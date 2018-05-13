Как помочь "совам" не загубить свое здоровье?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Немало людей встают на работу с трудом

Результаты сравнения физического состояния "жаворонков" и "сов" на первый взгляд не несут в себе ничего хорошего для последних.

По данным статистики, для них выше риски ранней смерти, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний и психических расстройств.

Но действительно ли привычка поздно ложиться и вставать настолько вредна, что требуется переделывать себя?

"Социальный джетлаг"

Не успели вы наконец отключиться после мучительной борьбы с бессонницей, как вас тут же вырывает из забытья вопль будильника. На выходных вы не встаете подольше, дабы наверстать недосып.

Знакомая картина для многих.

Если часы вставания в будние дни и по субботам-воскресеньям сильно различаются, специалисты говорят, что у человека социальный джетлаг (обычно этим словом обозначают нарушение сна из-за разницы часовых поясов после долгого авиаперелета).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди, испытывающие социальный джетлаг, более склонны к курению и выпивке

Страдающие им люди действительно чаще имеют проблемы со здоровьем, нежели те, кто легко засыпает и бодро встает по утрам.

Однако быть "совой" вредно не само по себе, а оттого, что человеку приходится постоянно насиловать себя и нарушать естественный для него ритм сна и бодрствования, утверждает Тиль Ронеберг, профессор хронобиологии из института медицинской психологии мюнхенского университета Максимилиана-Людвига.

Если заставить "жаворонка" трудиться допоздна, у него начнутся такие же проблемы, указывает Рассел Фостер, глава лаборатории сна и биоритмов неврологического института госпиталя Джона Рэдклиффа в Оксфорде.

Но общество с незапамятных времен сконструировано под "ранних пташек". Для большинства людей работа или учеба стартуют в 8-9 часов утра.

Все от генов

Что же делать бедным "совам"? Отказывать себе в удовольствии подольше поваляться в постели по выходным, чтобы не нарушать ритм?

"Это худшее, что можно придумать, - говорит профессор Ронеберг. - Если пять дней в неделю вы недосыпаете, упущенное непременно нужно наверстать, и лучше всего тогда, когда организм просит".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В выходной не грех понежиться в постели

Время сна - не вопрос привычки или самодисциплины. Ход "внутренних часов" примерно наполовину определяется наследственностью, говорят ученые.

Остальное зависит от обстоятельств и возраста. Больше всего любят поспать подольше двадцатилетние, а многие старики просыпаются рано, хотя спешить им некуда.

"Исторически считается, что поздно ложатся гуляки, а поздно встают лодыри, но на самом деле это все генетика", - замечает профессор хронобиологии университета Суррея Малькольм фон Шанц.

У каждого свой внутренний ритм. Если природная сова встанет ни свет ни заря, то вечером все равно раньше не уснет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рассвет - лучший будильник

Ближе к природе

А что делать, если жизнь все-таки не оставляет выбора?

Специалисты советуют не спать с задраенными шторами, чтобы по утрам впускать в комнату солнце, а по ночам как можно меньше пользоваться искусственным освещением. Особенно вреден для сна "синий свет" от всевозможных гаджетов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гаджеты будят нас своим светом

И в течение дня рекомендуется как можно больше видеть солнце, хотя это не всегда возможно для современного работника.

Человеческий организм тысячелетиями приучался реагировать на естественную смену света и темноты.

Гибкий график

Другой путь - практиковать, где это возможно, гибкий трудовой график.

Работодатели выиграют от повышения производительности труда и благодаря возможности продлить общее время работы предприятия или офиса, говорит профессор Фостер.

Важно также строить здания максимально открытыми для естественного освещения и конструировать компьютеры и телефоны так, чтобы сокращать количество "синего света" в жилищах, замечает профессор Ронеберг.

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