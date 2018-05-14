Золотой дубль "Шахтера": сильные "горняки" или слабые "динамовцы"?
Официально футбольный сезон 2017/2018 в Украине завершается 19 мая.
И хотя в заключительном туре Премьер-лиги еще будет сыграно классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером" в Киеве, оно уже не является решающим.
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На прошлой неделе дончане получили оба главных трофея украинского футбола: сначала победили киевлян в кубковом финале, затем, в воскресенье, победили в скандальном поединке "Верес" и стали неоспоримыми лидерами и в чемпионате.
Но на самом деле конкуренцию "горняки" в этом сезоне почти не почувствовали, а опасность для их чемпионства появилась и исчезла лишь в течение короткого периода весной.
Конкурент
После выездной победы "Динамо" над "Шахтером" в 27-м туре - за пять игр до конца турнира - интрига в чемпионате возродилась заново.
Это было действительно неожиданно, потому что осенью динамовцы отставали от дончан, казалось бы, безнадежно. И на то были причины.
В межсезонье в "Динамо" изменилось немало.
Ушел главный тренер Сергей Ребров, а его место занял другой звездный игрок команды 1990-х -Александр Хацкевич.
В немецкую "Боруссию" из Дортмунда перешел многолетний лидер киевлян Андрей Ярмоленко - игрок, который определял игровой почерк "Динамо".
Уже в ходе чемпионата в турецкий "Бешикташ" перебрался лидер обороны Домагой Вида.
А вот денег на приобретение многих высококлассных игроков клуб не выделил.
Летом прошлого года "Динамо" пополнилось только двумя фланговыми защитниками - хорватом Иосифом Пиваричем и поляком Томашем Кендзером.
Из аренды вернулись нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.
Кроме того, новому тренерскому штабу удалось достичь компромисса с ведущим стоппером Евгением Хачериди, который прекратил играть при предыдущем тренере из-за конфликта.
Но в целом Хацкевич и его помощники продолжили курс на омоложение.
Процесс начал еще Ребров, а при новом тренере молодых футболистов начать вводить в состав еще смелее.
Кроме Виктора Цыганкова, Владимира Шепелева и Артема Беседина, стабильно игравших еще при Реброве, в основе "Динамо" начали регулярно появляться другие воспитанники клубной академии: нападающий Николай Шапаренко и вратарь Георгий Бущан, ставший основным первым номером, но еще осенью выпал до конца сезона из-за травмы.
В целом травмы ключевых исполнителей существенно усложнили работу Хацкевича.
Особенно ощутимыми были потери ключевого опорного хава Сергея Сидорова, а также двух голкиперов - кроме Бущана травмировался еще и Максим Коваль. Как следствие, киевлянам пришлось спешно возвращать в команду Дениса Бойко, который за два года в зарубежных клубах почти не имел игровой практики.
Поэтому осенью "Динамо" выглядело откровенно бледно.
В Лигу чемпионов команда не пробилась, потому проиграла не очень сильному швейцарскому клубу "Янг Бойз".
А в чемпионате киевляне выдали пятиматчевую безвыигрышную серию, потеряв очки даже с такими аутсайдерами, как "Черноморец" и "Карпаты".
Добавьте скандал с отказом "Динамо" ехать на игру к "Мариуполю" из-за близости к зоне АТО, что привело к потере еще трех очков, - и поймете, что чемпионство фактически было проиграно именно в тот период.
Весной "динамовцам" удалось стабилизировать игру и усилить клуб креативным словенским хавбеком Беньямином Вербичи, но наверстать упущенное сил уже не хватило.
Осень и весна "Шахтера"
Стоит также учесть, что существенно сдал позиции, потеряв группу ведущих исполнителей, бронзовый призер предыдущего чемпионата "Заря".
В первой части сезона луганчане долго не могли найти свою игру и находились в нижней части таблицы.
Поэтому реальной конкуренции "Шахтер" не испытывал.
Если не принимать во внимание дисквалифицированного за допинг капитана Дарио Срну, остальные ключевые исполнители образца сезона-2016/2017 в обойме "горняков" сохранились.
Поэтому на фоне "Динамо" "Шахтер" выглядел привлекательнее с любой точки зрения.
Но парадокс в том, что ни одно из трех очных противостояний с "Динамо" в чемпионате "горняки" не выиграли - были две победы киевлян и ничья.
Благодаря этому команда Хацкевича официально проиграла чемпионат всего за тур до финиша.
А если бы не принципиальность руководства клуба в "мариупольском вопросе", которая привела к техническому поражению и потере трех очков, интрига, не исключено, сохранилась бы до заключительного игрового дня.
И именно то, что несмотря на заметные трудности основных конкурентов, "Шахтер" не способен создать комфортный отрыв, его тренера Фонсеку должно беспокоить больше.
С одной стороны, свое превосходство над "Динамо" "Шахтер" показал, уверенно выиграв финал Кубка.
Качественную игру "горняки" продемонстрировали и в Лиге чемпионов, где вышли в плей-офф из группы, в которо1 соперниками были английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и нидерландский "Фейеноорд".
Однако в том и дело, что концентрации, с которой "Шахтер" играл в еврокубках, команде дома часто не хватало.
Причина, вероятно, заключается в том, что Пауло Фонсека опирается на ограниченную когорту исполнителей, и лидеры "горняков" не чувствуют внутреннюю конкуренцию.
При Фонсеке в этом сезоне перестали заметно прогрессировать молодые исполнители - начиная с Виктора Коваленко, который до недавнего времени считался чуть ли не самым одаренным молодым украинским футболистом.
Только один матч в сезоне провел 25-летний Максим Малышев, также некоторое время считавшийся одним из лучших опорных хавов Украины.
Клубная академия "Шахтера" вроде бы и работает, но исполнителей она поставляет в основном другим, или даже дочерним клубам типа "Мариуполя".
На финансируемом владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым телеканале "Футбол" как-то обмолвились, что тренера "Зари" Юрия Вернидуба "создали" футболисты, арендованные у "горняков".
Но в том и дело, что полузащитник Иван Петряк, вратарь Никита Шевченко и вышеупомянутый Максим Малышев, которые сейчас выступают в "Шахтере", пришли в "Зарю" ненужными основной команде "Шахтера" юниорами. А вернулись игроками сборной Украины.
В конце концов, по непонятным причинам ощутимо сдал за последние полгода и один из потенциальных лидеров команды Марлос.
Кроме того, после 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" домой, в Бразилию, на лечение уехал креативный хавбек "Шахтера" Бернард.
Поэтому получилось, что с "падением" Марлоса и без Бернарда средняя и атакующая линия "горняков" весной стала существенно слабее.
И апрельский матч в Харькове "Динамо" у основного конкурента выиграло вполне заслуженно.
Если бы не осенний запас, возможно, не удалось бы избежать в борьбе за чемпионство золотого матча.
История с продолжением
"Шахтер" выиграл 11-е чемпионство в истории и еще на шаг приблизился к "Динамо", у которого таких титулов 15.
Кубок Украины горняки взяли 12-й раз и по этому показателю уже обошли киевлян.
Пауло Фонсека, несмотря на слухи в течение всего сезона, похоже, никуда из "Шахтера" не уйдет, хотя переговорный процесс здесь продолжается.
Если команду, которая выиграла чемпионство в прошлом сезоне, еще можно назвать наследием Мирчи Луческу, то в 2017/2018 португалец перестроил игру и состав "горняков" полностью под свой вкус.
Фундамент для своей будущей команды прочно заложил и тренер "Динамо" Александр Хацкевич.
В чемпионате-2017/2018 белорусский специалист еще мог оправдывать неудачи обновлением состава, но в следующем киевляне уже будут иметь исключительно чемпионские амбиции с самого старта.
Поэтому следующий чемпионат должен быть еще более интересным.