Хроническая бессонница: почему мы не можем уснуть
Длительная депривация сна - или так называемая хроническая бессонница - влияет на все аспекты нашей жизни - от настроения и поведения до физического и психического здоровья.
Как выявить проблему
Бессонница ассоциируется с неудачными попытками уснуть, частые пробуждения среди ночи или пробуждения на рассвете с последующей невозможностью вернуться ко сну.
В 2015 году звезда культового сериала "Секс и город" Ким Кэтролл отказалась от роли в постановке лондонского театра Royal Court из-за хронической бессонницы, которую она сравнила с гориллой весом в три тонны.
"Я теряю возможность четко мыслить... Я не могу ухватиться, удержаться за идеи, мысли, даже за задачи", - писала она в дневнике.
По опросу, проведенному среди двух тысяч британцев и опубликованному британским Королевским обществом общественного здоровья, в среднем жители Великобритании спят по 6,8 часа в сутки. И в среднем им нужно около 30 минут, чтобы уснуть.
Национальная служба здравоохранения Великобритании советует взрослым спать от 7 до 8 часов каждую ночь - хотя, как бы смешно это не звучало, такие мировые лидеры, как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер и Дональд Трамп - среди тех, кто утверждает, что им хватает и четырех часов ночного сна.
Стресс, болезни, джет лаг или жизненные перемены - как смена места работы или рождение ребенка - могут вызвать краткосрочную бессонницу. Обычно она проходит за один-два месяца.
Нам всем, безусловно, знакомы эти советы для улучшения ночного сна:
- Соблюдайте режим сна;
- Отмените приемы пищи, алкоголя или кофеина поздно вечером;
- Не пользуйтесь гаджетами перед сном;
- Постарайтесь расслабиться и успокоиться перед сном и спите в прохладной, темной комнате.
Когда обращаться за помощью
Так в чем же разница между просто плохим, беспокойным сном и болезнью - бессонницей?
"Для каждого человека нормально - время от времени иметь нарушение сна, - говорит доктор Анна Уайхолл, преподаватель психологии в Университете Лидса. - Хроническим оно становится, когда повторяется на протяжении большинства ночей, большинства недель, когда влияет на общение с семьей и друзьями и приводит к невозможности выполнения работы".
По данным Национальной службы здравоохранения, признаки хронической бессонницы таковы:
- Если обычные изменения в режиме сна не помогают;
- Проблемы со сном затянулись на несколько месяцев;
- Отсутствие нормального сна влияет на ваш быт и усложняет его.
По словам независимого эксперта по сну доктора Нила Стэнли, люди редко пытаются преодолеть проблемы со сном. Хотя они могут указывать на стресс или другие - более серьезные - проблемы со здоровьем.
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На том этапе, говорит доктор Стэнли, когда природные средства или советы, как наладить сон, уже не помогают, следует обратиться к врачу.
"Бессонница, которая влияет на вашу жизнь в течение дня - это уже проблема", - заключает он.
Таблетки или образ жизни?
Хотя снотворные средства довольно распространены во многих странах, британские врачи редко выписывают их для лечения бессонницы из-за опасений относительно побочных эффектов и возможной зависимости.
Обычно пациентов с бессонницей перенаправляют к специалистам по когнитивной поведенческой терапии - на восьминедельный курс, цель которого - помочь пациенту "изменить мысли и поведение, не дающие им спать".
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В конце концов, дело может быть в изменении образа жизни - например, отказе от посменной работы или работы допоздна.
"Многие взрослые британцы имеют проблемы со сном из-за загруженности на работе или в быту - потому что если ты не находишься в постели в течение 7-8 часов, ты не будешь получать 7-8 часов сна", - говорит доктор Уайхолл.
Однако те, кто "хронически недосыпает", - то есть регулярно спят менее 5 часов, - "имеют больше шансов страдать от проблем со здоровьем, в частности от избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", отмечает ученый.
"Это факт, что в нашем современном ритме жизни - более продолжительный рабочий день, медиа, интернет, просмотр телевизора в постели, - людям труднее расслабиться и отключиться. Нам не хватает времени, и мы начинаем сокращать время на сон, не заботясь о том, чтобы расслабляться", - добавляет доктор Стэнли.
Он отмечает, что длительная бессонница может очень сильно истощать, но "для большинства из нас это то, что мы сами делаем с собой".
"Сон - это таинство. И нет никакого магического способа помочь людям спать. Все зависит от самого человека", - заключает доктор Стэнли.