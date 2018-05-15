Крымский мост Путина и его подводные течения

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Президент России Владимир Путин открыл мост через Керченский пролив, который соединяет аннексированный Крымский полуостров с Краснодарским краем РФ. Он сел за руль "КАМАЗа" и проехал во главе колонны грузовиков.

После аннексии российское руководство называло сооружение моста "исторической миссией", одной из ключевых задач для окончательного объединения Крыма с Россией.

Несмотря на предупреждения ученых о геологических угрозах сооружения такого объекта, вопреки протестам Украины об угрозе экологии и судоходству в этом регионе и о нарушении международного морского права, Россия в течение нескольких лет не прекращала строительство и сейчас объявила об открытии движения для автомобильного транспорта.

А в 2019-м обещает пустить грузовики и поезда.

Для Кремля появление моста - это не только радикальное улучшение инфраструктуры с Крымским полуостровом, но и символический политический шаг: таким образом Москва демонстрирует, что еще теснее связывает себя с Крымом.

Хотя в многочисленных заявлениях руководители России говорят о том, что мост объединит людей, даст возможность туристам из РФ без проблем попадать на отдых в Крым, оживит торговлю, эксперты отмечают, что речь идет и о получении возможностей перемещать вооружения на территорию полуострова.

За последние годы Россия, утверждают эксперты, милитаризировала Крым и продолжает наращивать вооружения.

До сих пор попасть в Крым из России можно было только самолетом или морем, на пароме, маршрут которого соединял российский Таманский и украинский Керченский полуострова.

После аннексии Крыма в 2014-м руководство России рассматривало возможность даже соорудить тоннель по дну моря, но впоследствии остановилось на идее моста. В том же году строительство началось.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Грузопассажирский паром на переправе Крым-Кавказ в Керчи, 2007 год. Керченская паромная переправа работает с сентября 1954 года

Длина моста - около 19 километров. Фактически, это будут два расположенных рядом моста, автомобильный и железнодорожный, которые пролегают через остров Тузла и тузлинского косу. Владимир Путин открыл именно автомобильную часть моста, движение по которому должно начаться 16 мая.

Завершение строительства железнодорожного переезда запланировано на декабрь 2019 года.

Общая стоимость строительства моста и инфраструктуры составляет 228 млрд рублей.

Генеральным подрядчиком является компания "Стройгазмонтаж", которая принадлежит близкому к Владимиру Путину бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Он находится под санкциями ЕС именно за то, что его компания участвует в строительстве моста.

Проблемы для судоходства

Украинский Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) указывает, что строительство Керченского моста ограничивает свободу мореплавания в Черном и Азовском морях.

По оценкам экспертов, установленные Россией ограничения габаритов судов, которые будут двигаться в Керченском проливе после установления железнодорожной арки, сделают невозможным прохождение по проливу судов типа Panamax, что повлечет потерю до 30% перевалки Мариупольского морского торгового порта.

Копірайт зображення Reuters Image caption По оценкам экспертов, установленные Россией ограничения габаритов судов после установки арки на мосту не позволят проходить через Керченский пролив судам типа Panamax

Кроме того, говорят в центре исследований, такие ограничения ставят под угрозу поставки одного миллиона тонн чугуна в США из Украины.

Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, то есть почти четверть (23%) от общего количества. На эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

"В Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей грузоподъемностью. Это будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - Азию, Африку и в американские страны - перевозка осуществляется судами океанских классов", - отметили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Украинская сторона настаивает на том, что установленные РФ из-за строительства арки Керченского моста ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Украинский МИД, начиная с 2014 года, обращался с нотами протеста к России.

В 2016-м Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву.

Кроме того, украинская сторона заявляла о негативном влиянии строительства на экологию Черного моря.

"Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым - это наша территория, и мост вопреки нашей воле построен на нашей территории. (...) Иск против РФ о нарушении этих прав мы подали еще в 2016 году. В феврале мы подали меморандум по этому делу - главный документ в процессе со всеми необходимыми доказательствами", - написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"В конце концов это нарушение многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость наших границ", - добавила Зеркаль.

Мост для вооружений?

Украинские военные эксперты обращают внимание на то, что новый мост существенно упростит перевозку вооружений на территорию Крыма из России.

"Милитаризация Крыма продолжается четыре года, поэтому мост имеет огромное значение для России. Она будет оперативно перебрасывать военную технику. Это дальнейшее наращивание боевого потенциала в Крыму, направленного прежде всего на страны Запада. Фактически Россия развивает Крым не как туристический регион, а как военную базу", - отмечает в комментарии ВВС News Украина директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Завершение строительства Керченского моста, особенно железнодорожного в конце 2019 года, в корне улучшит военную логистику в оккупированный Крым", - соглашается крымчанин, эксперт "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

"То есть РФ получит возможность очень быстро перебрасывать войска в Крым. Это поднимает ценность и соблазн использования Крыма как плацдарма против южных регионов Украины", - пишет он в Facebook.

Опасность или лучшее инженерное решение?

Первые планы строительства моста из Керчи в Тамань появились в СССР в 30-х годах прошлого века, при руководстве Сталина.

В 1942-м, когда Крым был под немецким контролем, строительство начинали нацисты, но не завершили его. До окончания войны железнодорожный мост был достроен, но упал через несколько месяцев - в 1944-м его разрушил ледоход.

Восстанавливать мост снова отказались, учитывая сложные геологические проблемы.

О них говорят и сейчас. В частности о том, что мост сооружается в сейсмически опасном регионе и все будет зависеть от того, будут природные катаклизмы или нет, и от того, какой будет нагрузка на объект.

Только арка моста весит 10 тыс. тонн, после запуска транспорта и поездов нагрузка существенно возрастет.

Российский гидростроитель, бывший директор Ленинградской ГЭС Юрий Севенард в интервью российской прессе называл ошибочной саму идею строительства моста.

По его словам, в этом регионе высокая сейсмическая активность. Кроме того, на глубине 60 метров ниже уровня воды расположены плотные почвы - глина, подверженная колебаниям, из-за чего конструкция моста также будет чувствовать колебания.

В то же время, российская сторона считает новый мост воплощением лучших инженерных решений в транспортном строительстве.

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