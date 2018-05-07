Как инспектор Ляля проверяет дороги на Волыни
В Волынской области состояние дорог проверяет маленькая кукла, которую фотографируют на плохих участках дороги и таким образом привлекают внимание местных властей.
Автор проекта, редактор местного интернет-издания Андрей Медина говорит, что кукла находит ямы и выбоины на дорогах, фотографируется в них, а потом эти фото публикуют на местном сайте.
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"Часто местная власть реагирует на эти замечания", - говорит Медина.
Рождение инспектора Ляли
Возникла идея создать проект по проверке состояния дорог в Волынской области. Для этого нужен был какой-то предмет, который бы измерял глубину ям.
"Сначала мы думали о спичках или сигаретах, но это грубо. Затем возникла идея использовать игрушки, например, робота или другого героя", - говорит Андрей Медина.
Однако, учитывая, что у него две дочери, дома нашел только кукол.
Так стартовал проект с инспектором Лялей.
Со временем, конечно, кукла портится и уничтожается. "Однажды ее переехали, а как-то - утащила собака", - рассказывает Андрей.
Именно поэтому у него есть запас таких кукол, одежда для них и шляпки, которые заказывает из Китая.
Что делает Ляля?
Основатель проекта рассказывает, что в Волынской области, как и по всей Украине, есть много плохих участков дорог. "Инспектор Ляля" выезжает на такие места, проверяет их и фотографируется.
Все фото Андрей Медина выкладывает на своем сайте. И в некоторых проблемных местах власть реагирует и ремонтирует дорогу.
"Мы начали этот проект, и нам понравилось. Сегодня мы видим, что это действует и привлекает внимание", - говорит он.
По словам автора идеи, это некоммерческий проект, а куклы покупают за средства от рекламы на сайте.
Пока инспектор Ляля работает только в Волынской области, но если это будет интересно другим регионам, Андрей не против поделиться опытом.
Состояние дорог в Украине
Нынешнее правительство Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом объявило своим приоритетом строительство дорог в стране.
В Кабмине заявили, что дороги будут нормальными не ранее, чем через 5 лет, и только при условии, что будет достаточно денег.
Чиновники признают, что ситуация критическая, но просят украинцев запастись терпением.
В "Укравтодоре" ранее откровенно признали, что 95% украинских дорог - "в очень плохом состоянии".
В государственном бюджете на 2018 год предусмотрели 44 млрд гривен на их ремонт и строительство. За эти средства планируется отремонтировать около 3 тысяч дорог.
Однако украинцы жалуются, что дороги остаются в плохом состоянии, а после зимы дорожное покрытие покрыли сплошные ямы.