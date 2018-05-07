Как инспектор Ляля проверяет дороги на Волыни

Копірайт зображення сайт "Буг"

В Волынской области состояние дорог проверяет маленькая кукла, которую фотографируют на плохих участках дороги и таким образом привлекают внимание местных властей.

Автор проекта, редактор местного интернет-издания Андрей Медина говорит, что кукла находит ямы и выбоины на дорогах, фотографируется в них, а потом эти фото публикуют на местном сайте.

"Часто местная власть реагирует на эти замечания", - говорит Медина.

Рождение инспектора Ляли

Копірайт зображення Сайт "Буг"

Возникла идея создать проект по проверке состояния дорог в Волынской области. Для этого нужен был какой-то предмет, который бы измерял глубину ям.

"Сначала мы думали о спичках или сигаретах, но это грубо. Затем возникла идея использовать игрушки, например, робота или другого героя", - говорит Андрей Медина.

Однако, учитывая, что у него две дочери, дома нашел только кукол.

Так стартовал проект с инспектором Лялей.

Копірайт зображення Сайт "Буг"

Со временем, конечно, кукла портится и уничтожается. "Однажды ее переехали, а как-то - утащила собака", - рассказывает Андрей.

Именно поэтому у него есть запас таких кукол, одежда для них и шляпки, которые заказывает из Китая.

Что делает Ляля?

Основатель проекта рассказывает, что в Волынской области, как и по всей Украине, есть много плохих участков дорог. "Инспектор Ляля" выезжает на такие места, проверяет их и фотографируется.

Копірайт зображення Сайт "Буг"

Все фото Андрей Медина выкладывает на своем сайте. И в некоторых проблемных местах власть реагирует и ремонтирует дорогу.

"Мы начали этот проект, и нам понравилось. Сегодня мы видим, что это действует и привлекает внимание", - говорит он.

По словам автора идеи, это некоммерческий проект, а куклы покупают за средства от рекламы на сайте.

Пока инспектор Ляля работает только в Волынской области, но если это будет интересно другим регионам, Андрей не против поделиться опытом.

Копірайт зображення Сайт "Буг"

Состояние дорог в Украине

Нынешнее правительство Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом объявило своим приоритетом строительство дорог в стране.

В Кабмине заявили, что дороги будут нормальными не ранее, чем через 5 лет, и только при условии, что будет достаточно денег.

Чиновники признают, что ситуация критическая, но просят украинцев запастись терпением.

Копірайт зображення Сайт "Буг"

В "Укравтодоре" ранее откровенно признали, что 95% украинских дорог - "в очень плохом состоянии".

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрели 44 млрд гривен на их ремонт и строительство. За эти средства планируется отремонтировать около 3 тысяч дорог.

Однако украинцы жалуются, что дороги остаются в плохом состоянии, а после зимы дорожное покрытие покрыли сплошные ямы.

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