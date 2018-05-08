Что такое "стресс" и может ли он быть полезен?

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Мы говорим о стрессе как ежедневном отрицательном опыте и ищем способы его преодоления. Что же кроется за словом "стресс", и обоснованы ли научно рекомендации по его уменьшению?

Ответ тела на внезапные изменения вокруг, угрожающие нашей безопасности или комфорту, называется стрессовой реакцией. Способность быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к тяжелым временам - эволюционное достижение. То есть это хорошо.

Копірайт зображення Daria Prokopyk Дарья Прокопик, научный блогер Окончила Киево-Могилянскую Академию в 2007 году. По специальности биолог, занималась генетикой, иммунологией и преподавала в НаУКМА.

Другое дело, что стрессовые факторы теперь совершенно другие, а наша реакция - та же. На современного человека уже не нападают дикие звери, от которых нужно бежать. Мы переживаем из-за карьеры, ипотеки и новостей в интернете.

Стресс бывает разный

Стресс бывает острый - на нас едва не наехал автомобиль. Бывает среднесрочный - например, сессия в университете. А бывает хронический. Это война, жизнь в опасных условиях или работа с большой ответственностью и низкой поддержкой.

Выделяют эустресс - нашу попытку приспособиться к сложным, но положительным изменениям в жизни: новой интересной работе или совместной жизни. Мы успеваем привыкнуть к изменениям, хотя сначала нам тревожно.

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Бывает дистресс - реакция на неприятные, печальные и угрожающие изменения в жизни. Например, насилие в семье, разрыв отношений или война.

Наибольший вред нашему благосостоянию наносят хронический дистресс - он истощает, и эпизодический острый стресс - он каждый раз происходит неожиданно.

Что происходит во время стресса?

Классическая теория стресса различает три стадии: острый стресс, привыкание и истощение. Именно привыкание помогает нам пережить войну или продолжительную болезнь. Но истощение нужно предотвратить.

И сознание, и подкорковые структуры мозга посылают сигналы об опасности в гипоталамус. Это небольшая часть мозга, которая дирижирует гормональные, биохимические и некоторые поведенческие процессы в теле. Он запускает выделение гормонов кортизола и адреналина надпочечниками. Активируется симпатическое звено вегетативной нервной системы. Все это готовит нас к сценарию "бей или беги".

Острый стресс - это учащенное сердцебиение, расширенные зрачки, повышенный уровень глюкозы в крови, расщепление жиров в запасах, но и остановка пищеварения. Но долго в таком состоянии мы жить не можем.

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Как на нас действует хронический стресс?

Гормон стресса кортизол полезен, когда он выделяется в ответ на непродолжительный стрессор, или утром, даря нам пробуждение без будильника. Когда его постоянно много, это нам вредит.

Кортизол способствует задержке воды и ионов в теле, то есть отекам. Он мешает мышцам и коже восстанавливаться. Длительное воздействие кортизола ухудшает способность кишечника всасывать витамины и микроэлементы. Волосы накапливают сверхвысокие дозы кортизола, а также хуже растут и меньше живут. Хронический стресс подавляет иммунный ответ, особенно способность распознавать и убивать опухолевые клетки. Изменения в дневных колебаниях кортизола приводят к нарушениям сна и состоянию хронической усталости.

Стресс во время беременности особенно опасен, так как ухудшает умственные способности детей и приучает их к высоким дозам кортизола. Такие дети потом живут в состоянии хронической беспричинной тревоги, пишет автор книги "Правила развития мозга" проф. Медина.

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Длительные отрицательные эмоции передаются на блуждающий нерв. Он идет к сердцу, кишечнику, легким, и его чрезмерное возбуждение мы ощущаем как физическую боль в груди, а также оно может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.

Длительный стресс чрезмерно активизирует симпатическую нервную систему и подавляет парасимпатическую - ту, которая отвечает за физиологические процессы в состоянии комфорта. Это увеличивает риск хронических болезней.

Кроме того, стресс влечет и новые вредные привычки: много кофе, алкоголя, курения ради успокоения и общения. Также это нарушение пищевого поведения. Люди либо перестают о себе заботиться и едят малопитательную пищу, либо переедают.

Кортизол усиливает аппетит и тягу к сладкому и жирному. А пирожные, в свою очередь, дарят мозгу удовольствие. Этот замкнутый круг приводит к привычкие "заедать стресс" и лишнему весу впоследствии. Одним из эффектов чрезмерного воздействия кортизола является отложение висцерального жира. Это сильно нарушает гормональный баланс.

Какие есть способы преодоления стресса?

Прежде всего советуют разобраться, ведет ли этот стресс к хорошим изменениям, или к плохим. Какие стрессоры можно устранить или считать незначительными? Если причина стресса существенна и пока непреодолима, то советуют принять меры по снижению вреда от стресса.

Нарушенный проблемами образ жизни порождает новые проблемы со здоровьем и мешает преодолевать стресс. Следует иметь четкий режим дня. Просыпаться, ложиться спать и есть в одно и то же время, достаточно отдыхать и письменно планировать следующий день. Это позволит хорошо восстанавливаться, наладить биоритмы, а предсказуемость жизни наш организм воспринимает как признак жизни без стресса.

Стоит найти себе группу поддержки - близких людей, которые понимают ваше состояние и могут помочь разговором или в быту, способствовать установлению здорового режима, устранению стрессоров и ощущения изоляции.

Следует сознательно подойти к питанию: не пропускать приемы пищи, но не переедать, не перекусывать, есть полноценную еду, а не сладости и алкоголь.

Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей. Этот совет универсальный, но во время стресса его соблюдение особенно важно. Ведь витамины В12, В6, фолиевая кислота, таурин, содержащиеся в этих продуктах, участвуют в образовании нейромедиатора гамма-аминобутировой кислоты (ГАБК). Она помогает успокоению и снижает уровень кортизола.

Жиры яичных желтков также имеют этот эффект. А продукты, богатые аминокислотой триптофан - молочные продукты и хумус - способствуют образованию серотонина.

Регулярные аэробные упражнения, бег, езда на велосипеде помогают преодолевать стресс. Прежде всего потому, что во время движения человек отвлекается и отдыхает мыслями. Кроме того, от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканнабиноиды - соединения, которые дарят нам счастье, удовольствие и эйфорию. То есть улучшают настроение. Регулярный бег нормализует тонус блуждающего нерва и восстанавливает баланс автономной нервной системы.

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Уборка является одним из эффективных способов уменьшения стресса. Советуют убирать вдумчиво: мыть посуду, осознавая этот процесс, запах моющего средства и сияние чистой поверхности. "Быть здесь и сейчас" снижает тревожность и воображаемый стресс от мыслей о ситуациях, которые еще не произошли.

Преодолевать стресс можно пением. Во-первых, навязчивые мысли, вызывающие тревожность, советуют пропеть много раз. Когда-то они потеряют свой смысл и перестанут пугать. Во-вторых, пение хором существенно снижает уровень кортизола, позволяет почувствовать причастность и доверие, а также синхронизирует сердца певцов. В заключение, музыка, которую слушали перед стрессовой ситуацией, помогала легче ее пережить.

Снижать уровень кортизола помогает гормон окситоцин. Он выделяется, когда мы обнимаемся, любим, спим без одежды, гладим животных и чувствуем связь с окружением. Опыты показали, что рабочая среда, которая способствует тактильному контакту, - менее стрессовая.

Следует помнить, что далеко не все события стоят наших переживаний. Нужно не просто прятаться от стресса, а пытаться активно дать ему отпор.

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