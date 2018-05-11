Как тюрьма изменяет личность человека
Длительное заключение влияет на личность человека, затрудняет его возвращение к нормальной жизни в обществе. Возможно, пришло время изменить наше отношение к системе наказания?
Днями, месяцами, годами вы живете, не имея собственного пространства, возможности выбирать, с кем провести время, что съесть или куда пойти.
Вы живете в окружении постоянной опасности и подозрений. Любовь и близкие человеческие отношения практически не доступны. Семья и друзья - далеко.
Чтобы не сойти с ума, заключенным приходится меняться и приспосабливаться к этой среде.
Прежде всего это касается тех, кто отбывает длительный срок - в Англии и Уэльсе почти 43% приговоров сегодня составляют более четырех лет.
В докладе правительства США о психологическом воздействии заключения социальный психолог Крейг Хейни высказался однозначно: "Мало для кого опыт тюрьмы проходит бесследно и не меняет психику".
Крейг Хейни сотрудничал с Филиппом Зимбардо в его печальном эксперименте со Стэнфордской тюрьмой.
(Тогда исследователи по жребию разделили участников эксперимента, студентов, на "смотрящих" и "заключенных". В ходе опыта каждый третий охранник обнаружил садистские наклонности и жестокость. - Ред.)
Исследователи Института криминологии Кембриджского университета, которые взяли интервью у сотен заключенных, пришли к еще более радикальному выводу: длительное заключение "меняет человека целиком и полностью".
Ранее психологи придерживались теории, что наша личность во взрослом возрасте практически не меняется.
Но недавние исследования показали, что, несмотря на относительную стабильность, наш образ мышления, поведение и эмоции претерпевают значительные и последовательные изменения.
Это прежде всего происходит в ответ на различные социальные роли, которые нам приходитсяиграть в течение жизни.
Очевидно, что жизнь в жестко структурированной и социально опасной среде вызывает неизбежную трансформацию личности.
Эти психологические изменения прежде всего беспокоят тех, кто занимается благосостоянием заключенных и возможностью их реинтеграции в общество после освобождения.
И хотя психологическая адаптация помогает человеку выжить в тюрьме, в жизни на свободе она становится контрпродуктивной.
Ключевые особенности тюремной среды, которые приводит к личностным изменениям, - потеря свободы выбора, отсутствие частного пространства, повседневная стигматизация.
А также - постоянный страх, необходимость скрывать свои эмоции, носить маску "неуязвимости" (во избежание злоупотребления со стороны других) и ежедневно подчиняться жестким правилам и процедурам.
"Вживание в тюремную среду"
Существует на удивление мало исследований того, как тюрьма влияет на так называемую Большую пятерку (принятую в современной психологии модель личности, которая состоит из пяти базовых черт: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм. - Ред. )
Впрочем, психологи и криминалисты широко признают понятие "вживание в тюремную среду", следствием которого является "посттюремный синдром".
Исследователи из США провели детальное интервью 25 бывших пожизненных заключенных (в том числе двух женщин) в Бостоне, которые провели в среднем около 19 лет в тюрьме.
Анализируя их рассказы, психолог Марике Лима и криминалист Маартен Кунст обнаружили, что во всех них развились "институционализованные черты личности": недоверие к другим, трудности в заведении отношений и принятии решений".
Один 42-летний бывший узник отметил: "Я до сих пор веду себя так, будто я все еще в тюрьме. Ты же не выключатель света или водопроводный кран, который можно одним движением переключить. Когда вы что-то делаете в течение определенного времени .. . оно становится частью вас".
Наибольшей изменением в психике, которую отметили практически все опрошенные, была неспособность доверять другим, которая достигала масштабов паранойи.
"Ты никому не можешь доверять в камере, - говорит другой участник исследования, человек 52 лет. - И теперь мне очень трудно довериться людям".
Заключенные также описывают "эмоциональный ступор".
"Становишься черствее, дистанцируешься от того, что происходит", - говорят они, объясняя, почему люди скрывают и подавляют свои чувства.
С точки зрения Большой пятерки личности, эти изменения соответствуют очень низкому уровню нейротизма (или эмоциональной вялости, безразличия), в сочетании с низким уровнем экстраверсии и добросовестности.
Далеко не идеальный психологический портрет для возвращения к нормальной жизни.
Впрочем, исследование, обнародованное в феврале 2018 года, показало, что даже недолгое пребывание в тюрьме также значительным образом влияет на личность.
• Cпритнисть рук и никакого мошенничества
Группа ученых под руководством Джесс Майерс из Амстердамского свободного университета наблюдала за 37-ю заключенными с начала их срока. Уже через три месяца психологические тесты обнаружили у них повышенную импульсивность и снижение внимания.
Такие изменения могут свидетельствовать об ухудшении добросовестности - черты личности, которую связывают с самодисциплиной, аккуратностью и амбициями.
Впрочем, некоторые другие наблюдения все же оставляют надежду.
В недавно опубликованном исследовании ученые сравнили психологические портреты жителей тюрем строгого режима с контрольной группой, в которую входили очень разные группы людей, в частности, студенты и тюремные надзиратели.
Выводы показали, что хотя заключенные набрали низкие баллы по показателям "экстраверсия", "открытость опыту" и "доброжелательность", они имели выше контрольных результаты в категории "добросовестность", прежде всего в том, что касается организованности и самодисциплины.
По мнению ученых, выводы демонстрируют положительную адаптацию личности к тюремной среде, требующей строгого подчинения нормам и правилам тюрьмы.
Иными словами, чтобы избежать неприятностей, нужно быть добросовестным.
Хотя, возможно, это может объясняться особенностями именно шведской пенитенциарной системы, которая уделяет гораздо больше внимания отношению к заключенным и их реабилитации, чем другие страны.
Достаточно обнадеживающими были выводы и двух других исследований, в ходе которых заключенные показали высокую способность к кооперации.
Данные всех этих исследований очень важны для вопроса реинтеграции бывших преступников в общество, считает Сигбьорн Биркленд из Норвежской школы экономики.
"Мы обычно считаем, что все преступники - плохие парни, способные действовать в интересах общества. Такое мнение оправдывает жесткие приговоры", - отмечает исследователь.
"Однако преступники могут иметь такую же мотивацию к общественному взаимодействию, как и все другие люди", - добавляет он.
Рост осведомленности в этом вопросе приведет к большим усилиям в исследовании влияния тюрьмы на личность. Следовательно, будет способствовать реабилитации при возвращении к нормальной жизни.
Положительные изменения в личности заключенных, такие как повышение добросовестности и способности к сотрудничеству, должны стать точкой опоры в ходе реабилитационных программ.
В конце концов, мы можем встать перед выбором. Наказывать преступников более строго - и получать людей, неспособных адаптироваться к жизни в обществе.
Или разрабатывать такие судебные решения и создавать такие условия в тюрьмах, которые способствовали бы улучшению личности преступников и помогали бы им исправиться.
Прочитатьоригинал статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.
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