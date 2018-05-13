Евровидение-2018 в фото: как поздравляли Нетту Барзилай

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прошлогодний и нынешний победители Евровидения - Сальвадор Собрал и Нетта Барзилай

Финал Евровидения в этом году запомнился многими яркими моментами. Вот некоторые из них.

Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Приз ей вручал прошлогодний триумфатор из Португалии Сальвадор Собрал. Пикантность ситуации заключалась в том, что ранее он раскритиковал ее песню - португалец рассказал, что услышал трек случайно и назвал его "ужасным".

Во время вручения приза он об этом уже на вспоминал и улыбался.

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Сама же Нетта была очень рада победить.

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Как и ее фанаты - судьба первого места решалась в последние минуты шоу.

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"Серебро" Евровидения-2018 получила Элени Фурейра с Кипра, которую считали фавориткой финала.

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На третьем месте оказался Сезар Семпсон из Австрии.

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Представитель от Украины Melovin оказался на 17 месте. Причем его значительно лучше оценили зрители, чем национальные жюри.

Украинец выступал первым и "разогрел" зал своей песней "Under The Ladder".

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А британка SuRie оказалась в центре скандального эпизода, когда к ней на сцену выбежал неизвестный мужчина - так называемый "стейдждайвер", - выхватил микрофон и прокричал: "Нацисты в средствах массовой информации Великобритании, мы требуем свободы".

Охрана за несколько секунд вывела "дайвера", а SuRie продолжила выступление, за что получила много положительных отзывов как профессионал.

Но заняла лишь 24 место - Великобритания традиционно отстает на Евровидении.

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Эстонка Элина Нечаева поразила всех огромным платьем.

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А Ева Засимаускайте из Литвы попала на Евровидение после того, как десять лет назад участвовала в аналогичном детском конкурсе - тогда ей было всего 14 лет.

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Швед Бенджамин Ингроссо подготовил очень стильный номер и считался еще одним фаворитом, но завершил соревнование лишь на 7 месте из 26.

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Представительница Португалии, где проходило нынешнее шоу после триумфа Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году, заняла последнее место среди финалистов.

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