Золотой дубль "Шахтера": сильные "горняки" или слабые "динамовцы"?

Копірайт зображення ФК "Шахтер" (Донецк) Image caption "Шахтер" завоевал 11-е чемпионство и 12-й Кубок Украины в своей истории

Официально футбольный сезон 2017/2018 в Украине завершается 19 мая.

И хотя в заключительном туре Премьер-лиги еще будет сыграно классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером" в Киеве, оно уже не является решающим.

На прошлой неделе дончане получили оба главных трофея украинского футбола: сначала победили киевлян в кубковом финале, затем, в воскресенье, победили в скандальном поединке "Верес" и стали неоспоримыми лидерами и в чемпионате.

Но на самом деле конкуренцию "горняки" в этом сезоне почти не почувствовали, а опасность для их чемпионства появилась и исчезла лишь в течение короткого периода весной.

Конкурент

Копірайт зображення ФК "Динамо" (Киев) Image caption "Динамо" провело очень слабую осеннюю часть чемпионата, но потом игру выровняло

После выездной победы "Динамо" над "Шахтером" в 27-м туре - за пять игр до конца турнира - интрига в чемпионате возродилась заново.

Это было действительно неожиданно, потому что осенью динамовцы отставали от дончан, казалось бы, безнадежно. И на то были причины.

В межсезонье в "Динамо" изменилось немало.

Ушел главный тренер Сергей Ребров, а его место занял другой звездный игрок команды 1990-х -Александр Хацкевич.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Александр Хацкевич руководит "Динамо" с другими футбольными легендами киевлян - Олегом Лужным и Максимом Шацких

В немецкую "Боруссию" из Дортмунда перешел многолетний лидер киевлян Андрей Ярмоленко - игрок, который определял игровой почерк "Динамо".

Уже в ходе чемпионата в турецкий "Бешикташ" перебрался лидер обороны Домагой Вида.

А вот денег на приобретение многих высококлассных игроков клуб не выделил.

Летом прошлого года "Динамо" пополнилось только двумя фланговыми защитниками - хорватом Иосифом Пиваричем и поляком Томашем Кендзером.

Из аренды вернулись нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.

Кроме того, новому тренерскому штабу удалось достичь компромисса с ведущим стоппером Евгением Хачериди, который прекратил играть при предыдущем тренере из-за конфликта.

Но в целом Хацкевич и его помощники продолжили курс на омоложение.

Процесс начал еще Ребров, а при новом тренере молодых футболистов начать вводить в состав еще смелее.

Копірайт зображення ФК "Динамо" (Киев) Image caption Нападающий Шапаренко - одно из главных открытий этого сезона

Кроме Виктора Цыганкова, Владимира Шепелева и Артема Беседина, стабильно игравших еще при Реброве, в основе "Динамо" начали регулярно появляться другие воспитанники клубной академии: нападающий Николай Шапаренко и вратарь Георгий Бущан, ставший основным первым номером, но еще осенью выпал до конца сезона из-за травмы.

В целом травмы ключевых исполнителей существенно усложнили работу Хацкевича.

Особенно ощутимыми были потери ключевого опорного хава Сергея Сидорова, а также двух голкиперов - кроме Бущана травмировался еще и Максим Коваль. Как следствие, киевлянам пришлось спешно возвращать в команду Дениса Бойко, который за два года в зарубежных клубах почти не имел игровой практики.

Поэтому осенью "Динамо" выглядело откровенно бледно.

В Лигу чемпионов команда не пробилась, потому проиграла не очень сильному швейцарскому клубу "Янг Бойз".

А в чемпионате киевляне выдали пятиматчевую безвыигрышную серию, потеряв очки даже с такими аутсайдерами, как "Черноморец" и "Карпаты".

Копірайт зображення ФК "Динамо" (Киев) Image caption Цыганков стал одним из лидеров "Динамо" после отъезда Андрея Ярмоленко

Добавьте скандал с отказом "Динамо" ехать на игру к "Мариуполю" из-за близости к зоне АТО, что привело к потере еще трех очков, - и поймете, что чемпионство фактически было проиграно именно в тот период.

Весной "динамовцам" удалось стабилизировать игру и усилить клуб креативным словенским хавбеком Беньямином Вербичи, но наверстать упущенное сил уже не хватило.

Осень и весна "Шахтера"

Копірайт зображення УНИАН Image caption В Лиге чемпионов "Шахтер" на равных играл против "Ромы" - одной из сенсаций нынешнего розыгрыша

Стоит также учесть, что существенно сдал позиции, потеряв группу ведущих исполнителей, бронзовый призер предыдущего чемпионата "Заря".

В первой части сезона луганчане долго не могли найти свою игру и находились в нижней части таблицы.

Поэтому реальной конкуренции "Шахтер" не испытывал.

Если не принимать во внимание дисквалифицированного за допинг капитана Дарио Срну, остальные ключевые исполнители образца сезона-2016/2017 в обойме "горняков" сохранились.

Поэтому на фоне "Динамо" "Шахтер" выглядел привлекательнее с любой точки зрения.

Но парадокс в том, что ни одно из трех очных противостояний с "Динамо" в чемпионате "горняки" не выиграли - были две победы киевлян и ничья.

Благодаря этому команда Хацкевича официально проиграла чемпионат всего за тур до финиша.

Копірайт зображення УНИАН Image caption "Динамо" дважды за сезон обыграло "горняков"

А если бы не принципиальность руководства клуба в "мариупольском вопросе", которая привела к техническому поражению и потере трех очков, интрига, не исключено, сохранилась бы до заключительного игрового дня.

И именно то, что несмотря на заметные трудности основных конкурентов, "Шахтер" не способен создать комфортный отрыв, его тренера Фонсеку должно беспокоить больше.

С одной стороны, свое превосходство над "Динамо" "Шахтер" показал, уверенно выиграв финал Кубка.

Качественную игру "горняки" продемонстрировали и в Лиге чемпионов, где вышли в плей-офф из группы, в которо1 соперниками были английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и нидерландский "Фейеноорд".

Однако в том и дело, что концентрации, с которой "Шахтер" играл в еврокубках, команде дома часто не хватало.

Копірайт зображення ФК "Шахтер" (Донецк) Image caption Тренер "Шахтера" Пауло Фонсека уже полностью создал собственный коллектив на базе команды, которую получил в наследство от Мирчи Луческу

Причина, вероятно, заключается в том, что Пауло Фонсека опирается на ограниченную когорту исполнителей, и лидеры "горняков" не чувствуют внутреннюю конкуренцию.

При Фонсеке в этом сезоне перестали заметно прогрессировать молодые исполнители - начиная с Виктора Коваленко, который до недавнего времени считался чуть ли не самым одаренным молодым украинским футболистом.

Только один матч в сезоне провел 25-летний Максим Малышев, также некоторое время считавшийся одним из лучших опорных хавов Украины.

Клубная академия "Шахтера" вроде бы и работает, но исполнителей она поставляет в основном другим, или даже дочерним клубам типа "Мариуполя".

На финансируемом владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым телеканале "Футбол" как-то обмолвились, что тренера "Зари" Юрия Вернидуба "создали" футболисты, арендованные у "горняков".

Но в том и дело, что полузащитник Иван Петряк, вратарь Никита Шевченко и вышеупомянутый Максим Малышев, которые сейчас выступают в "Шахтере", пришли в "Зарю" ненужными основной команде "Шахтера" юниорами. А вернулись игроками сборной Украины.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Виктор Коваленко считался одним из самых перспективных молодых игроков Украины

В конце концов, по непонятным причинам ощутимо сдал за последние полгода и один из потенциальных лидеров команды Марлос.

Кроме того, после 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" домой, в Бразилию, на лечение уехал креативный хавбек "Шахтера" Бернард.

Поэтому получилось, что с "падением" Марлоса и без Бернарда средняя и атакующая линия "горняков" весной стала существенно слабее.

И апрельский матч в Харькове "Динамо" у основного конкурента выиграло вполне заслуженно.

Если бы не осенний запас, возможно, не удалось бы избежать в борьбе за чемпионство золотого матча.

История с продолжением

Копірайт зображення Укринформ

"Шахтер" выиграл 11-е чемпионство в истории и еще на шаг приблизился к "Динамо", у которого таких титулов 15.

Кубок Украины горняки взяли 12-й раз и по этому показателю уже обошли киевлян.

Пауло Фонсека, несмотря на слухи в течение всего сезона, похоже, никуда из "Шахтера" не уйдет, хотя переговорный процесс здесь продолжается.

Если команду, которая выиграла чемпионство в прошлом сезоне, еще можно назвать наследием Мирчи Луческу, то в 2017/2018 португалец перестроил игру и состав "горняков" полностью под свой вкус.

Фундамент для своей будущей команды прочно заложил и тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

В чемпионате-2017/2018 белорусский специалист еще мог оправдывать неудачи обновлением состава, но в следующем киевляне уже будут иметь исключительно чемпионские амбиции с самого старта.

Поэтому следующий чемпионат должен быть еще более интересным.

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