Каннский фестиваль: 10 самых ожидаемых фильмов
Во вторник, 8 мая, во Франции откроется 71-й Международный Каннский кинофестиваль.
Какие фильмы привлекут наибольшее внимание во время мероприятия, которое продлится до 19 мая?
"Все знают"
Фестиваль откроет показ фильма, в котором главные роли сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Это картина о домашних тайнах, которую снял иранский кинорежиссер Асгар Фархади.
В основу сюжета легла история супругов, приехавших из Буэнос-Айреса в свой родной испанский поселок. Их ждет ряд неожиданных и неприятных событий, которые изменят всю их жизнь.
"Черный клановец"
Американский режиссер Спайк Ли уже не раз получал награды от Каннского кинофестиваля.
В этом году он представляет приключенческий фильм "Черный клановец" по одноименной книге Рона Столлуорта.
Это картина о реальной истории афроамериканского полицейского из Колорадо, который проникает в местную группировку Ку-клукс-клана.
В фильме снялись Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер и Тофер Грейс.
"Под Силвер-Лэйк"
Режиссер Дэвид Роберт Митчелл вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля с картиной "Под Силвер-Лэйк".
В центре сюжета - парень по имени Сэм, которого играет Эндрю Гарфилд. Он расследует странные обстоятельства исчезновения своего соседа.
"Холодная война"
Это драматический фильм, созданный польским режиссером Павлом Павликовским.
В центре сюжета - история любви в Европе в 1950-х годах.
"Холодная война" стала следующей особой работой режиссера после религиозной драмы "Ида", получившей награду BAFTA как лучший иностранный фильм в 2015 году.
"Человек, который убил Дон Кихота"
Вольная интерпретация романа Мигеля де Сервантеса режиссера Терри Гиллиама закроет Каннский фестиваль.
Режиссер несколько раз пытался создать этот фильм - и вот наконец завершил его.
В главных ролях - Джонатан Прайс и Адам Драйвер.
"Соло. Звездные Войны. История"
Это фильм внеконкурсной программы фестиваля режиссера Рона Говарда по вселенной "Звездных войн".
Главную роль играет Олден Эренрайк, а события фильма происходят в период между эпизодами "Месть ситхов" и "Новая надежда".
"Дом, который построил Джек"
Последний раз, когда датский режиссер Ларс фон Триер привозил фильм в Канны, его объявили персоной "нон-грата" из-за необдуманных высказываний об Адольфе Гитлере и нацизме.
Теперь, похоже, ему это простили, так как режиссер привез новый психологический триллер "Дом, который построил Джек".
События в фильме происходят в 1970-1980-x годах и рассказывают о человеке по имени Джек, который за 12 лет стал серийным убийцей в американском штате Вашингтон. И каждое убийство он рассматривает, как произведение искусства.
Звездный состав фильма - Ума Турман, Мэтт Диллон, Райли Кио и Бруно Ганц.
"451 градус по Фаренгейту"
В главных ролях сыграли американские актеры Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.
В центре сюжета - общество, в котором пожарные сжигают книги. Главный герой - футуристический пожарный - начинает сомневаться в правильности своих действий.
Фильм снят по одноименному роману Рэя Брэдбери.
"Уитни"
Документальная лента рассказывает о трагической жизни и перипетиях в карьере Уитни Хьюстон.
Режиссер Кевин Макдональд получил доступ к записям домашнего видео и живых выступлений, которые ранее не публиковались.
Этот жанр для режиссера не нов, поскольку до этого он создал фильмы о Мике Джаггере и Бобе Марли.
"Папа Франциск. Человек слова"
Немецкий режиссер Вим Вендерс получил беспрецедентный доступ к Папе в течение двух лет, чтобы создать скорее "персональное путешествие", чем биографический документальный фильм.
Результат - фильм, в котором описаны идеи и послания понтифика, что гарантирует ему лестные отзывы в газете Ватикана.
Вим Вендерс лично представит фильм в Каннах. У Папы Франциска, к сожалению, другие планы.
На фестивале в этом году покажут и украинскую картину.
Режиссер Сергей Лозница с художественным фильмом "Донбасс" вошел в программу "Особый взгляд" 71-го Каннского кинофестиваля.
Сценарий фильма основан на документальных материалах, его совместно сняли Германия, Украина, Франция и Нидерланды.
По словам Лозницы, он хотел обратить внимание "творцов и политиков" на проблему Донбасса.
Картину снимали в Кривом Роге.