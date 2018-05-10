Штраф России за Крым: выполнит ли Москва решение Гааги?

Копірайт зображення AFP Image caption В 2016 году третейский суд в Гааге принял решение о взыскании с России 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. Россия так и не заплатила.

Постоянный третейский суд в Гааге объявил первое решение по спору с Россией из-за аннексии Крыма и экспроприации имущества украинских компаний.

Восемнадцать украинских компаний и бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет в июне 2015 года подали иск о нарушении Россией договора с Украиной об инвестиционной деятельности от 1998 года.

Предприниматели жаловались, что Москва мешала их инвестиционной деятельности, что в итоге привело к "экспроприации этих инвестиций".

"2 мая 2018 года, посовещавшись, состав арбитража принял единогласное решение, касающееся вопросов ответственности за ущерб", - говорится в сообщении суда.

Текст самого решения пока конфиденциальный и не обнародуется.

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В сообщении указали, что Российская Федерация не участвовала в процессе и отказывалась предоставлять объяснения

Суд отметил, что еще в 2015 году РФ сообщила, что "соглашение об инвестиционной деятельности не может быть основанием для формирования арбитража" и что Россия "не признает юрисдикцию международного арбитража при постоянной палате третейского суда по рассмотрению спора с истцами».

Непризнание юрисдикции трибунала практически исключает добровольное исполнение его решения.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году имущество многих украинских частных и государственных предприятий национализировали.

Постоянный третейский суд - международная организация для решения хозяйственных споров. Членами суда является 121 страна мира.

Крымский прецедент

Замглавы МИД Украины Лана Зеркаль, которая представляет государство в ряде международных процессов против России, раскрыла некоторые детали вердикта.

"Есть первое решение в компенсации за имущество, утраченного в результате оккупации Крыма. И первая победа на этом участке юридического фронта", - написала Зеркаль в Facebook.

По ее данным, судьи решили, что Россия несет ответственность за свои действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ.

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Национализация имущества властью России признана нарушением инвестиционного соглашения.

По утверждению Ланы Зеркаль, Россия должна выплатить компенсацию в 159 млн долларов пострадавшим компаниям, а также компенсировать расходы, связанные с судебным разбирательством.

Она подчеркнула, что этот прецедент - чрезвычайно важен для Украины, ведь Гаагский арбитраж в ближайшее время должен завершить рассмотрение подобных исков относительно действия России в Крыму от "Нафтогаза", "Сбербанка", "Укрнафты" и "Приватбанка".

"Нам известно, что круг компаний, которые готовят аналогичные иски, становится все больше. Призываю все компании, которые потеряли имущество в Крыму, активно бороться за компенсацию потерь", - сообщила Зеркаль.

Она признала, что Россия игнорирует этот процесс и почти все инвестиционные дела против нее, а потому получить эти средства будет непросто.

Это хорошо иллюстрирует и дело бывших акционеров компании ЮКОС против России.

Ряд компаний выиграли в арбитражном трибунале в Гааге дело против России по возмещению 50 млрд долларов США. Дело касалось противоправных действий властей России в отношении компании ЮКОС. Однако, взыскать деньги не удается.

Окружной суд Гааги впоследствии признал решение трибунала неправомочным, после чего взыскание с России денег за арест имущества в других странах существенно осложнилось.

Первые победители

Копірайт зображення AFP Image caption После аннексии Крыма Россией в 2014 году имущество украинских предприятий национализировали

Первыми судебную победу одержали 19 субъектов - 18 компаний в сфере недвижимости и бывший руководитель "Приватбанка" Александр Дубилет.

Среди истцов были преимущественно строительные компании, например, Everest Estate, Edelveis-2000, Krim Development, Aerobud, Privatoffice, Privatland, Finansovyy Kapital.

В прошлом году международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение дела по иску Украины о причастности Москвы к финансированию терроризма на Донбассе и нарушении прав человека в аннексированном Крыму.

Россия принимает в нем участие, и суд обязал Москву до окончательного вердикта воздерживаться от нарушения прав крымских татар на полуострове, в частности, от ограничений на представительство их интересов в собственных органах, включая Меджелис.

Также он обязал Россию к обеспечению права на обучение на украинском языке в Крыму.

Украинская сторона считает, что эти временные обязательства не выполняются. Поэтому обратилась в суд с просьбой предоставить толкование его решения о применении временных мер, принятого 19 апреля 2017 года.

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