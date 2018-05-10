Украинская православная церковь никакого отношения к "русскому миру" не имеет - архиепископ УПЦ

Копірайт зображення news.church.ua Image caption Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент возглавляет Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (Московского патриархата)

Крупнейшая каноническая церковь в Украине - Украинская православная церковь (Московского патриархата) - УПЦ МП - раскритиковала обращение президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других церквей к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой разрешить создать в Украине поместную церковь.

В УПЦ МП считают, что таким образом государство вмешивается в церковные дела и вредит преодолению раскола украинской церкви.

О том, какой реакции Константинополя ожидает УПЦ МП, опасаются ли там массового ухода прихожан, а также об отношениях с СБУ рассказал в интервью BBC News Украина глава Синодального информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент (Вечеря).

Политическое вмешательство

Копірайт зображення УНІАН Image caption Президент Украины Петр Порошенко и Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей I во время встречи в Стамбуле 9 апреля 2018 года

BBC News Украина: Почему иерархи УПЦ МП критически отнеслись к обращению президента, парламента и других православных церквей к Константинопольскому патриарху?

Архиепископ Климент: Мы всегда критически относимся к вмешательству политиков в жизнь церкви.

Мы не даем рекомендаций президенту и министрам, как строить политическую систему.

Иногда имеет место грубое вмешательство политики в церковную жизнь

И ожидаем, что политики не станут вмешиваться в церковный уклад и не будут заставлять верующих менять их отношения с церковью.

Мы обеспокоены, что иногда происходит грубое вмешательство политики в церковную жизнь. На местном уровне идут указания призывать граждан выступать с инициативами об изменении церковного устройства.

Так быть не может, ведь есть свобода совести, и каждый человек должен свободно выбирать церковь и церковное устройство.

BBC News Украина: В Украине миллионы людей называют себя православными, пребывая при этом вне канонической церкви. Может быть, помощь властей по возвращению их "в лоно мирового православия" - это хорошее дело?

А.К.: Многие политики в такой помощи неискренни, ведь главная их цель здесь - политические дивиденды.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Предстоятель УПЦ МП Онуфрий на встрече с президентом в апреле выразил позицию своей церкви относительно обращения в Константинополь

BBC News Украина: Причастные к переговорам люди отмечают, что диалог с Константинополем о создании поместной церкви имеет две составляющие: обращение церковной и светской властей.

А.К.: Это созданные отдельными политиками мифологемы.

В ходе обсуждения данной темы не услышали ни одного слова из уст Константинопольского патриарха ни об украинской автокефалии, ни о признании раскольников, ни о том, что он может предоставить томос (документ о признании автокефалии. - Ред.)

А наши политики высшего уровня выступают в роли пресс-службы Константинопольского патриарха, хотя сама патриархия ничего не сказала.

BBC News Украина: А коммюнике Синода (в документе Синода Константинопольского патриархата от 22 апреля указано, что Вселенский патриархат "принял прошение о предоставлении автокефалии со стороны политических и церковных лиц (из Украины) ... и решил согласовать это с другими братскими православными церквями", - Ред.)?

А.К.: Оно не сообщает нам ничего особенного - речь идет о создании еще одной комиссии, как это было в прошлом и позапрошлом году.

Все мы можем читать византийские тексты между строк, и понимаем, что Константинопольский патриархат не даст прямого ответа на эти обращения.

Как и не может просто так отбросить обращения такого высокого уровня как письмо президента Украины.

Каноны о расколе не изменились

Image caption Архиепископ Климент: Если антиканоническим способом узаконить раскол, это приведет к хаосу во всех поместных церквях

BBC News Украина: И все-таки какой реакции вы ожидаете от Константинополя на это обращение?

А.К.: Бытие государства зависит от политической ситуации и исторических обстоятельств.

А бытие церкви зависит от евангельских законов и церковных канонов.

Ситуация с церковным расколом в Украине продолжается уже 27 лет. За эти годы ни евангельские законы, ни церковные каноны, ни отношение к расколу не изменились.

Трудно будет объяснить какое-то решение Константинопольского патриарха сегодня, если он отвергал подобные инициативы раньше ...

Поэтому трудно будет объяснить какое-то решение Константинопольского патриарха сегодня, если он отвергал подобные инициативы ранее.

Иногда создается впечатление, что некоторые чиновники пытаются шантажировать Константинопольский патриархат, заставить его нарушить церковные каноны, которые он не нарушал десятилетиями.

BBC News Украина: Если томос все же вдруг дадут - кем станет для вас новообразованная автокефальная церковь: раскольниками, партнерами, конкурентами?

А.К.: Мы понимаем, что Константинопольский патриарх - ответственный человек.

Сделать что-то, что не объединило бы церкви, а разъединило бы их - это не просто недостойно главы церкви, а является греховным делом, которое причинит много вреда миссии церкви.

Во-вторых, следует понимать, что Константинопольский патриарх .. не может решить все вопросы. Они должны решаться церковным консенсусом.

Среди поместных церквей мира отношение к раскольникам единодушное, ведь почти у каждой поместной церкви есть свои раскольники.

Если неканоническим способом узаконить раскол, это приведет к хаосу во всех поместных церквях.

У кого сколько прихожан

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет

BBC News Украина: Есть точка зрения, что многие приходы УПЦ МП в случае предоставления каноничности автокефальной церкви могут перейти к ней. Рассматриваете ли вы такую возможность?

А.К.:В последние десятилетия все, кто хотел куда-то перейти, это сделали.

Сейчас церковная ситуация и статистика - стабильны.

Даже за последние три года, когда осуществлялось огромное давление на наши приходы в Западной Украине - "Правый сектор" и другие маргинальные воинствующие организации заставляли прихожан переходить из одной конфессии в другую, захватывали церковные помещения - конфессиональная ситуация в этих регионах не изменилась.

В целом за эти годы были захвачены не более 40 храмов. Это не значит, что исчезло 40 приходов - просто отобрали 40 помещений.

Эти приходы функционируют в полуподпольном режиме и проводят богослужения в неприспособленных для этого помещениях.

В целом количество приходов у нас только выросло, в том числе и на западе страны.

Уровень религиозности людей разнится.

Те, кто ходят в храм каждую неделю и живут церковной жизнью, чутко относятся к вопросам конфессиональной принадлежности. И из-за политической ситуации или других, не связанных с религией, факторов они свой религиозный выбор менять не будут.

Копірайт зображення news.church.ua Image caption Митрополит Онуфрий очень осторожно высказывается о влиянии политиков на процесс преодоления церковного раскола в Украине

BBC News Украина: Есть ли данные о переходах приходов между церквами

А.К.: По данным государственной регистрации, за последние три года изменили конфессию не более пяти приходов (то есть, перешли от УПЦ МП в УПЦ КП. - Ред.).

BBC News Украина: По статистике, у УПЦ МП в два раза больше приходов, чем у УПЦ КП. И в то же время соцопросы свидетельствуют о том, что 40% православных украинцев идентифицируют себя с Киевским патриархатом, а с УПЦ Московского патриархата - всего около 20%. Почему такое распределение?

А.К.: В церковной жизни на самом деле участвует достаточно небольшой процент населения, большинство посещают богослужения время от времени.

Поэтому, когда мы говорим о статистике количества приходов, то именно это является показателем религиозных людей - тех, для кого церковь -неотъемлемая часть их жизни.

Социологические опросы не проводят возле храмов. Когда рядовому гражданину задают вопрос, да и ещё в определенной форме: вы за московскую церковь или за киевскую - то результаты могут быть предсказуемы.

Копірайт зображення cerkva.info Image caption Согласно социологическим опросам, у Киевского патриархата больше прихожан, однако у УПЦ МП значительно больше приходов. На фото - освящение храма УПЦ КП в Белгород-Днестровском пограничном отряде

Я бы обратил внимание на другие цифры - в Киевском патриархате не только меньше приходов, но и в несколько раз меньше священников, и фактически отсутствует монашество.

Священники сами собой не появляются, это - небольшой процент от общего количества прихожан общины.

Это свидетельствует о реальном количестве прихожан Киевского патриархата, а не тех, кто только идентифицирует себя с церковью, не принимая участия в церковной жизни.

УПЦ МП и "русский мир"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Священники на Донбассе работают с верующими обеих сторон конфликта. На фото - самоходная артиллерийская установка пророссийских сепаратистов, используемая во время боев в феврале 2015 года

BBC News Украина: Является ли связь УПЦ МП с Москвой - хоть ее и называют сугубо духовной - проблемой после 2014 года? Публицисты даже говорят о "репутационной катастрофе" УПЦ МП и ее призывах к миру, тогда как УПЦ КП однозначно встала на сторону Евромайдана и Вооруженных сил Украины.

А.К.: Решение церкви необходимо мотивировать не с помощью политических факторов, а с помощью ее миссии в современном мире.

Вряд ли кто-то вправе призывать к чему-то, противоречащему евангельским принципам.

Поэтому позиция УПЦ в отношении мира свидетельствует о том, что для нас важным является Евангелие, а не геополитика.

BBC News Украина: Каким, в таком случае, является отношение УПЦ МП к концепту "русского мира"? Не является ли УПЦ его элементом?

А.К.: Украинская православная церковь никакого отношения к концепту "русского мира" не имеет.

Мы это заявляли открыто, в том числе и в официальных документах нашей церкви.

Эти концепции не имеют ничего общего с евангельским учением. Мы проповедуем только то, что говорил Христос и чему учили святые отцы.

У них такой концепции нет.

Копірайт зображення news.church.ua Image caption Священник УПЦ МП в 59-м военном госпитале в Северодонецке

BBC News Украина: Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что если украинская поместная церковь все-таки получит томос, то УПЦ МП нужно будет сменить название на "Украинский экзархат Русской православной церкви" и отдать Киево-Печерскую Лавру. Можете прокомментировать эти слова?

А.К.: Константинопольский патриарх ни разу не сказал слово "томос" и не заявил, что его позиция относительно раскола в Украине изменилась.

Поэтому странно слышать такие слова от главы Киевского патриархата, который пытается убедить общество в том, чего не существует ...

Подобные заявления не основываются на учёте позиции прихожан Украинской православной церкви, а это - миллионы граждан Украины.

Поэтому такими заявлениями глава Киевского патриархата просто призывает к религиозной войне. За такие слова, очевидно, нужно отвечать.

BBC News Украина: То есть, менять название не будете?

А.К.: Мы свое название получили раньше, чем независимое украинское государство. Оно зарегистрировано во всех документах, и нет никаких законных оснований его менять.

Какие-то инициативы со стороны государства о переименовании УПЦ мы можем рассматривать только как попытки дискриминации миллионов граждан по признаку религиозных убеждений.

СБУ претензий не имеет

Копірайт зображення УНІАН Image caption Диалог между церквями в Украине продолжается уже более 20 лет, однако существенных результатов на пути преодоления церковного раскола он не принес

BBC News Украина: Как складываются отношения УПЦ МП со Службой безопасности Украины?

А.К.: Глава СБУ неоднократно заявлял, что Служба безопасности Украины к УПЦ как крупнейшей религиозной общине Украины никаких претензий не имеет.

BBC News Украина: Однако в СБУ недавно сообщили, например, о расследовании фактов возможного использования "спецслужбами РФ"в разведывательных целях культовых сооружений УПЦ МП на Донбассе и в других регионах.

А.К.: Ни об одном производстве в отношении наших епископов я не слышал.

Если и были какие-то нарушения законодательства, есть соответствующие государственные органы, которые должны это расследовать.

То, что за все эти годы мы не слышали о каких-то результатах подобных расследований, а все озвучивалось только в медийной сфере, может свидетельствовать о том, что тема является информационным вбрасыванием отдельных лиц, депутатов, тиражирующих такую дезинформацию.

BBC News Украина: Вели ли себя священники УПЦ МП за все время конфликта на Донбассе в соответствии с законодательством Украины?

А.К.: УПЦ во время конфликта на Донбассе выполняла и выполняет важную миссию по поддержанию мира и уменьшению эскалации.

В сравнении с количеством сотрудников СБУ, МВД и Минобороны, которые тысячами нарушали свою присягу и перешли на сторону либо оккупационных властей, либо незаконных формирований, наша церковь является примером того, как в таких сложных условиях нужно придерживаться своих принципов и сохранять верность родине.

Что знали о Лусварги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинский суд приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы по двум статьям: создание террористической организации, а также создание незаконных вооруженных формирований. Однако впоследствии другой суд отменил этот приговор для возможного обмена пленными и назначил новое рассмотрение дела

BBC News Украина: Расскажите о ситуации с бразильцем Рафаэлем Лусварги. Есть четкие свидетельства того, что он воевал на стороне сепаратистов, и после этого получил убежище в одном из храмов УПЦ МП. Как это могло произойти?

А.К.: Почему так произошло - это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, по результатам действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева.

Поэтому странно слышать, что монастырь УПЦ кого-то прятал.

Этот человек там жил, поскольку имел на это полное право, и его предоставило ему украинское государство...

BBC News Украина: Этот вопрос все-таки касается морали - речь идет о человеке, который воевал против украинского народа.

А.К.: Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек.

(Впоследствии архиепископ Климент уточнил, что монахи могли знать об участии Лусварги в боевых действиях на Донбассе, однако не знали о его заявлениях "дойти до Киева". На их отношение повлияло и решение суда, который фактически выпустил бразильца на свободу, что можно расценить как отсутствие серьезных претензий к нему со стороны украинского закона. - Ред.).

Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью.

Так же, как тысячи других людей, он мог там молиться или выполнять послушания, которые не представляют никакой угрозы безопасности Украины.

BBC News Украина: УПЦ также обвиняют в том, что они якобы отказываются отпевать бойцов АТО.

А.К.: Мне было очень обидно слышать, как президент Украины озвучил это обвинение в прямом эфире одного из главных телеканалов.

Этот фейк уже неоднократно опровергался не только представителями церкви, но и родными и близкими наших погибших бойцов, которые никогда не получали от священников УПЦ отказа в отпевании наших солдат, если они принадлежали к УПЦ.

Помощь пленным

Копірайт зображення УНІАН Image caption Церковь была привлечена к переговорному процессу по обмену пленными на Донбассе

BBC News Украина: Несколько слов об обмене пленными, к которому была привлечена УПЦ. Можете рассказать, как сейчас обстоят дела в этом вопросе?

А.К.: Пока этот обмен происходил за счет инициатив только церкви, конкретных действий наших священников, которые на свой страх и риск пытались вернуть из плена своих прихожан, все было довольно успешно.

После того, как политики захотели получать дивиденды и создавать политический пиар на возвращении пленных, этот процесс временно остановился.

Есть сложности в переговорах как с теми, кто сегодня руководит многими процессами на оккупированной территории Донецка и Луганска, так из представителями властей, которые в России контролируют эту ситуацию.

Однако мы не теряем надежды, потому что это наша задача - просить, уговаривать в ответ на те просьбы, которые к нам ежедневно поступают от родных и близких наших украинских воинов.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Митрополит Онуфрий и советник председателя СБУ, парламентер Центра содействия освобождению пленных и заложников при СБУ Юрий Тандит в Киево-Печерской лавре, 4 января 2017 года

BBC News Украина: Ваше участие в процессах обмена - это инициатива отдельных священников, или процесс, в котором участвует вся ваша структура? Вы при этом действуете самостоятельно по просьбам родственников пленных, или у вас есть какая-то координация с украинскими властями, СБУ? Ваш партнер по диалогу - это РПЦ, российские власти, главы "народных республик"?

А.К.: В разные периоды процесс происходил по-разному. Сначала это была инициатива отдельных священников, но она имела благословение настоятеля нашей церкви.

Сегодня это процессы, в которых синхронно действует как украинские власти, так и церковь, и вместе мы пытаемся найти какие-то точки соприкосновения.

Благодаря тому, что на территории Донецкой и Луганской областей, которые сегодня неподконтрольны Украине, действуют приходы УПЦ, они, так сказать, призваны заниматься нашими пленными.

Священники этих приходов посещают время от времени наших ребят в местах содержания под стражей.

Также происходит диалог с теми, кто их удерживает, с просьбами об обмене или изменении условий, чтобы наши солдаты вернулись на родину.

Это не всегда просто, потому что условия часто меняются. Когда уже достигнуты каки-то договоренности, случается так, что за считанные часы до обмена все меняется, и, к сожалению, процесс срывается...

BBC News Украина: К освобождению скольки пленных причастна УПЦ?

А.К.: К освобождению всех пленных причастна УПЦ.

И то, что очень многие политики пытаются это скрыть или предать другой смысл процессу возврата пленных, вызывает только удивление и улыбку со стороны тех людей, которые непосредственно вовлечены в процесс даже не обмена, а возвращения наших пленных - потому что большую часть пленных не обменяли, а просто вернули - без каких-либо условий.

BBC News Украина: Речь идет о десятках или сотнях людей?

А.К.: Десятках.

BBC News Украина: Участвуете ли вы в подготовке к следующему "большому обмену"?

А.К.: Сейчас сложно говорить об этом, потому что в России несколько изменилась ситуация: во время выборов процесс совсем остановился, потому что без согласования с РФ, конечно, решить это было бы совсем сложно.

Однако следует отметить, что со стороны России активно участвуют представители церкви и, в частности, патриарх Кирилл очень активно настаивает на том, чтобы процесс был разблокирован.

К сожалению, церковь в России тоже не может решить все вопросы, связанные с конфликтом на Донбассе и заложниками.

Мы обращались не только относительно возвращения тех, кто находится на территории Донбасса, но и тех, кто находится в тюрьме на территории самой России.

Пока я не могу разглашать всей информации, но надеемся на то, что со временем, еще в этом году, этот процесс снова будет активизирован.

Церкви на Донбассе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Разрушенная церковь в Песках недалеко от Донецка

BBC News Украина: Часть епархий УПЦ функционируют на неподконтрольных территориях, и в интернете можно увидеть обвинения в адрес местных епископов в сотрудничестве с сепаратистами, в том, что они практически освящают их оружие.

А.К.: Наши епископы находятся там постоянно - так же, как и миллионы граждан Украины.

И такие же отношения с местными, так сказать, властями, вынуждены поддерживать наши епископы - ни больше ни меньше. Это касается и Донбасса, и Крыма.

Странно сегодня слышать подобные обвинения особенно со стороны властей или тех чиновников, которые призваны обеспечивать права и свободы наших граждан на этих территориях, но ничего не делают.

Мы обращались неоднократно и в Министерство оккупированных территорий, и к другим чиновникам: а как нам действовать, как нужно решать вопросы, которые нельзя решить, ведь иначе наша церковь просто исчезнет?

Однако никакого ответа не получили.

Люди остались там брошены на произвол судьбы. Так что в тех условиях, в которых наши епископы там существуют, я бы сказал, что они являются ярким примером того, как можно там существовать и не предавать Украину.

BBC News Украина: Тогда вопрос о Крыме, который остается канонической территорией УПЦ. По телевидению показывали, как один из местных митрополитов освящал оружие Черноморского флота РФ. Как это соотносится с заявлениями УПЦ о разделении церкви и политики?

А.К.: Нужно у него спросить, почему он освящал эти воинские части. Больше он не освящает воинские части.