Иран против Израиля: будет ли большая война на Ближнем Востоке?

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Обострившееся военное противостояние между Ираном и Израилем странным образом совпало с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе.

В ответ на обстрел израильских позиций на Голанских высотах Израиль накрыл иранские военные объекты в Сирии.

"В Иране будет ливень" Израиль атаковал позиции иранских военных

Впрочем, в Тегеране утверждают, что никаких иранских военных в Сирии нет, хотя еще в прошлом году источник в разведке одной из западных стран сообщил Би-би-си, что иранские военные создали свою базу в расположении сирийских правительственных войск в Аль-Кисве.

Так или иначе, в районе Голанских высот снова неспокойно, и израильтяне отмечают заметно возросшую активность иранских сил. Пессимисты вновь заговорили о перспективах большой войны на Ближнем Востоке.

Сдержанная реакция

Интересно отметить, что обычно скорая на расправу с "большим и малым сатанами" иранская пресса в этот раз ведет себя довольно сдержанно, да и израильские и американские флаги на улицах иранских городов жгут не чаще обычного.

Иран выжидает. Президент Хасан Роухани ожидает результатов переговоров иранских дипломатов с Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, чтобы оценить возможность сохранения ядерного договора.

Если Европа реально, а не в форме деклараций, будет придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий, возможно повторение ситуации 1996-2006 годов, когда американские санкции против Ирана формально действовали, но против европейских компаний не применялись.

Если этого удастся добиться, то Иран, скорее всего, из соглашения по ядерной программе не выйдет, хотя и громогласно подвергнет США публичному порицанию.

Аналитики указывают, что в действительности цель маневров вокруг иранской ядерной программы - это не лишить Тегеран возможности обзавестись ядерным оружием. Этот момент, похоже, уже упущен, а после недавних событий в Ираке и Ливии желание иранского режима (как и северокорейского) гарантировать свое выживание "ядерным зонтиком" только окрепло.

Задача в том, чтобы поставить Иран в некие более-менее приемлемые рамки. Однако эти рамки в далеком Вашингтоне и не столь далеком Тель-Авиве видятся неодинаково.

Угроза Израилю

Укрепление Ирана в Сирии, которое сейчас, по-видимому, идет форсированными темпами, Израилю, разумеется, не нужно. Потенциальная опасность иранского режима, вооруженного ядерными боеголовками и средствами доставки, очевидно, еще выше. А северокорейский опыт показывает, что "ядерный рывок" вполне возможен, вопреки оценкам западных разведок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Израиль серьезно отнесся к росту иранской военной активности в районе Голанских высот

При этом надо понимать, что противостояние Ирана и Израиля - это и своего рода ритуальное действие, предназначенное в обеих странах для внутреннего потребления. "Большой Сатана" США и его приспешник Израиль - это неотъемлемая часть иранского политического словаря. У Биньямина Нетаньяху тоже немало проблем на домашнем фронте.

Однако полномасштабной войны, ядерной или нет, ни в той ни в другой стране, разумеется, не хотят. Это не означает, что ее гарантированно не случится, но надо понимать, что, по большому счету, она никому не нужна.

"Ближний Восток - это одна большая общая комната", - удачно сказал политолог Николай Кожанов. Разумеется, война отразится на всех ее обитателях, тем более война с применением ядерного оружия: это одинаковая катастрофа для всех.

К тому же в Тегеране помнят, что у Израиля ядерное оружие есть (Израиль принципиально никогда не признает этот факт официально). А значительная часть населения Ирана сосредоточена в городах. Ответный удар, если до этого дойдет, будет апокалиптическим по своим последствиям.

В неядерном сценарии традиционные соперники Ирана - монархии Персидского залива - будут наращивать давление на Иран, но от прямого участия в конфликте, скорее всего, воздержатся. Выжидать будут и Турция с Египтом.

Более или менее активно в конфронтацию могут вмешаться союзники противоборствующих государств: США и Россия. Но и тут, вероятно, дело ограничится моральной поддержкой и поставками оружия, хотя и Дональд Трамп, и Владимир Путин уже удивляли аналитиков, отдавая приказы о нанесении ударов по позициям различных группировок в Сирии.

Вмешательство извне

Захотят ли они вмешиваться - другой вопрос. Трамп провозгласил Америку "превыше всего", хотя оставить многолетнего и самого надежного союзника в регионе совсем без поддержки он едва ли захочет.

У российского президента другая дилемма. У России довольно хорошие отношения с Израилем, это едва ли не единственное связующее звено между Москвой и западными столицами. Однако оно может быть утеряно, если в Кремле продолжат активно поддерживать Иран.

В то же время союз с Ираном - это существенный, если не решающий, аспект тактических успехов России в Сирии. Отказаться от альянса с Ираном - значит уйти из Сирии, оставив режим Асада в крайне неустойчивом положении, то есть лишиться всех приобретений последних лет. Вряд ли Владимир Путин готов с этим примириться.

Продолжать сотрудничество и активную поддержку государства, которое постоянно угрожает физическим уничтожением своему соседу, в XXI веке тоже едва ли правильно, а главное - выгодно. Не говоря уже о том, что, кроме Ирана, на Ближнем Востоке у России есть и другие партнеры - та же Саудовская Аравия, например.

Пока Москве удавалось поддерживать ровные отношения с главными ближневосточными игроками. Поддержка Ирана в его конфронтации с Израилем и главное, в его стремлении заполучить ядерное оружие грозит нарушить этот баланс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Израиль никогда не поддерживал ядерную сделку с Ираном, утверждая, что ядерная программа по-прежнему существует

А то, что Иран не распрощался окончательно с идеей обзавестись ядерным арсеналом, у большинства экспертов сомнения не вызывает.

Ядерный Иран

Ядерный Иран представляет серьезную угрозу мировой безопасности в первую очередь потому, что это пример для подражания. Саудовское королевство будет первым, хотя наверняка не единственным, государством, которое пожелает это пример повторить. Ну а дальше это вопрос времени - и окончательный крах Договора о нераспространении ядерного оружия.

Израиль, очевидно, не пожелает мириться с такой угрозой.

С одной стороны, израильские спецслужбы раньше уже саботировали иранские ядерные проекты, и их возможности не стоит недооценивать. А в случае с Ираком израильтяне вообще не постеснялись нанести удар по ядерным объектам, и нельзя исключать возможности повторения этого сценария в Иране.

Однако для того, чтобы это произошло, в Израиле должны быть уверены, во-первых, в серьезности угрозы со стороны Ирана, и во-вторых, в своей возможности нанести удар, который останется без ответа. В нынешних условиях это вряд ли возможно, имея в виду разветвленность иранской ядерной инфраструктуры.

Факт наличия у самого Израиля ядерного арсенала должен послужить хорошим аргументом для Тегерана. Однако все эти конструкции, к сожалению, носят умозрительный характер.

Да, воевать "по-взрослому" не хочет никто. Опыт предыдущих столкновений с Израилем, равно как и нынешняя тупиковая с военной точки зрения ситуация в Сирии, когда серьезные изменения в положении на фронте невозможны без участия России или США, не позволяет надеяться на быстрое уничтожение еврейского государства.

Но это не означает, что конфронтация всегда будет ограничиваться эпизодическими взаимными обстрелами. Любой случайный выстрел может стать началом большой войны.

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