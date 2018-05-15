Сколько вы проживете? Калькулятор продолжительности жизни

Продолжительность жизни выросла во всем мире. Люди, рожденные в 2016 году, могут прожить на 7 лет дольше тех, кто родился 25 лет назад.

Заполните информацию о себе, чтобы узнать ожидаемую продолжительность жизни для людей вашего возраста, страны и пола, а также о том, какую часть жизни вы можете, по статистике, прожить с хорошим здоровьем.

Введите данные, чтобы узнать ожидаемую продолжительность своей жизни Сколько вам лет? Работает для возраста меньше 116 лет Ваша страна Search for countries Рассчитать ожидаемую продолжительность жизни для: женщины мужчины обоих Показать результат Пожалуйста, попробуйте еще раз! Пожалуйста, проверьте ваше подключение к интернету и нажмите кнопку "показать результат", чтобы попробовать еще раз. Ожидаемая продолжительность жизни Для сравнения Какую часть оставшейся жизни вы проживете с хорошим здоровьем? Ожидаемая продолжительность жизни: вы и мир На каком месте моя страна? Африка Азия Европа С. Америка Океания Ю. Америка Выберите другую страну, чтобы узнать, какая там продолжительность жизни Search for countries Select a random Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по странам (число лет) Африка

Азия

Европа

С. Америка

Океания

Ю. Америка Средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире составляет 72 года - 70 у мужчин и 75 у женщин. Впрочем, этот показатель меняется с возрастом. К примеру, человек, которому сейчас 69 лет, может в среднем прожить еще 17 лет.

Источник: "Глобальное исследование заболеваемости - 2016". Институт показателей и оценки здоровья

Калькулятор основан на данных "Глобального исследования заболеваемости - 2016".

При создании калькулятора использовались последние доступные данные (2016 года). Ожидаемая продолжительность жизни - это число лет, которое человек, по статистике, может прожить с учетом его возраста, пола и страны проживания. В "Глобальном исследовании заболеваемости - 2016" ожидаемая продолжительность жизни рассчитана на основе данных о смертности по разным возрастным группам.

Ожидаемая продолжительность жизни - это число лет, которое человек, по статистике, может прожить с учетом его возраста, пола и страны проживания

Ожидаемая продолжительность жизни может быть разной для людей разных возрастов, потому что при подсчетах учитывается, что человек уже прожил определенное количество лет. Допустим, девочка, которая родилась в Мексике в 2016 году, может прожить до 79 лет, а женщина, которой в 2016 году исполнилось 65 - до 84. Ожидаемая продолжительность ее жизни выше, так как она уже дожила до 65 лет.

Значения в калькуляторе продолжительности жизни округлены до ближайшего числа.

Показатель числа лет оставшейся жизни, которые человек, по статистике, может прожить с хорошим здоровьем, рассчитывался на основе ожидаемой продолжительности жизни.

Калькулятор создан из расчета, что уровень смертности и заболеваемости будет неизменным на протяжении жизни человека. Таким образом, он не учитывает возможные научные прорывы в медицине.

Image caption Калькулятор продолжительности жизни

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram