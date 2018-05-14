Превращающий хлам в золото: история самого богатого британца
Самый богатый человек Великобритании - Джим Рэтклифф, которого профсоюзы когда-то назвали "Доктор Ноу" за его жесткую позицию на переговорах, заработал свое состояние на "непривлекательных" активах, рассказывает бизнес-корреспондент ВВС Диэрбейл Джордан.
Благодаря покупке и улучшению компаний, от которых избавлялись крупные корпорации, г-н Рэтклифф заработал 28,5 млрд долларов.
Из заводов, некогда принадлежавших нефтяному гиганту British Petroleum, он создал компанию, чья продукция используется в изготовлении почти всего, к чему британцы прикасаются ежедневно. Для этого ему понадобилось всего 20 лет.
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65-летний Рэтклифф всегда имел дело с химической промышленностью.
Сын плотника из Манчестера, в 1974 году он закончил Бирмингемский университет, где получил образование в области технологий химической промышленности.
Рэтклифф недолго работал в BP, прежде чем перейти бухгалтером-стажером к его конкуренту - нефтяному конгломерату Esso.
Вооружившись дипломом МВА в Лондонской бизнес-школе, Джим Рэтклифф устроился на работу в компанию Courtaulds, которая производит ткани и химикаты.
А в 1989 году он сделал шаг в мир частных инвестиций, который коренным образом изменил его карьеру - присоединился к компании Advent International.
Искусство соглашений
Advent International была для Рэтклифф местом, где он овладел искусством заключения соглашений в крайне враждебной среде.
Через три года он совершит прыжок в совместное владение бизнесом.
В 1992 году Джим Рэтклифф и его бизнес-партнер Джон Холловуд приобрели химическое подразделение BP в Хайте, графство Кент за 40 млн фунтов.
Так 40-летний Рэтклифф начал свой бизнес.
В 1994 году, когда ценные бумаги компании Inspec, созданной на базе этого подразделения, разместили на Лондонской фондовой бирже, ее стоимость достигала уже 100 млн фунтов.
Это был шаг с высокой степенью риска, признавал Рэтклифф.
"Я начал свой бизнес в те дни, когда приходилось ставить на кон все свое имущество", - рассказывал он в интервью Лондонской бизнес-школе.
"Я должен был заложить 100% активов, которыми я владел на этом этапе, то есть это были дом, сбережения и даже судьба жены и детей", - сказал он.
Inspec затем приобрел завод BP по производству специальных химреагентов в бельгийском Антверпене.
Рэтклифф покинул Inspec, чтобы создать свою собственную компанию Ineos, которая приобрела в 1998 году бельгийский завод за 89 млн фунтов.
Сейчас Ineos стоит 35 млрд фунтов или 47 млрд долларов, согласно данным "The Sunday Times Rich List". Компания построена на стратегии Рэтклиффа о покупке "немодных или непривлекательных объектов, которые принадлежат крупным корпорациям".
Состоящая из 181 предприятия в 22 странах, Ineos зарабатывает около 45 млрд фунтов стерлингов. В компании сейчас работают 18 500 человек.
Сырье, которое производит Ineos, используется во многих отраслях: при производстве лекарств и пищевых продуктов, мобильных телефонов и мебели.
Благодаря решению никогда не размещать акции компании на бирже, что означало отсутствие влияния акционеров из Сити, Рэтклифф, владеющий 60% Ineos, смог быстро перейти к заключению соглашений.
За первые 10 лет Ineos купила более 20 предприятий таких крупных компаний, как немецкий химический концерн BASF, Dow Chemical в США и ICI, некогда крупнейший производитель химической продукции в Великобритании.
"Доктор Ноу"
Возможно, самым важным из всех соглашений Рэтклиффа стало приобретение в British Petroleum за 6,7 млрд долларов нефтехимической компании Innovene в 2005 году.
Это увеличило продажи Ineos в 4 раза, до 24,2 млрд долларов, а количество ее сотрудников выросло до 15 тысяч.
Бизнес Innovene включал Грейнджмутский нефтеперерабатывающий завод в Шотландии, который в 2013 году стал ареной напряженного противостояния с профсоюзами, угрожающими забастовками из-за неудовлетворения оплатой труда и вопросов пенсий.
В этом споре Рэтклифф получил от профсоюзов прозвище "Доктор Ноу" - так называли одного из антагонистов Джеймса Бонда.
Сначала он пообещал, что закроет нефтехимический завод и сократит 800 рабочих мест.
Вскоре после этого Ineos отменила свое решение, когда профсоюзы согласились на "план выживания", с инвестициями более чем 400 млн долларов в завод, чтобы он остался на плаву.
Ineos продолжает расширяться либо через приобретение, например, покупку трубопроводной системы Forties в British Petroleum, которая обеспечивает поставку 40% нефти и газа из Северного моря в Великобританию, либо через инвестиции во фрекинг.
В 2016 году первая партия сланцевого газа из США прибыла в Великобританию именно по заказу Ineos.
Также Рэтклифф сделал удивительный шаг из химической промышленности в другие сферы, когда он объявил о планах инвестировать 600 млн фунтов в производство нового автомобиля на базе Land Rover Defender, которое было прекращено в 2016 году.
Кроме того, Ineos купила Belstaff, производителя брендовой одежды для мотоциклистов, которую когда-то носил известный актер Стив Маккуин и рекламирует Дэвид Бекхэм.
А потом компания приобрела швейцарскую футбольную команду Lausanne-Sport.
Непонятно, можно ли считать эти новые активы "непривлекательными", но, похоже, Рэтклифф видит в них большой потенциал.