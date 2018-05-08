Украина - не Россия: как День Победы теряет популярность

Копірайт зображення ALEX MILYUKOV Image caption Участники акции "Бессмертный полк" в Одессе 9 мая 2017 года держат портрет маршала Георгия Жукова

Украинское общество постепенно меняет отношение ко Дню Победы 9 мая. С 2014 года его важность для украинцев стала существенно меньше, однако он до сих пор остается среди главных праздников года.

С 8 мая 2015 года в Украине официально отмечают альтернативную дату - День памяти и примирения, которая привязана не к советскому празднику, а к европейской традиции отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая.

Украинские власти пытаются делать упор именно на этот день, однако отменить выходной 9 мая и перенести на 8 не решились.

А для многих граждан с пророссийскими взглядами или ностальгией по СССР 9 мая стало традиционным случаем выразить свою позицию.

Проблем добавляет то, что одним из атрибутов празднования 9 мая с середины 2000-х годов была георгиевская лента, которую сейчас широко используют как свой символ боевики на Донбассе и которая запрещена в Украине.

Вместо этого украинские власти пропагандируют другой символ окончания войны - красный мак, привычный в Европе.

ВВС News Украина собрала опросы украинских социологов за последние десятилетия о Дне Победы, чтобы показать динамику отношения к празднику, который в последние годы вызывает в обществе много споров.

День Победы - не в приоритете

Последовательно следит за отношением к государственным праздникам Киевский международный институт социологии.

Начиная с 2013 года, еще до конфликта на Донбассе, они задают один и тот же вопрос: какие из этих праздников для вас самые важные или любимые? Выбрать можно сразу пять праздников из перечня десяти государственных, которые являются выходными днями.

Социологи указывают на четкую динамику - последние пять лет важность Дня Победы существенно упала.

Если в 2013 году 40% опрошенных указывали День Победы в пятерке самых важных, то в 2018-м таких остался 31%.

Наибольшее падение произошло именно за последний год.

В 2013 году День Победы был пятым в топ-5 лидеров, а сейчас он оказался на шестом месте, уступив Троице, которую важной называют 35%.

Самыми важными для украинцев, согласно этому исследованию, являются Пасха - 82%, Рождество - 81%, Новый год - 79%, Женский день - 45%.

День Независимости занимает седьмое место с 16%. С 2013 года его популярность выросла на 4%.

Копірайт зображення ALEX MILYUKOV Image caption Сейчас официальным символом празднования победы во Второй мировой войне в Украине стал красный мак

Социологи фиксируют, что в Украине религиозные праздники намного популярнее светских. Это тем интереснее, что в России ситуация противоположная.

Сравнение с Россией

Похожий вопрос россиянам ставит государственный ВЦИОМ. Там респондентам предлагают выбрать три праздника из списка.

В 2018 году у россиян на первом месте оказался День Победы - 71%, далее следует Новый год - 60% и Пасха - 31%. Затем в рейтинге 8 марта - 29% и Рождество - 25%.

Если в Украине за последние годы популярность религиозных праздников увеличивалась, то в России важность Рождества и Пасхи падала, а Дня Победы - стремительно росла.

8 или 9 Мая?

Все исследования показывают, что День Победы 9 мая все еще является одним из самых популярных украинских светских праздников.

И сравниться с ним по важности установленный в 2015 году День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, пока не может.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пасха - самый важный для украинцев государственный праздник

В исследовании КМИС в перечне праздников для выбора дату 8 мая не предлагали, потому что она не является выходным днем.

Зато в конце 2016 года социологическая группа "Рейтинг" по заказу польской академии наук спросила украинцев о важнейших светских праздниках.

Религиозных праздников в этом в перечне не было, и именно День Победы 9 мая стал самым популярным у украинцев.

В этом исследовании респондентам предложили выбрать из восьми светских праздников самые важные и расположить их с первого по восьмое место.

39% опрошенных поставили на первое место День Победы, а 30% - День Независимости.

Только 3% расположили на первом месте День памяти и примирения.

В целом День Победы в пятерку важнейших светских праздников включили 84% украинцев, а День Независимости - 81%.

Image caption На акциях ко Дню Победы запрещена советская символика

На момент проведения исследования 8 мая как День памяти и примирения отмечали только дважды, однако тогда уже 53% украинцев включали его в пятерку важнейших.

Еще один введенный недавно государственный праздник - День защитника Украины, который празднуют 14 октября, в пятерку включили 61% опрошенных.

Традиционно в этот день украинцы чествовали Украинскую повстанческую армию. В последние годы в Украине росло количество людей, которые положительно относятся и к ветеранам советской армии, и к воинам УПА.

Символический праздник

В марте 2015 года, как раз перед официальным объявлением 8 мая Днем памяти и примирения, центр "Социальный мониторинг" поинтересовался, когда стоит отмечать день окончания войны - 9 или 8 мая.

Тогда 78% населения Украины считали, что этот праздник нужно продолжать отмечать 9 мая. 8% хотели перенести его на 8 мая, а еще 8,3% считали, что отмечать его не нужно вообще.

В июне 2017 года группа "Рейтинг" посмотрела на 9 мая с другой стороны. Они спросили, чем именно является для респондентов День Победы 9 мая, предолжив выбрать из нескольких вариантов ответа.

82% сказали, что это празник имеет "значимый символизм", 7% назвали его пережитком прошлого, еще 7% - обычным выходным днем, а 2% - просто обычным днем.

Image caption В Киеве в 2017 году 9 мая сотни киевлян почтили память погибших во Второй мировой войне в парке Славы

С 2003 по 2011 год похожий вопрос украинцам ставил центр имени Разумкова.

В то время цифры практически не менялись из года в год - 70% украинцев отвечали, что День Победы для них - это "действительно большой праздник".

Для 23% опрошенных это был "обычный официальный праздник", а для 4% - "обычный выходной". Еще 1% опрошенных выбирал вариант, что 9 мая должен быть рабочим днем.

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