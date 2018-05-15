Почему жилье на финал ЛЧ в Киеве дешевеет, и как это было в Британии

Копірайт зображення UNIAN Image caption Финал Лиги чемпионов в Киеве привел к стремительному росту цен на отели

Выложить 4 тысячи евро за сутки в обычном двухместном номере - это не уникальное киевское предложение жилья на финал Лиги чемпионов УЕФА 26 мая.

Гостиничная лихорадка и головокружительный рост цен в Киеве на время финала Лиги чемпионов хоть и шокировали украинцев и иностранцев, но все же не стали уникальным для Европы явлением.

Похожая история сложилась в прошлом году на финале в валлийском Кардиффе, хотя столь радикально цены не взлетали даже в Британии.

Однако на днях киевляне, которые массово предлагают собственное жилье болельщикам бесплатно или на сервисе Airbnb по низким ценам, немного сбили ценовой ажиотаж.

Британская пресса в 2017 году перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе также была удивлена ​​"космическими ценами" для болельщиков.

Киев превзошел Кардифф

Как только 2 мая 2018 года стали известны финалисты Лиги чемпионов, которые 26 мая сыграют в Киеве, стоимость аренды жилья начала расти чуть ли не ежеминутно.

Более 30 тысяч фанатов испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" уже паковали чемоданы в Киев, а всего в Киеве ожидали около 100 тысяч туристов на финал.

Между тем, отельеры и владельцы квартир добавляли по несколько нулей к цене аренды своей недвижимости.

Копірайт зображення Booking.com Image caption Цены на аренду номеров в отеле, расположенном далеко от центра Киева

Если утром 3 мая в системах аренды еще можно было увидеть двухместный номер за 500 долларов в сутки, то через несколько дней цена уже составляла 2-3 тысячи долларов.

Это при том, что обычная цена для Киева составляла от 50 долларов в сутки.

Легендарным стал отель "Нивки" в Киеве, где номера за 40 долларов начали сдаваться за 4,5 тысячи долларов в день.

Многие отели даже начали отменять ранее сделанные бронирования, чтобы сдать свои номера в десятки раз дороже.

Международная консалтинговая компания в сфере недвижимости CBRE Ukraine уже сравнила, как росли цены на жилье в городах проведения финала Лиги чемпионов за последние шесть лет.

И Киев оказался лидером, хотя и не уникальным.

По данным исследования, в среднем жилье в гостиницах в Киеве к финалу Лиги чемпионов выросли в 30-45 раз. Это данные системы бронирования отелей за три недели до финала, и аналитики не гарантировали, что все номера сдадут по этой цене.

Несколько отстал от столицы Украины валлийский Кардифф, где под финал прошлого года рост составил 30 раз.

В Милане в 2016 году цены подскочили в 12 раз, Берлине в 2015-м - в 9 раз, Лиссабоне в 2014-м - в 13, а в Лондоне в 2013 году - в четыре.

Ответ киевлян

Социальные сети и СМИ преимущественно осуждают "аппетиты" отелей и арендодателей, а те оправдываются повышенным спросом.

Копірайт зображення Airbnb/Google.maps Image caption С появлением сотен новых предложений частного жилья на сайте Airbnb цены немного упали. На карте - предложения квартир на двоих за сутки по состоянию на 15 мая

В противовес гостиничному бизнесу сразу же возникло волонтерское движение киевлян, которые создали специальную группу в Facebook - "Kyiv Free couch for football fans 26/05/18".

С ее помощью все желающие могут бесплатно принять на несколько дней в своем доме гостей финала. Этой услугой уже воспользовались тысячи гостей Киева.

В начале мая стоимость аренды частного жилья через систему Airbnb также подскочила в несколько раз, и за однокомнатную квартиру в центре просили по тысяче долларов в сутки.

Однако такие заоблачные цены привели к тому, что сотни киевлян зарегистрировались в системе и выложили свои предложения.

По состоянию на 15 мая в системе до сих пор доступны более сотни предложений жилья в центре Киева стоимостью от 50 до 300 долларов в сутки.

Информация в системе показывает, что очень много предложений открыты только на вторую половину мая, и после финала сдавать жилье владельцы не планируют.

Почему так дорого?

Британская пресса в прошлом году писала о нескольких причинах такого взлета цен на жилье в столице Уэльса.

Издание Independent указывало, что Кардифф с населением всего 341 тысяч человек является одним из самых маленьких городов Европы, где когда-либо проходил финал Лиги чемпионов.

Копірайт зображення Airbnb Image caption Сотни киевлян впервые сдают свои квартиры на Airbnb и только на время финала Лиги чемпионов

При таких условиях разместить не менее 36 тысяч фанатов клубов-финалистов - "Реала" и "Ювентуса" - уже было сложно. Не говоря о еще более чем 100 тысячах любителей футбола, которые хотели посетить город во время финала.

Британцы пришли тогда к простому выводу - существенного подорожания было не избежать, ведь во всех предыдущих городах, принимавших финал, было на порядок больше мест в гостиницах.

Если в Кардиффе в 2017 году было всего 4 тысячи гостиничных номеров, то в Берлине - 135 тысяч. В Париже, где проходил финал в 2000 году, было 76 тысяч номеров.

Для сравнения, как сообщили ВВС New Украины в консалтинговой компании CBRE Ukraine, общий объем качественного номерного фонда Киева составляет 10,7 тысяч номеров.

Эти данные не учитывают возможность аренды частного жилья через различные системы, такие как Airbnb. Но в западноевропейских странах эти сервисы более развиты, чем в Украине.

Аналитика компании CBRE Ukraine также свидетельствует, что в крупных городах с развитой туристической инфраструктурой финал Лиги чемпионов провоцирует рост цен, но не кардинально.

Там и так привыкли к толпе туристов ежедневно, а вот Киев в прошлом году посещали лишь около 115 тысяч туристов ежемесячно.

Ажиотаж в Кардиффе

В прошлом году британская пресса, как сейчас украинская, смаковала истории, когда люди зарабатывали на сдаче жилья бешеные деньги.

"Ловкие владельцы отелей сдерут с фанатов по 6 тысяч фунтов", - писало о финале в Кардиффе издание Express.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Стадион в Киеве рассчитан на 70 тысяч мест, что на несколько тысяч меньше арены, где играли финал в 2017 году

Оно указывало, что владельцы отелей хорошо заработают на финале.

По их данным, номер в гостинице в центре города стоил около 6 тысяч фунтов в сутки, а чуть дальше от центра - до 3 тысяч фунтов.

Тогда снять кровать в шестиместной комнате в хостеле стоило от 235 фунтов. Даже на расстоянии более 20 километров от Кардиффа стоимость номеров в отелях стартовала от тысячи фунтов за ночь.

Поэтому болельщики, как писало издание, искали жилье на расстоянии более 50 километров от города.

"Мы не можем диктовать цены гостиницам. Это рыночный бизнес, и мы ничего не можем сделать", - комментировал изданию эту ситуацию представитель финала в Кардиффе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Киеве на финал Лиги чемпионов ожидают десятки тысяч болельщиков

Газета Independent писала, что власти пытались сделать так, чтобы хотя бы часть болельщиков могла снимать жилье по ​​несколько повышенным, но доступным ценам - 150-200 фунтов в сутки. Но пересмотреть цены тогда не удалось.

Чтобы облегчить ситуацию, организаторы обеспечили дополнительные поезда и автобусные рейсы в Лондон, которыми около 15 тысяч болельщиков могли воспользоваться в ночь после финала.

Издание указывало, что в такой ситуации многодневного фестиваля футбола, как обычно было раньше на финалах, не получится - болельщики приедут только на игру и сразу же после нее уедут.

Журналисты настаивали, что только крупные города-столицы европейских стран могут безболезненно принять на несколько дней сотни тысяч болельщиков.

Палатка за 300 фунтов

Газета Mirror еще больше пугала своих читателей.

"Фанаты заплатят по 16 тысяч фунтов за двое суток на финал Лиги чемпионов", - звучал заголовок их статьи.

"Владельцы квартир зарабатывают большие деньги, сдавая жилье по заоблачным ценам, которые могут себе позволить только богатые футболисты", - писала газета.

За месяц до финала журналисты указывали, что номер в гостинице возле стадиона, который обычно стоил 275 фунтов за двое суток, тогда уже сдавали за 5 тысяч фунтов.

Копірайт зображення CAMPING NINJA Image caption Подобный кемпинг сделали в Кардиффе на финал Лиги чемпионов

Чтобы хоть как-то облегчить финансовое бремя для болельщиков, в одном из парков в черте города разбили специальный палаточный лагерь.

Он мог принять около 5 тысяч человек, а аренда самой дешевой двухместной палатки в сутки стоила от 300 фунтов.

Жители Кардиффа также существенно подняли цены на аренду жилья в системе Airbnb - стоимость суточной аренды квартиры составляла до 2 тысяч фунтов.

При этом было немало людей, которые решили не выставлять заоблачные цены и сдавали часть своих помещений за скромные деньги - от 80 фунтов в сутки.

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