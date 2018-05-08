Каннский фестиваль: 10 самых ожидаемых фильмов

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Во вторник, 8 мая, во Франции откроется 71-й Международный Каннский кинофестиваль.

Какие фильмы привлекут наибольшее внимание во время мероприятия, которое продлится до 19 мая?

"Все знают"

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Фестиваль откроет показ фильма, в котором главные роли сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Это картина о домашних тайнах, которую снял иранский кинорежиссер Асгар Фархади.

В основу сюжета легла история супругов, приехавших из Буэнос-Айреса в свой родной испанский поселок. Их ждет ряд неожиданных и неприятных событий, которые изменят всю их жизнь.

"Черный клановец"

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Американский режиссер Спайк Ли уже не раз получал награды от Каннского кинофестиваля.

В этом году он представляет приключенческий фильм "Черный клановец" по одноименной книге Рона Столлуорта.

Это картина о реальной истории афроамериканского полицейского из Колорадо, который проникает в местную группировку Ку-клукс-клана.

В фильме снялись Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер и Тофер Грейс.

"Под Силвер-Лэйк"

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Режиссер Дэвид Роберт Митчелл вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля с картиной "Под Силвер-Лэйк".

В центре сюжета - парень по имени Сэм, которого играет Эндрю Гарфилд. Он расследует странные обстоятельства исчезновения своего соседа.

"Холодная война"

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Это драматический фильм, созданный польским режиссером Павлом Павликовским.

В центре сюжета - история любви в Европе в 1950-х годах.

"Холодная война" стала следующей особой работой режиссера после религиозной драмы "Ида", получившей награду BAFTA как лучший иностранный фильм в 2015 году.

"Человек, который убил Дон Кихота"

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Вольная интерпретация романа Мигеля де Сервантеса режиссера Терри Гиллиама закроет Каннский фестиваль.

Режиссер несколько раз пытался создать этот фильм - и вот наконец завершил его.

В главных ролях - Джонатан Прайс и Адам Драйвер.

"Соло. Звездные Войны. История"

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Это фильм внеконкурсной программы фестиваля режиссера Рона Говарда по вселенной "Звездных войн".

Главную роль играет Олден Эренрайк, а события фильма происходят в период между эпизодами "Месть ситхов" и "Новая надежда".

"Дом, который построил Джек"

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Последний раз, когда датский режиссер Ларс фон Триер привозил фильм в Канны, его объявили персоной "нон-грата" из-за необдуманных высказываний об Адольфе Гитлере и нацизме.

Теперь, похоже, ему это простили, так как режиссер привез новый психологический триллер "Дом, который построил Джек".

События в фильме происходят в 1970-1980-x годах и рассказывают о человеке по имени Джек, который за 12 лет стал серийным убийцей в американском штате Вашингтон. И каждое убийство он рассматривает, как произведение искусства.

Звездный состав фильма - Ума Турман, Мэтт Диллон, Райли Кио и Бруно Ганц.

"451 градус по Фаренгейту"

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В главных ролях сыграли американские актеры Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.

В центре сюжета - общество, в котором пожарные сжигают книги. Главный герой - футуристический пожарный - начинает сомневаться в правильности своих действий.

Фильм снят по одноименному роману Рэя Брэдбери.

"Уитни"

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Документальная лента рассказывает о трагической жизни и перипетиях в карьере Уитни Хьюстон.

Режиссер Кевин Макдональд получил доступ к записям домашнего видео и живых выступлений, которые ранее не публиковались.

Этот жанр для режиссера не нов, поскольку до этого он создал фильмы о Мике Джаггере и Бобе Марли.

"Папа Франциск. Человек слова"

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Немецкий режиссер Вим Вендерс получил беспрецедентный доступ к Папе в течение двух лет, чтобы создать скорее "персональное путешествие", чем биографический документальный фильм.

Результат - фильм, в котором описаны идеи и послания понтифика, что гарантирует ему лестные отзывы в газете Ватикана.

Вим Вендерс лично представит фильм в Каннах. У Папы Франциска, к сожалению, другие планы.

На фестивале в этом году покажут и украинскую картину.

Режиссер Сергей Лозница с художественным фильмом "Донбасс" вошел в программу "Особый взгляд" 71-го Каннского кинофестиваля.

Сценарий фильма основан на документальных материалах, его совместно сняли Германия, Украина, Франция и Нидерланды.

По словам Лозницы, он хотел обратить внимание "творцов и политиков" на проблему Донбасса.

Картину снимали в Кривом Роге.

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