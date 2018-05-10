Наказывать ли сайты за трансляцию парада в "ДНР"?

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В Украине разгорелась дискуссия об ответственности СМИ и интернет-сайтов, которые транслировали парад 9 мая в самопровозглашенной "ДНР".

Секретарь СНБО Александр Турчинов даже призвал СБУ применить санкции к таким электронным ресурсам, поскольку это "популяризация террористической деятельности".

Известно, что сайт "Корреспондент" показал парад 9 мая в Москве, Крыму, Луганске, а парад из так называемой "ДНР" даже транслировал онлайн.

Поиск Google также выдает, что онлайн-трансляцию парада в Донецке показывал сайт "Публичные люди". Однако, при переходе на веб-ресурс, появляется сообщение, что "страница удалена, или ее не существует".

Видео этого парада разместили и ряд других украинских интернет-ресурсов.

Турчинов хочет наказать

Секретарь СНБО обратился в Службу безопасности с призывом наказать такие сайты.

По его словам, в этом случае можно говорить о "популяризации террористической организации".

"Адекватное противодействие информационной агрессии - необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом к СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", - заявил Турчинов.

Он уверен, что об ограничении свободы слова здесь не идет.

"Сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур - преступление в любой цивилизованной стране", - добавляет секретарь СНБО.

Также Александр Турчинов считает необходимым внести изменения в законодательство для противодействия "информационному терроризму" и "информационным фейкам".

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В СБУ сообщили ВВС News Украина, что изучат обращение господина Турчинова и отреагируют на него. Какой будет эта реакция - пока неизвестно.

Вполне вероятно, что сайты, которые транслировали парад в Донецке, заблокируют. Тем более, что до этого спецслужба неоднократно сообщала о таких решениях в отношении интернет-ресурсов.

В частности в канун 9 мая СБУ отчиталась, что заблокировала в социальных сетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокациях.

А в январе этого года СБУ сообщила о блокировании 31 сайта, которые "пропагандировали деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине".

"Работа подразделений СБУ по выявлению и блокированию террористических веб-ресурсов любого направления, которые зарегистрированы в Украине с нарушением действующего законодательства, продолжается", - добавили тогда в спецслужбе.

Мнения из Рады

Мнения депутатов о целесообразности юридической ответственности для таких интернет-ресурсов - разные.

Член парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности, депутат БПП Ирина Фриз считает, что должна быть скорее моральная ответственность интернет-ресурсов.

"С юридической точки зрения, я не думаю, что может быть положительное решение. Ведь интернет-ресурсы, насколько я знаю, по законодательству - это не СМИ", - говорит депутат в комментарии BBC News Украина.

По ее словам, трансляция парада из оккупированных территорий - это "недопустимо", но ответственность за такие действия должна быть "моральной".

Иное мнение у депутата от "Народного фронта" Сергея Высоцкого, члена комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

В разговоре с BBC News Украина он выразил убеждение, что сайты за такие действия наказывать надо. При этом, по его мнению, важнее обратить внимание на их владельцев, которые для достижения конкретных целей используют интернет-ресурсы.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Так выглядел парад в Донецке в 2015 году

"Например, те сайты, которые транслировали из оккупированных территорий какие-то события, - это сайты, которые принадлежат людям из окружения Януковича", - говорит депутат.

Он считает, вопрос надо решать комплексно, поскольку можно закрыть один сайт, а вместо него откроют еще десять.

А руководитель комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар написала в Facebook: "Это вполне можно трактовать как популяризацию террористической организации. Никак не иначе. И это прямо обращение в СБУ за реакцией".

Еще один член этого комитета Ольга Червакова из БПП видит в таких действиях интернет-ресурсов "пропаганду вооруженных сил страны-агрессора". Но полную проверку этих действий, по ее мнению должна провести СБУ.

"В целом для меня не удивительно, что сайты, принадлежащие олигархам-беглецам, которых прокуратура подозревает в финансировании терроризма, совершают информационные диверсии. Удивительно, что до сих пор наши спецслужбы не упредили таких проявлений", - подчеркнула депутат в комментарии BBC News Украина.

Притеснения или нет?

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк подчеркивает, что освещение событий в так называемых "ДНР/ЛНР" - чрезвычайно чувствительная тема.

"Журналисты обязаны были дать комментарии и подводки к видео, чтобы обеспечить баланс и полноту информации. И, наверное, не стоило транслировать прославления и призывы, которые не несли общественной важности", - считает експерт.

По ее словам, видео шло без всякого комментария, а потому здесь действительно может возникнуть вопрос о цели такой трансляции.

"Было ли это простым информированием или это все же был политический жест в рамках специфической редакционной политики владельца "Корреспондента", бывшего олигарха Курченко, который сейчас находится в России?" - рассуждает Оксана Романюк.

Она считает, что в этом материале есть серьезное нарушение профессиональных стандартов и журналистской этики.

"Тем не менее, если там нет прямого нарушения законодательства, я считаю, что внесение в санкционный список, с перспективой блокирования за такую ​​трансляцию, это все же слишком. Первым должно отреагировать журналистское сообщество и дать свою оценку", - заключает она .

BBC News Украина обращалась за комментарием по этой ситуации к сайту "Корреспондент", но ответа не получила.

Реакция соцсетей

Пост Александра Турчинова о санкциях для сайтов за трансляцию парада вызвал оживленное обсуждение пользователей соцсетей.

Многие из них обращают внимание секретаря СНБО тот факт, что это не в первый раз, когда украинские СМИ и интернет-ресурсы прибегают к подобным действиям.

"По делу. Давно стоит заблокировать!" - пишет в комментариях к посту Турчинова Ростислав Панченко.

Другой пользователь Орест Карпенко написал: "Сколько можно играть в свободу слова, когда в стране война и большая пятая колонна".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Активисты "Национальной лружины" пикетируют здание телеканала "Интер" в Киеве, 9 мая 2018

"Может, уже пора вводить санкции к очевидных антиукраинских радио и телеканалов?" - спрашивает Сергей Файбушевич.

Многие пользователи соцсетей возмущаются, что нет реакции украинских правоохранителей и спецслужб на действия телеканала "Интер" о концерте к 9 мая.

Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер". В нем один из ведущих говорит, что "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников".

Националисты поэтому ходили пикетировать помещение телеканала, а Нацсовет призвал вещателей взвешенно отнестись к программному наполнению и не раскалывать общество.

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