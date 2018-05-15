Хроническая бессонница: почему мы не можем уснуть

Копірайт зображення Getty Images

Длительная депривация сна - или так называемая хроническая бессонница - влияет на все аспекты нашей жизни - от настроения и поведения до физического и психического здоровья.

Как выявить проблему

Бессонница ассоциируется с неудачными попытками уснуть, частые пробуждения среди ночи или пробуждения на рассвете с последующей невозможностью вернуться ко сну.

В 2015 году звезда культового сериала "Секс и город" Ким Кэтролл отказалась от роли в постановке лондонского театра Royal Court из-за хронической бессонницы, которую она сравнила с гориллой весом в три тонны.

"Я теряю возможность четко мыслить... Я не могу ухватиться, удержаться за идеи, мысли, даже за задачи", - писала она в дневнике.

Image caption Ким Кэтролл задокументировала в дневнике свою борьбу с хронической бессонницей

По опросу, проведенному среди двух тысяч британцев и опубликованному британским Королевским обществом общественного здоровья, в среднем жители Великобритании спят по 6,8 часа в сутки. И в среднем им нужно около 30 минут, чтобы уснуть.

Национальная служба здравоохранения Великобритании советует взрослым спать от 7 до 8 часов каждую ночь - хотя, как бы смешно это не звучало, такие мировые лидеры, как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер и Дональд Трамп - среди тех, кто утверждает, что им хватает и четырех часов ночного сна.

Стресс, болезни, джет лаг или жизненные перемены - как смена места работы или рождение ребенка - могут вызвать краткосрочную бессонницу. Обычно она проходит за один-два месяца.

Нам всем, безусловно, знакомы эти советы для улучшения ночного сна:

Соблюдайте режим сна;

Отмените приемы пищи, алкоголя или кофеина поздно вечером;

Не пользуйтесь гаджетами перед сном;

Постарайтесь расслабиться и успокоиться перед сном и спите в прохладной, темной комнате.

Когда обращаться за помощью

Так в чем же разница между просто плохим, беспокойным сном и болезнью - бессонницей?

"Для каждого человека нормально - время от времени иметь нарушение сна, - говорит доктор Анна Уайхолл, преподаватель психологии в Университете Лидса. - Хроническим оно становится, когда повторяется на протяжении большинства ночей, большинства недель, когда влияет на общение с семьей и друзьями и приводит к невозможности выполнения работы".

По данным Национальной службы здравоохранения, признаки хронической бессонницы таковы:

Если обычные изменения в режиме сна не помогают;

Проблемы со сном затянулись на несколько месяцев;

Отсутствие нормального сна влияет на ваш быт и усложняет его.

По словам независимого эксперта по сну доктора Нила Стэнли, люди редко пытаются преодолеть проблемы со сном. Хотя они могут указывать на стресс или другие - более серьезные - проблемы со здоровьем.

На том этапе, говорит доктор Стэнли, когда природные средства или советы, как наладить сон, уже не помогают, следует обратиться к врачу.

"Бессонница, которая влияет на вашу жизнь в течение дня - это уже проблема", - заключает он.

Таблетки или образ жизни?

Хотя снотворные средства довольно распространены во многих странах, британские врачи редко выписывают их для лечения бессонницы из-за опасений относительно побочных эффектов и возможной зависимости.

Обычно пациентов с бессонницей перенаправляют к специалистам по когнитивной поведенческой терапии - на восьминедельный курс, цель которого - помочь пациенту "изменить мысли и поведение, не дающие им спать".

В конце концов, дело может быть в изменении образа жизни - например, отказе от посменной работы или работы допоздна.

"Многие взрослые британцы имеют проблемы со сном из-за загруженности на работе или в быту - потому что если ты не находишься в постели в течение 7-8 часов, ты не будешь получать 7-8 часов сна", - говорит доктор Уайхолл.

Однако те, кто "хронически недосыпает", - то есть регулярно спят менее 5 часов, - "имеют больше шансов страдать от проблем со здоровьем, в частности от избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", отмечает ученый.

"Это факт, что в нашем современном ритме жизни - более продолжительный рабочий день, медиа, интернет, просмотр телевизора в постели, - людям труднее расслабиться и отключиться. Нам не хватает времени, и мы начинаем сокращать время на сон, не заботясь о том, чтобы расслабляться", - добавляет доктор Стэнли.

Он отмечает, что длительная бессонница может очень сильно истощать, но "для большинства из нас это то, что мы сами делаем с собой".

"Сон - это таинство. И нет никакого магического способа помочь людям спать. Все зависит от самого человека", - заключает доктор Стэнли.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram