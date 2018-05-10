Копірайт зображення Sanctus

В сети появился сайт, который продает красивые фотографии, готовые для публикации в Instagram. Но на самом деле его цель совсем другая.

Просмотрите популярные страницы в соцсетях, и вы увидите множество фото якобы идеальной человеческой жизни.

Экзотические отпуска, натренированные тела, невероятно стильные и уютные дома - все это ежедневно попадает нам на глаза, когда мы листаем ленту друзей. Возникает вопрос: неужели все, кроме нас, разгадали секрет успешной жизни?

Нам все труднее равняться на успешных друзей и незнакомцев, и это нас очень удручает. В прошлом году ученые из Королевского общества общественного здоровья обнаружили связь между использованием сетей и усилением тревоги, депрессии и расстройств сна.

Эти ученые также цитируют данные другого исследования: как ни странно, около 90% девушек-подростков недовольны своим телом. Этому не в последнюю очередь способствуют "идеальные" чужие селфи с тренировок.

На первый взгляд, вебсайт Life Faker ( "Ненастоящее жизни») кажется еще одним винтиком жестокой и лживой машинерии соцсетей. Ведь он продает готовые фото, которые можно представить как снимки своей жизни.

Копірайт зображення Sanctus

Здесь можно приобрести готовые пакеты в разных категориях с соблазнительными названиями: "Смотрите на мой отпуск и плачьте от зависти", "Моя сексуальная девушка/мой сексуальный парень", "Мое невероятное тело". Просто нажмите на название выбранного пакета.

Но вот такая штука: как только вы это делаете, на экране всплывает окно с данными о связи между социальными сетями и психологическими проблемами.

"Ощущали ли вы на себе давление соцсетей?" - спрашивает клиентов Life Faker, а дальше сообщает: "Вы не одни. 62% людей чувствуют себя неудачниками, сравнивая себя с другими людьми в интернете".

Копірайт зображення Sanctus Image caption "Ощущали ли вы на себе давление соцсетей? Вы не одни. 62% людей чувствуют себя неудачниками, сравнивая с другими людьми в интернете".- говорят на сайте Sanctus.

Итак Life Faker - это "подставной" сайт, чья истинная цель - показать, каким образом соцсети вредят нашему психическому здоровью и самооценке. А запустил этот сайт лондонский стартап Sanctus.

"Мы хотели привлечь внимание к некоторым нездоровым моделям поведения в соцсетях и показать, как они влияют на наше психическое здоровье", - говорит Джордж Беттани, один из основателей Sanctus. Он рассказывает, что начал это дело вместе с деловым партнером Джеймсом после того, как долго боролся с тревогой, накопившейся за три года работы в другом бизнесе.

"Хотя мы оба чувствовали себя похоже, мы не признавались в этом, - объясняет Джордж. - Но в конце концов нам пришлось признать и открыто обсудить свои переживания. Теперь мы пытаемся снять стигму из разговоров о психическом здоровье".

Сайт Life Faker вызвал разную реакцию у пользователей интернета. Некоторые выразили свое первое впечатление, даже не дойдя до окна с психологической информацией. Например, пользователь @StoneAtwine в Twitter написал: "Неужели ?! Надеюсь, это недорого. Было бы интересно завести фейковый аккаунт, публиковать там эти фотографии и смотреть, что получится".

А вот человек с ником @anujdeshpandey считает, что "именно этого ему не хватало в жизни - http://lifefaker.com".

Однако, были и пользователи, такие как Дэниел Джефериз с ником в Twitter @heydjeff, который написал: "Тупое мошенничество под видом полезного сервиса!"

Другие - те, кто нажал на кнопку и увидел настоящую цель сайта - отзываются о нем очень положительно.

Skip Twitter post by @themsaid Such a brilliant way of delivering the message. I've been suffering from social media effects for quite some time that I decided to abandon it a while back, but then found that they're here to stay so better learn how to deal with it. https://t.co/Hqxh4WwWMK — Mohamed Said🐋 (@themsaid) 25 апреля 2018 г.

Мохамед Саид @themsaid: "Какой прекрасный способ донести информацию! Я давно ощутил на себе негативное воздействие соцсетей и даже не некоторое время удалялся из них. Но оказалось, что мода на них не проходит. Поэтому, лучше научиться пользоваться ими разумно".

А кто-то, как Ана Милицевич @aexm, считает, что ресурс "гениальный, просто гениальный".

"Если молодые люди постоянно видят фото друзей на курортах или в клубах, им начинает казаться, что их жизнь проходит мимо", - говорится в отчете Королевского общества общественного здоровья. Авторы добавляют, что это приводит к "сравнению и отчаянию".

"Из-за нереалистичных ожиданий, создаваемых сетями, молодые люди часто страдают от неуверенности в себе, низкой самооценки и погони за "идеальной жизнью". Все это может принимать форму тревожных расстройств".

Согласно исследованию, еще хуже влияет на психическое здоровье сеть Instagram (Джордж объясняет это тем, что она очень "ориентирована на имидж»). За ней идут Snapchat i Facebook.

Life Faker - не первый сайт, который пытается донести важные идеи в замаскированном виде.

В 2015 году миллионы людей пытались воспользоваться сайтом с "предсказаниями будущего", который очень напоминал Google на вид и имел адрес betagoogle.com. И когда они начинали вводить в окошко поиска свой вопрос, появлялись "подсказки" вроде: "Где я буду в безопасности?" или "Смогу ли я воссоединиться с родными?"

На самом деле этот сайт не давал предсказаний, а привлекал внимание к проблемам беженцев во время миграционного кризиса.

Копірайт зображення Sanctus

Так же и Life Faker: он не предоставляет афишируемых услуг, но пытается продемонстрировать очень реальную проблему.

В конце концов, кто из нас не публиковал фотографии, которые подают нашу жизнь как идеальную, хотя действительность очень от этого отличается?

Поэтому даже в индустрии технологий появляются инициаторы различных методов гармонизации нашей цифровой жизни и психического здоровья.

Некоторые из тех, кто испытывает стресс от постоянного сравнения себя с другими, берут спасение в свои руки - например, отказываются от соцсетей на определенный промежуток времени или и насовсем. Другие вообще не регистрируются в соцсетях изначально.

Кроме того, растет популярность мобильных приложений, блокирующих соцсети - например, чтобы люди не заполняли свободные минуты бездумным пролистыванием чужих фото. Другие приложения идут даже дальше - вознаграждают за воздержание от соцсетей билетами в кино и другими призами.

Также можно оформить подписку на программы психологической помощи: они позволяют пообщаться с психотерапевтом в чате, если ваша интернет-жизнь вас истощает.

Итак, когда вы в следующий раз огорчитесь, рассматривая яркие фото с отдыха, идеальные дома или красивых спутников ваших друзей, постарайтесь "заглянуть за фильтр" - вероятно, в реальной жизни все не так идеально.

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