Превращающий хлам в золото: история самого богатого британца

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джим Рэтклифф открыл свое дело в 40 лет

Самый богатый человек Великобритании - Джим Рэтклифф, которого профсоюзы когда-то назвали "Доктор Ноу" за его жесткую позицию на переговорах, заработал свое состояние на "непривлекательных" активах, рассказывает бизнес-корреспондент ВВС Диэрбейл Джордан.

Благодаря покупке и улучшению компаний, от которых избавлялись крупные корпорации, г-н Рэтклифф заработал 28,5 млрд долларов.

Из заводов, некогда принадлежавших нефтяному гиганту British Petroleum, он создал компанию, чья продукция используется в изготовлении почти всего, к чему британцы прикасаются ежедневно. Для этого ему понадобилось всего 20 лет.

65-летний Рэтклифф всегда имел дело с химической промышленностью.

Сын плотника из Манчестера, в 1974 году он закончил Бирмингемский университет, где получил образование в области технологий химической промышленности.

Рэтклифф недолго работал в BP, прежде чем перейти бухгалтером-стажером к его конкуренту - нефтяному конгломерату Esso.

Вооружившись дипломом МВА в Лондонской бизнес-школе, Джим Рэтклифф устроился на работу в компанию Courtaulds, которая производит ткани и химикаты.

А в 1989 году он сделал шаг в мир частных инвестиций, который коренным образом изменил его карьеру - присоединился к компании Advent International.

Искусство соглашений

Advent International была для Рэтклифф местом, где он овладел искусством заключения соглашений в крайне враждебной среде.

Через три года он совершит прыжок в совместное владение бизнесом.

В 1992 году Джим Рэтклифф и его бизнес-партнер Джон Холловуд приобрели химическое подразделение BP в Хайте, графство Кент за 40 млн фунтов.

Так 40-летний Рэтклифф начал свой бизнес.

В 1994 году, когда ценные бумаги компании Inspec, созданной на базе этого подразделения, разместили на Лондонской фондовой бирже, ее стоимость достигала уже 100 млн фунтов.

Это был шаг с высокой степенью риска, признавал Рэтклифф.

"Я начал свой бизнес в те дни, когда приходилось ставить на кон все свое имущество", - рассказывал он в интервью Лондонской бизнес-школе.

"Я должен был заложить 100% активов, которыми я владел на этом этапе, то есть это были дом, сбережения и даже судьба жены и детей", - сказал он.

Inspec затем приобрел завод BP по производству специальных химреагентов в бельгийском Антверпене.

Рэтклифф покинул Inspec, чтобы создать свою собственную компанию Ineos, которая приобрела в 1998 году бельгийский завод за 89 млн фунтов.

Сейчас Ineos стоит 35 млрд фунтов или 47 млрд долларов, согласно данным "The Sunday Times Rich List". Компания построена на стратегии Рэтклиффа о покупке "немодных или непривлекательных объектов, которые принадлежат крупным корпорациям".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2016 году Джим Рэтклифф вместе с шотландским госсекретарем Дэвидом Манделлом встречал судно с американским сланцевым газом, которое прибыло в Британию

Состоящая из 181 предприятия в 22 странах, Ineos зарабатывает около 45 млрд фунтов стерлингов. В компании сейчас работают 18 500 человек.

Сырье, которое производит Ineos, используется во многих отраслях: при производстве лекарств и пищевых продуктов, мобильных телефонов и мебели.

Благодаря решению никогда не размещать акции компании на бирже, что означало отсутствие влияния акционеров из Сити, Рэтклифф, владеющий 60% Ineos, смог быстро перейти к заключению соглашений.

За первые 10 лет Ineos купила более 20 предприятий таких крупных компаний, как немецкий химический концерн BASF, Dow Chemical в США и ICI, некогда крупнейший производитель химической продукции в Великобритании.

"Доктор Ноу"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Грейнджмутский завод оказался в центре противостояния Джима Рэтклиффа с профсоюзами в 2013 году

Возможно, самым важным из всех соглашений Рэтклиффа стало приобретение в British Petroleum за 6,7 млрд долларов нефтехимической компании Innovene в 2005 году.

Это увеличило продажи Ineos в 4 раза, до 24,2 млрд долларов, а количество ее сотрудников выросло до 15 тысяч.

Бизнес Innovene включал Грейнджмутский нефтеперерабатывающий завод в Шотландии, который в 2013 году стал ареной напряженного противостояния с профсоюзами, угрожающими забастовками из-за неудовлетворения оплатой труда и вопросов пенсий.

В этом споре Рэтклифф получил от профсоюзов прозвище "Доктор Ноу" - так называли одного из антагонистов Джеймса Бонда.

Сначала он пообещал, что закроет нефтехимический завод и сократит 800 рабочих мест.

Вскоре после этого Ineos отменила свое решение, когда профсоюзы согласились на "план выживания", с инвестициями более чем 400 млн долларов в завод, чтобы он остался на плаву.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Работники Грейнджмутского завода неоднократно бастовали против решений Джима Рэтклиффа

Ineos продолжает расширяться либо через приобретение, например, покупку трубопроводной системы Forties в British Petroleum, которая обеспечивает поставку 40% нефти и газа из Северного моря в Великобританию, либо через инвестиции во фрекинг.

В 2016 году первая партия сланцевого газа из США прибыла в Великобританию именно по заказу Ineos.

Также Рэтклифф сделал удивительный шаг из химической промышленности в другие сферы, когда он объявил о планах инвестировать 600 млн фунтов в производство нового автомобиля на базе Land Rover Defender, которое было прекращено в 2016 году.

Кроме того, Ineos купила Belstaff, производителя брендовой одежды для мотоциклистов, которую когда-то носил известный актер Стив Маккуин и рекламирует Дэвид Бекхэм.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ineos купила Belstaff, производителя брендовой одежды для мотоциклистов

А потом компания приобрела швейцарскую футбольную команду Lausanne-Sport.

Непонятно, можно ли считать эти новые активы "непривлекательными", но, похоже, Рэтклифф видит в них большой потенциал.

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