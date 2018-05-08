Легионер, боевик, "монах": что известно о Рафаэле Лусварги

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7 мая Павлоградский районный суд арестовал на 60 суток экс-боевика самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", бразильца Рафаэля Лусварги.

Несколько дней назад его судьба оказалась в центре внимания Украины, когда его схватили украинские националисты.

4 мая они принудительно привели Рафаэля Лусварги в здание СБУ, требуя наказать его за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов.

Кем был Лусварги до приезда в Украину?

Рафаэль Лусварги родился в 1984 году в городе Сан-Паулу в Бразилии. В 18 лет вступил во французский Иностранный легион, где отслужил три года.

В 2006-2009 годах служил в бразильской военной полиции.

Два года проучился в Курском медицинском университете, но медиком так и не стал. Пытался вступить в ряды российской армии, но ему отказали.

По информации бразильского издания G1 позже Рафаэль Лусварги примкнул к леворадикальной повстанческой группировке FARC в Колумбии, но там ему не понравилось. Он вернулся в Бразилию и некоторое время работал преподавателем английского языка.

Судьбу Лусварги изменили протесты против проведения чемпионата мира по футболу в Бразилии в июне 2014 года, которые сопровождались столкновениями.

Бразильца арестовали за подстрекательство к насилию и "сопротивление полиции", обвиняли в принадлежности к анархистскому "Черному блоку".

"Он находился под стражей на протяжении 45 дней. Стал лицом-символом тогдашних протестов. Его фото было повсюду в Бразилии по двум причинам", - рассказывает журналист ВВС News Бен Тавенер, который освещал эти акции протеста.

"Во-первых, из-за насилия, которым сопровождалось его задержание. А во-вторых, из-за его внешнего вида. Длинные волосы, без рубашки, в килте - такой вот Уильям Уоллес (шотландский рыцарь, один из лидеров войны за независимость Шотландии) или бразильский герой Храброе сердце", - добавляет он.

Сразу по истечении срока ареста в августе 2014-го он сообщил журналистам, что потерял работу преподавателя английского и собирается на войну в Украине.

Известно, что в Бразилии у Лусварги осталась жена и двое сыновей.

Что делал на Донбассе?

В материалах украинского суда указано, что Рафаэль Лусварги с сентября 2014 по октябрь 2015 года входил в состав различных отрядов боевиков - в батальоне "Призрак", "14-м батальоне территориальной обороны "ЛНР", донских казаков, батальоне "Викинг", а также "регулярной армии "ДНР".

Там он был руководителем роты, инструктором и разведчиком.

Отмечено, что Рафаэль Лусварги участвовал "в боевых действиях в районе населенных пунктов Вергулевка, Первомайское, Горловка, Старобешево, Дебальцево, боях под Донецким аэропортом".

Лусварги часто снимали в своих пропагандистских сюжетах информационные ресурсы самопровозглашенных "республик" и России.

"Корни мои из России, это наша обязанность быть здесь, воевать. Это тоже наша земля", - объяснял он в интервью сепаратистам в мае 2015 года.

В интернете размещено видео, на котором Лусварги неоднократно во время ведения обстрела заряжает 120-мм миномет. Позже он назвал это видео постановочным и утверждал, что не убивал украинских военных.

Как сказано в решении суда, в октябре 2015 года мужчина покинул территории, подконтрольные самопровозглашенным "республикам".

Как его задержала СБУ?

В октябре 2016-го Рафаэль Лусварги прибыл в аэропорт Борисполь.

Как сообщали в СБУ, его "специально заманили" в Украину предложением работы в области морских перевозок и задержали сразу после приезда.

Какой приговор ему вынесли?

Дело Лусварги рассматривали по ускоренной процедуре, свою вину он признал.

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал Рафаэля Лусварги виновным в "создании террористической организации" и "создании не предусмотренных законом вооруженных формирований". Его приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако позже адвокат экс-боевика Валентин Рыбин подал апелляцию.

Моего подзащитного никогда не обвиняли в убийстве украинских военных Валентин Рыбин, адвокат Лусварги

17 августа 2017 года Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В частности, его дело должен был рассматривать Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

"Приговор был отменен, так как Печерский райсуд неправильно проводил судебные заседания", - пояснил в комментарии BBC News Украина адвокат Рафаэля Лусварги Валентин Рыбин.

"Моего подзащитного никогда не обвиняли в убийстве украинских военных", - добавил он.

В решении Апелляционного суда сообщается, что в Печерском райсуде Лусварги "заявил о применении к нему физического насилия", но расследование по этому заявлению назначено не было.

Как оказался на свободе?

В декабре 2017 года прокурор по делу Лусварги Игорь Вовк обратился в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Лусварги выпустили под личное обязательство с запретом покидать Киев.

В комментарии "Радио Свобода" Вовк объяснял, что Лусварги должны были обменять в рамках обмена пленными в декабре 2017 года.

"Его планировали на обмен с военнопленными "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему нужно было изменить меру пресечения. Потому что он обвиняется по таким статьям, по которым обвиняемые находятся только под стражей. Но, несмотря на это, суд на это пошел", - пояснил прокурор.

Впрочем, на брифинге 7 мая председатель СБУ Василий Грицак эту информацию опроверг.

"Он не был в списках на обмен, и не мог быть обменян. Мы не могли передать бразильца на территорию "ЛДНР", - отметил он.

Копірайт зображення УНІАН Image caption 4 мая националисты принудительно привели Лусварги в здание СБУ

Монастырь и новый арест

В феврале 2018 года срок действия меры пресечения в отношении Лусварги закончился, новое заседание суда по его делу назначено не было. Однако выехать из Украины он также не мог, поскольку ему не вернули паспорт.

Некоторое время он проживал в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП, где его в апреле нашли журналисты, а 4 мая схватили националисты из организаций "Национальный корпус" и С14.

Они принудительно привели его в СБУ, а свой поступок объяснили тем, что украинские спецслужбы действуют неэффективно, поскольку он до сих пор прибывает на свободе.

Такой поступок вызвал противоречивую реакцию в соцсетях - некоторые пользователи поддерживали действия "Национального корпуса" и С14, другим не понравилось, что политические организации взяли на себя функции государственных органов.

В украинском МВД на вопрос ВВС News Украина о насильственных действиях националистов в отношении Лусварги, ответили, что "не имеют никакого отношения к этому делу", и что "никаких заявлений о нарушении (прав Лусварги. - Ред.) к ним не поступало".

Однако скандал, который возник, ускорил рассмотрение дела бразильца.

7 мая Павлоградский райсуд снова арестовал Лусварги на 60 суток.

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