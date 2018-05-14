Антисемитизм или манипуляция: усиливается ли притеснение евреев в Украине?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Евреи Украины утверждают, что заявления о росте антисемитизма в стране сильно преувеличены

Ассоциация еврейских организаций и общин отрицает рост антисемитизма в Украине, хотя за последние несколько недель вокруг этого разгорелось сразу несколько громких скандалов.

В эти выходные в Украине вспыхнул "антисемитский скандал", на который вынуждено было отреагировать министерство иностранных дел: СМИ написали, что консул Украины в Гамбурге несколько лет назад в социальных сетях якобы позволял себе антисемитские высказывания.

Еще в конце апреля 2018 года в прессе появилось заявление 53 конгрессменов США, которые выразили обеспокоенность якобы ростом антисемитизма в Украине и Польше.

Американцы даже утверждали, что в Украине на государственном уровне существует отрицание Холокоста.

Во время митинга в Одессе в начале мая лидер местной ячейки "Правого сектора" Татьяна Сойкина сделала заявление, которое сразу же назвали антисемитским.

Действительно ли в Украине в последнее время усиливаются антисемитские настроения или же скандалы являются следствием политических преувеличений и манипуляций?

Письмо конгрессменов

Поводом для письма американских конгрессменов об антисемитизме в Польше и Украине стал принятый в Варшаве закон. Среди прочего, там предусмотрено наказание за обвинения поляков в участии в Холокосте.

Однако значительная часть внимания в документе уделена Украине.

Как указали конгрессмены, в Украине растут антисемитские настроения, а государство предпринимает шаги по отрицанию Холокоста.

Также конгрессмены обратили внимание на деятельность батальона "Азов", который сейчас является частью Национальной гвардии, - якобы именно его участники во время маршей в честь Украинской повстанческой армии демонстрировали нацистское приветствие.

Копірайт зображення Natan Chazin Image caption Стилизованные шевроны евреев, воюющих на Донбассе

Конгрессмены также напомнили, что в силу специфики батальона "Азов" власти США запретили помогать этому подразделению за счет американских средств.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал это письмо "смешиванием некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи".

Если реакция Вятровича, которого часто обвиняют в защите памяти бойцов УПА, была предсказуемой, то очень резкое заявление Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААД) могло удивить.

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9 мая президиум ВААД обнародовал письмо, в котором фактически обвинил конгрессменов в необоснованном антиукраинском выпаде, который "используют в гибридной информационной войне России против Украины".

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"Письмо, подписанное конгрессменами, содержит утверждение и обвинения, которые не соответствуют действительности", - говорится в заявлении ВААД, руководитель которого - известный правозащитник Иосиф Зисельс.

В организации утверждают, что в Украине на постсоветском пространстве лучше хранят память о Холокосте, и государство все чаще "подключается к этому процессу", особенно на местном уровне.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине есть случаи осквернения памятников жертвам Холокоста

Представители еврейских организаций также не согласны с утверждением, что УПА - это "нацистские коллаборационисты".

"На самом деле в Украине нет поддерживаемого государством отрицания Холокоста и героизации нацистов, в Украине не фиксируется существенный рост антисемитизма - вот уже почти два года в стране вообще не фиксировали ни одного инцидента, связанного с антисемитскими насилием", - резюмировали в ВААД.

Также в организации отметили, что их мониторинг и анализ антисемитских инцидентов уже 15 лет становится основой отчетов Госдепа США и ОБСЕ.

Антисемитизм и дипломаты

12 мая известный блогер Анатолий Шарий, который еще до Евромайдана покинул Украину из-за уголовного преследования, опубликовал информацию, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец в социальных сетях несколько лет назад позволял себе антисемитские высказывания.

Одна запись якобы была в 2013 году, а еще одна - в 2015-м. Сейчас сообщений, на которые ссылался журналист, нет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Павел Климкин поручил разобраться, действительно ли дипломат позволял себе антисемитские высказывания в Facebook

На эти обвинения сразу отреагировал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", - написал 13 мая на своей странице в Twitter г-н Климкин.

Власть и олигархи

Довольно часто в Украине возникают скандалы вокруг антисемитизма, связанные с обвинениями власти или олигархов.

Такой случай недавно произошел в Одессе, где руководитель местной ячейки "Правого сектора" Татьяна Сойкина публично заявила, что Украина будет принадлежать украинцам, "а не евреям. Нет - олигархии, Слава Украине".

Дело в том, что в Украине несколько самых богатых олигархов страны - евреи, и радикально настроенные украинцы часто связывают их национальности и финансовое положение с бедностью населения.

На такое заявление г-жи Сойкиной сразу же отреагировал глава МВД Арсен Аваков.

Он заявил, что публичные антисемитские призывы в Украине неприемлемы. Аваков назвал это "пещерным средневековьем", а полиция открыла по этому заявлению уголовное дело.

Впоследствии Сойкина извинилась за свои слова, а также объяснила свое понимание проблемы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Иногда конфликты на национальной почве возникали в Умани, куда на празднование Нового года ежегодно съезжаются десятки тысяч хасидов

Националисты, дескать, различают понятия "жиды" - это, по ее словам, представители олигархических кланов, которые грабят Украину, и "евреи" - это представители дружественной нации, которые вместе с ними борются за Украину.

Также она напомнила, что "Правый сектор" Одесской области поддерживал назначение известного культурного деятеля еврейского происхождения Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея.

В "Правом секторе" также напомнили, что всегда осуждали акты вандализма в отношении памятников жертвам Холокоста, а среди членов организации есть много евреев.

Кроме того, украинские и иностранные журналисты часто обращают внимание на то, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман имеет еврейское происхождение.

Некоторые журналисты и активисты иногда намекают, что еврейское происхождение может иметь и президент Украины Петр Порошенко.

Хотя это непроверенная и неподтвержденная информация, критики президента часто об этом говорят, и иногда это перерастает в громкие политические скандалы.

Копірайт зображення IRYNA.PUSTYNNIKOVA Image caption Синагоги - одни из древнейших архитектурных памятников Украины

В частности, так произошло осенью 2017 года с пресс-секретарем Михеила Саакашвили Дарьей Чиж. В заметке в Facebook она намекнула на якобы еврейское происхождение президента, указав на "частицу Вальцмана" в характере Порошенко.

Саакашвили тогда публично осудил высказывания своего спикера и заявил, что отстранил ее от работы. Сама г-жа Чиж удалила пост и заявила, что некоторые ошибочно расценили его как "антисемитский".

Во время многих протестных акций в Киеве последних лет часть митингующих высказывала определенные антисемитские лозунги, связывая их якобы с еврейским происхождением представителей власти и украинских олигархов.

"Азов" и евреи

Несмотря на громкие обвинения в адрес "Азова" и других националистических организаций относительно антисемитизма, в них служат и им помогают представители еврейской общины Украины.

Один из самых известных примеров - командир так называемой "еврейской сотни" во время Евромайдана Натан Хазин.

Он утверждал, что не видел во время Майдана значительных проявлений антисемитизма.

Сам он и его соратники в шутку называли себя "жидобандеровцами", а также стилизовали красно-черный флаг УПА, добавив к нему звезду Давида.

Копірайт зображення Natan Chazin Image caption Руководитель так называемой "еврейской сотни" Натан Хазин активно помогает украинской армии

Показательно, что сам г-н Хазин называл себя одним из основателей батальона "Азов".

С начала войны на Донбассе он как волонтер активно помогает украинским военным.

Также известно, что в украинской добровольческой армии, созданной на базе "Правого сектора" на Донбассе, существовало отдельное еврейское подразделение.

В него входили около 20 бойцов еврейского происхождения, которые даже создали свою полевую синагогу.

"Говорить, что антисемитизма в Украине не существует вовсе - нельзя, но тот уровень, о котором говорят на Западе, не соответствует действительности", - рассказал Натан Хазин ВВС News Украина.

Он отмечает, что бытовой антисемитизм был, есть и будет, это следует признать, но его уровень "не идет ни в какое сравнение с тем, что в этой сфере происходит в Европе".

"Могу утверждать, что, несмотря на сложную ситуацию в Украине и войну, уровень антисемитизма не растет. Кто-то на Западе просто не понимает реального положения вещей в Украине в этой сфере", - считает г-н Хазин.

На этом фоне показательным было исследование американского Pew Research Center. Исследователи спросили у жителей стран Центральной и Восточной Европы, хотят ли они видеть евреев гражданами своего государства.

Среди всех стран, где проводился опрос, уровень негативного восприятия евреев в Украине оказался самым низким - 5%.

К примеру, в России этот показатель составил 14%, в Польше - 18%, а в Румынии - 23%.

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