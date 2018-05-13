Евровидение-2018 в фото: как поздравляли Нетту Барзилай
Финал Евровидения в этом году запомнился многими яркими моментами. Вот некоторые из них.
Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Приз ей вручал прошлогодний триумфатор из Португалии Сальвадор Собрал. Пикантность ситуации заключалась в том, что ранее он раскритиковал ее песню - португалец рассказал, что услышал трек случайно и назвал его "ужасным".
Во время вручения приза он об этом уже на вспоминал и улыбался.
Сама же Нетта была очень рада победить.
Как и ее фанаты - судьба первого места решалась в последние минуты шоу.
"Серебро" Евровидения-2018 получила Элени Фурейра с Кипра, которую считали фавориткой финала.
На третьем месте оказался Сезар Семпсон из Австрии.
Представитель от Украины Melovin оказался на 17 месте. Причем его значительно лучше оценили зрители, чем национальные жюри.
Украинец выступал первым и "разогрел" зал своей песней "Under The Ladder".
А британка SuRie оказалась в центре скандального эпизода, когда к ней на сцену выбежал неизвестный мужчина - так называемый "стейдждайвер", - выхватил микрофон и прокричал: "Нацисты в средствах массовой информации Великобритании, мы требуем свободы".
Охрана за несколько секунд вывела "дайвера", а SuRie продолжила выступление, за что получила много положительных отзывов как профессионал.
Но заняла лишь 24 место - Великобритания традиционно отстает на Евровидении.
Эстонка Элина Нечаева поразила всех огромным платьем.
А Ева Засимаускайте из Литвы попала на Евровидение после того, как десять лет назад участвовала в аналогичном детском конкурсе - тогда ей было всего 14 лет.
Швед Бенджамин Ингроссо подготовил очень стильный номер и считался еще одним фаворитом, но завершил соревнование лишь на 7 месте из 26.
Представительница Португалии, где проходило нынешнее шоу после триумфа Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году, заняла последнее место среди финалистов.