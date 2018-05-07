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"Я был на шести европейских финалах и никогда не видел таких ужасных отелей и арендодателей", - жалуется в Facebook венгр Петер Макади, который 26 мая хотел приехать в Киев на финал Лиги Чемпионов.

Он пишет, что договорился о жилье еще в январе, но на прошлой неделе владелец потребовал от него в четыре раза большую сумму - в противном случае его бронирование будет отменено.

"Практически все мои друзья столкнулись с отменой бронирований и сейчас лихорадочно ищут другое жилье", - добавляет Петер.

И соцсети полны аналогичных историй. Пользователи выкладывают скриншоты с ценами отелей и квартир, которые выросли до пятизначных цифр за ночь, и живо обсуждают: это нормальная рыночная ситуация или же жадность и "жлобство".

А некоторые киевляне решили принять контрмеры и предложить иностранцам жилье на время финала ... бесплатно.

О таком намерении заявил даже президент Порошенко. А в Facebook возникли сразу несколько инициатив, которые помогают болельщикам и хозяевам найти друг друга.

Мы поговорили с организаторами нескольких из них.

Image caption Стоимость проживания в одном из киевских отелей на 26 мая - день финала Лиги Чемпионов в Киеве. В остальные дни этот номер стоит около 500 гривен

"Утереть нос отелям"

"В Украине много футбольных болельщиков, а давайте сделаем флешмоб :), давайте приютим болельщиков Ливерпуля у себя дома, на одну, две ночи найдётся где переночевать у многих и прикольно и гостеприимно и вы как фанаты с другими фанатами пообщаетесь и гостиницам нос утрем", - написала 5 апреля пользователь Фиона Юрьевна Нездешняя.

Ее идея многим понравилась. Друзья и незнакомцы стали присылать женщине свои контакты, и за два дня она собрала базу из около 50 хозяев.

Также нашлись волонтеры-переводчики, готовые связаться с иностранными фанклубами и рассказать болельщикам о бесплатном жилье.

Сейчас решают, как это лучше сделать, чтобы не выкладывать личные данные украинцев в открытый доступ.

Фиона Юрьевна рассказала BBC News Украина, что собственное жилье уже предложила двум болельщикам из Израиля. Женщину явно возмущает то, как обошлись с ними арендаторы, отменив бронь.

"Верю, что украинцы способны на щедрые поступки"

Того же 5 мая в Facebook появилась группа Kyiv FREE couch for football fans - "Киев: бесплатная койка для фанов".

"30 000 иностранных болельщиков ... получили неповторимую возможность переночевать в отеле на Нивках по цене месячной аренды шикарной виллы в Таиланде. Интересно, приедут ли эти люди снова в Киев и что расскажут друзьям?" - написал в своем Facebook ее основатель, 19-летний Виктор Килимар.

По состоянию на вечер понедельника - всего за два дня существования - группа собрала более 1000 участников и десятки предложений для иностранцев. Хотя особых усилий для ее раскрутки даже не прикладывали, рассказывает Виктор BBC News Украина.

Копірайт зображення Reuters Image caption Трофеи Лиги Чемпионов привезли в Киев 21 апреля

"Я верю, что у украинцев именно сейчас обостренное чувство справедливости, и они готовы на такие щедрые позитивные поступки", - говорит он.

В группу могут писать как желающие предложить жилье, так и фанаты, которые его ищут.

Хозяева могут описать свои пожелания относительно гостей - например, чтобы те болели за определенный клуб ("Реал" или "Ливерпуль"), не курили или не злоупотребляли алкоголем.

"Идея создать группу возникла после того, как увидел серию постов в Facebook о том, что сдают стоматологическое кресло, сдают неизвестный отель по цене Hyatt", - рассказывает Виктор.

"Когда цены (во время событий. - Ред.) растут вдвое, втрое - это естественно, но у нас растут в сто раз", - добавляет он.

Кроме того, в Facebook появился гештег #freekyivcouch4fans, по которому все желающие могут разместить объявление о приеме фанатов.

Сейчас им воспользовался, в частности, министр информполитики Юрий Стець.

"Предварительно познакомлюсь с гостями"

Светлана Призинчук - одна из тех, кто уже успел предложить бесплатное жилье двум испанцам с помощью группы Kyiv FREE couch for football fans.

"Я много лет жила за границей и у меня нет предвзятости или страха перед иностранцами", - рассказывает она.

Женщина не очень интересуется футболом, но владеет испанским, поэтому ее интересовала, в частности, возможность попрактиковаться в разговорном языке.

Также она на собственном опыте знает, как дорого снять жилье за ​​рубежом во время больших событий. Ее в аналогичной ситуации выручали друзья, поэтому сейчас она хочет символически за это отблагодарить. А кроме того - считает не совсем "адекватной" ситуацию с ценами.

У Светланы ранее уже останавливались друзья из разных стран, но незнакомцев она будет принимать впервые.

Чтобы не иметь неприятных сюрпризов, женщина собирается предварительно познакомиться с гостями - поговорить по Skype, попросить назвать место работы и направить сканы паспортов. Кроме того, она уже изучила их Facebook-страницы.

Виктор Килимар признает, что взять на себя ответственность за безопасность участников своей группы он не в состоянии.

Но вскоре планирует разработать и подготовить памятку для хозяев жилья.

Он также советует сфотографировать паспорт гостя и направить его знакомым, а также не брать домой людей с очень свежими аккаунтами.

Как относятся к таким инициативам

Копірайт зображення Reuters Image caption Стадионы к финалу Лиги Чемпионов готовы. Готово ли жилье?

На вопрос, не сталкивается ли он с негативной реакции со стороны тех, кто сдает жилье за ​​деньги, Виктор Килимар говорит, что ожидал такого, но пока у него только положительные отзывы.

В то же время Фиона Юрьевна рассказывает, что написала о своей инициативе в одной из групп об аренде жилья, и там ее пост удалили в течение часа. А администраторы еще и эмоционально раскритиковали ее идею.

Комментарии в соцсетях разнятся.

"Красавцы! Реально стыдно за Киев", - пишет Юрий Тимофеев.

"Так может футболистам обеих клубов скинуться для своих фанатов? Они в день зарабатывают больше, чем цена на аренду в Киеве, но почему-то их барыгами не называют", - считает Oleksandr Tsykalyuk.

"Украинцы такие - не заработают сами, и другие не смогут заработать :)" - иронизирует Roman Kovalenko.

Между тем иностранцы пишут в группе Kyiv FREE couch for football fans слова благодарности.

"Дорогие киевляне, словами не описать мою благодарность за то, что открываете дома для нас, фанатов. От имени болельщиков обеих команд огрооооомная благодарность за вашу доброту и щедрость. Люди Киева должны получить награду от FIFA и УЕФА", - написал Mayur Mungroo.

"Имидж Киева и его жителей пострадал. А такие жесты, как ваш, его улучшают", - добавил Marcos Blanco.

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