения" или на основе "психологического стресса, связанного с моральными суждениями либо не одобрением полового влечения".

Однако для этих исследователей, а также для тех, кто хочет, чтобы подобное состояние человека официально признали как зависимость, наличие четкой клинической характеристики является важным условием того, чтобы люди могли получить помощь. Независимо от того - является ли поведение, свидетельствующее о зависимости, непосредственной проблемой или симптомом более сложных проблем.

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