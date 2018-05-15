Сколько вы проживете? Калькулятор продолжительности жизни
Продолжительность жизни выросла во всем мире. Люди, рожденные в 2016 году, могут прожить на 7 лет дольше тех, кто родился 25 лет назад.
Заполните информацию о себе, чтобы узнать ожидаемую продолжительность жизни для людей вашего возраста, страны и пола, а также о том, какую часть жизни вы можете, по статистике, прожить с хорошим здоровьем.
Источник: "Глобальное исследование заболеваемости - 2016". Институт показателей и оценки здоровья
Калькулятор основан на данных "Глобального исследования заболеваемости - 2016".
При создании калькулятора использовались последние доступные данные (2016 года). Ожидаемая продолжительность жизни - это число лет, которое человек, по статистике, может прожить с учетом его возраста, пола и страны проживания. В "Глобальном исследовании заболеваемости - 2016" ожидаемая продолжительность жизни рассчитана на основе данных о смертности по разным возрастным группам.
Ожидаемая продолжительность жизни может быть разной для людей разных возрастов, потому что при подсчетах учитывается, что человек уже прожил определенное количество лет. Допустим, девочка, которая родилась в Мексике в 2016 году, может прожить до 79 лет, а женщина, которой в 2016 году исполнилось 65 - до 84. Ожидаемая продолжительность ее жизни выше, так как она уже дожила до 65 лет.
Значения в калькуляторе продолжительности жизни округлены до ближайшего числа.
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Показатель числа лет оставшейся жизни, которые человек, по статистике, может прожить с хорошим здоровьем, рассчитывался на основе ожидаемой продолжительности жизни.
Калькулятор создан из расчета, что уровень смертности и заболеваемости будет неизменным на протяжении жизни человека. Таким образом, он не учитывает возможные научные прорывы в медицине.